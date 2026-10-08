Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 22χρονος Βρετανός ο οποίος είχε συλληφθεί ως ύποπτος για την προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών στο πλαίσιο της έρευνας για σχέδιο κατά της βάσης Φέρφορντ της RAF απελευθερώθηκε με εγγύηση.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι απειλή που συνδέεται με το Ιράν προκάλεσε την απομάκρυνση των αμερικανικών βομβαρδιστικών αεροσκαφών από την βάση Φέρφορντ, η οποία χρησιμοποιήθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις στους βομβαρδισμούς του Ιράν.

Advertisement

Advertisement

Η βρετανική αστυνομία έχει ήδη αφήσει ελεύθερους με εγγύηση τους έξι αρχικούς συλληφθέντες στην υπόθεση που αφορά σχέδια για επίθεση κατά της βρετανικής βάσης.

Latest suspect in RAF Fairford airbase plot released on bail https://t.co/Wf6uMmWX0D October 8, 2026

Ενώ πολλές από τις λεπτομέρειες του σχεδίου συνωμοσίας παραμένουν χωρίς εξήγηση, αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι τα αμερικανικά βομβαρδιστικά απομακρύνθηκαν λόγω των ανησυχιών για ιρανικό σχέδιο επίθεσης με drone κατά της στρατιωτικής εγκατάστασης.

Πέντε από τους συλληφθέντες κρατήθηκαν κοντά στην αεροπορική βάση στις 27 Σεπτεμβρίου. Ολοι ήταν βρετανικής υπηκοότητας. Ο έκτος βρετανοϊρανός υπήκοος ο οποίος είχε συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα αφέθηκε επίσης ελεύθερος με εγγύηση.

Η αντιτρομοκρατική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ο τελευταίος συλληφθείς απελευθερώθηκε με αυστηρούς περιοριστικούς όρους και ότι η έρευνα συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ