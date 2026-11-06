Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το ΝΑΤΟ εγκαινίασε μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ταχεία προμήθεια συστημάτων εντοπισμού και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας.

Η Υπηρεσία Επικοινωνιών και Πληροφορικής του ΝΑΤΟ επέλεξε δεκαέξι τεχνολογικές λύσεις από πέντε εταιρείες, παρακάμπτοντας τις χρονοβόρες διαγωνιστικές διαδικασίες για την ενίσχυση της άμυνας.

Στην επιλεγμένη γαλλική εταιρεία Alta Ares συμμετέχει ελληνικό επενδυτικό κεφάλαιο, ενισχύοντας τη σύνδεση της χώρας με την αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και καινοτομία.

Τα συστήματα που διατίθενται μέσω της πλατφόρμας καλύπτουν τέσσερα επιχειρησιακά σενάρια, όπως η προστασία κρίσιμων υποδομών, συνόρων και στρατιωτικών φαλάγγων σε κίνηση.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Drone Edge, για το οποίο οι σύμμαχοι έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν σαράντα δισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη πενταετία.

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Μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ταχεία προμήθεια συστημάτων αντιμετώπισης drones, με ελληνική σύνδεση σε μία από τις πέντε εταιρείες που επελέγησαν, εγκαινίασε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου το ΝΑΤΟ. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ηλεκτρονικό «κατάστημα» αμυντικών τεχνολογιών, μέσω του οποίου τα 32 κράτη-μέλη της Συμμαχίας θα μπορούν να αποκτούν συστήματα εντοπισμού, παρακολούθησης και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, χωρίς νέες χρονοβόρες διαγωνιστικές διαδικασίες. Συνολικά επιλέχθηκαν 16 λύσεις από πέντε εταιρείες, με τις συγκεκριμένες τεχνολογίες να έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε συμμαχικές χώρες και στην Ουκρανία.

Τη νέα πλατφόρμα, με την ονομασία Counter-Unmanned Aircraft Systems (C-UAS) Marketplace, διαχειρίζεται η Υπηρεσία Επικοινωνιών και Πληροφορικής του ΝΑΤΟ (NCIA), η οποία πραγματοποίησε τη διαδικασία επιλογής των εταιρειών. Οι σύμμαχοι θα μπορούν πλέον να προμηθεύονται απευθείας από τον κατάλογο της Συμμαχίας τον εξοπλισμό που ανταποκρίνεται στις επιχειρησιακές τους ανάγκες.

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Οι πέντε εταιρείες και η ελληνική σύνδεση

Οι εταιρείες που επέλεξε το ΝΑΤΟ είναι οι Alta Ares από τη Γαλλία, Axon Enterprise Inc. και Northrop Grumman από τις ΗΠΑ, OSL UK από το Ηνωμένο Βασίλειο και Quantum Systems από τη Γερμανία.

Ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η γαλλική Alta Ares, η οποία εξασφάλισε έξι από τα 16 επιμέρους τμήματα των συμβάσεων-πλαισίου. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2024, ειδικεύεται στην ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και συστημάτων αεράμυνας για τον εντοπισμό και την αναχαίτιση drones. Διαθέτει γραφείο στην Αθήνα και έχει προσελκύσει επενδύσεις από το ελληνικό επενδυτικό κεφάλαιο Apeiron Ventures.

Η Apeiron συμμετέχει στη χρηματοδότηση της Alta Ares από το 2025 και επένδυσε εκ νέου τον Ιούνιο του 2026, όταν η γαλλική εταιρεία συγκέντρωσε συνολικά 50 εκατ. ευρώ. Σε ανακοίνωσή της, η ελληνική επενδυτική εταιρεία ανέφερε ότι η παρουσία Ελλήνων επενδυτών και εργαζομένων στην Alta Ares δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα στην ελληνική και τη γαλλική αμυντική καινοτομία.

Από την Άγκυρα στη νέα αγορά του ΝΑΤΟ

Η πλατφόρμα αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας «Drone Edge», που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2026, στο πλαίσιο του Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ωστόσο, παρά την ισχυρή παρουσία της Τουρκίας στη βιομηχανία μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καμία τουρκική εταιρεία δεν περιλαμβάνεται στις πέντε που επελέγησαν. Το ΝΑΤΟ δεν έχει δημοσιοποιήσει ποιες άλλες εταιρείες συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

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Πώς λειτουργούν οι αγορές με ένα «κλικ»

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι χώρες θα καταχωρίζουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τις επιχειρησιακές τους απαιτήσεις και το σύστημα θα ενεργοποιεί τη διαδικασία προμήθειας του κατάλληλου εξοπλισμού.

Τα συστήματα αναμένεται να παραδίδονται μέσα σε τρεις έως έξι μήνες από την παραγγελία, ενώ τα κράτη-μέλη θα μπορούν είτε να τα αγοράζουν είτε να τα μισθώνουν.

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Από την προστασία στρατιωτικών βάσεων έως την επιτήρηση συνόρων

Σύμφωνα με την αναλυτική ανακοίνωση της NCIA, οι 16 επιλεγμένες λύσεις καλύπτουν τέσσερα διαφορετικά επιχειρησιακά σενάρια, ανάλογα με τις ανάγκες προστασίας και το είδος της απειλής.

Το πρώτο αφορά την προστασία συγκεκριμένων εγκαταστάσεων ή στόχων υψηλής σημασίας, όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κρίσιμες υποδομές και κέντρα διοίκησης. Τα συστήματα επιτρέπουν τον αποτελεσματικό εντοπισμό και την παρακολούθηση εχθρικών drones, καθώς και την έγκαιρη αντιμετώπισή τους.

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Το δεύτερο αφορά την προστασία ευρύτερων περιοχών, διαμέτρου έως τριών χιλιομέτρων, όπως αεροπορικές βάσεις, κέντρα εφοδιασμού και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η προστασία επιτυγχάνεται μέσω συντονισμένης λειτουργίας αισθητήρων και μέσων αντιμετώπισης απειλών από drones.

Το τρίτο επικεντρώνεται στην επιτήρηση και προστασία συνοριακών περιοχών μήκους 20 χιλιομέτρων, με συνεχή επιτήρηση, έγκαιρο εντοπισμό και παρακολούθηση πιθανών απειλών, καθώς και συντονισμένη αντίδραση για την αντιμετώπισή τους.

Το τέταρτο αφορά την προστασία στρατιωτικών φαλάγγων μήκους έως 300 μέτρων, που κινούνται με ταχύτητα έως 50 χιλιομέτρων την ώρα. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται κινητά συστήματα αντιμετώπισης drones, ικανά να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να αντιμετωπίζουν εναέριες απειλές ενώ η φάλαγγα βρίσκεται σε κίνηση.

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Συμβάσεις 18 μηνών και επενδύσεις άνω των 40 δισ. δολαρίων

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Οι συμβάσεις-πλαίσιο που διαχειρίζεται η NCIA έχουν διάρκεια 18 μηνών από την υπογραφή τους, με δυνατότητα παράτασης. Το ΝΑΤΟ σχεδιάζει να επαναλαμβάνει τακτικά τους διαγωνισμούς, ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν πρόσβαση στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες αντιμετώπισης drones.

Παράλληλα, η Συμμαχία έχει διαθέσει 3,1 εκατ. ευρώ για πρόσθετες δοκιμές των επιλεγμένων συστημάτων από τα κράτη-μέλη ή τις διοικήσεις του ΝΑΤΟ.

Η νέα πλατφόρμα εντάσσεται στην ευρύτερη πρωτοβουλία Drone Edge, στο πλαίσιο της οποίας οι σύμμαχοι έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη πενταετία σε δυνατότητες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αξιοποιώντας και τα διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

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