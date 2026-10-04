Ai Key Takeaways

Σχετικά με αυτή την περίληψη

Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.

Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
  • Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα κρίσιμες υποδομές στο Κίεβο, προκαλώντας ζημιές σε βασικές γέφυρες του ποταμού Δνείπερου.
  • Οι επιθέσεις προκάλεσαν τραυματισμούς πολιτών και κυκλοφοριακό χάος, καθώς οι γέφυρες αυτές αποτελούν κομβικούς οδικούς άξονες για την καθημερινή μετακίνηση χιλιάδων οχημάτων.
  • Κατά τη διάρκεια των επιδρομών, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο για να επιβεβαιώσει τη στήριξη του Βερολίνου.
  • Συνολικά, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν εκατοντάδες επιθέσεις με drones και πυραύλους σε διάφορες περιοχές της χώρας, πλήττοντας επίσης αποθήκες και εγκαταστάσεις επικοινωνιών.
Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα ημέρα έντασης έζησε το Κίεβο, καθώς για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα ρωσικά drones έπληξαν κρίσιμες υποδομές της ουκρανικής πρωτεύουσας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι βασικές γέφυρες που συνδέουν τις δύο όχθες του Δνείπερου, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις, ενώ την ίδια ώρα ένα βίντεο από την επίθεση κάνει τον γύρο του κόσμου.

Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πραγματοποιούσε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο, σε μια κίνηση που επιβεβαιώνει τη στήριξη του Βερολίνου προς την Ουκρανία.

Advertisement
Advertisement

Η γέφυρα Πιβνίτσνι (Βόρεια) χτυπήθηκε το πρωί της Κυριακής για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε δεχθεί πολλαπλά πλήγματα η γέφυρα Πιβντένι (Νότια), που αποτελεί επίσης βασικό οδικό άξονα της πρωτεύουσας.

Βίντεο που επαληθεύτηκε από το BBC δείχνει αυτοκίνητα να κινούνται πάνω στη Βόρεια γέφυρα, όταν ένα drone προσκρούει σε αυτή και εκρήγνυται, δημιουργώντας μια μεγάλη πύρινη μπάλα. Μαύρος καπνός υψώνεται πάνω από το σημείο, ενώ άλλες εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλη τρύπα στο οδόστρωμα, στο μέσο λωρίδας κυκλοφορίας.

Κυκλοφοριακό χάος μετά τα πλήγματα στις γέφυρες

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε γνωστό ότι από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, ενώ οι δρόμοι πάνω στη γέφυρα υπέστησαν ζημιές.

Οι οκτώ γέφυρες που περνούν πάνω από τον Δνείπερο αποτελούν βασικές αρτηρίες για την ουκρανική πρωτεύουσα, καθώς συνδέουν τις δύο πλευρές της πόλης και εξυπηρετούν καθημερινά περίπου 500.000 οχήματα.

Παρά το γεγονός ότι οι δύο γέφυρες που βρέθηκαν στο στόχαστρο παραμένουν λειτουργικά όρθιες, οι ζημιές και οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις, με μεγάλες ουρές και μποτιλιάρισμα σε αρκετά σημεία του Κιέβου.

Advertisement

Νέα πλήγματα σε Σούμι και Ντνίπρο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ρωσικά drones έπληξαν επίσης αποθήκη στη βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο.

Στην κεντρική πόλη Ντνίπρο, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν χτυπήθηκε εγκατάσταση επικοινωνιών.

Advertisement

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 135 drones, μεταξύ των οποίων 52 ήταν αεριωθούμενα. Οι ουκρανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι κατέρριψαν 125 από αυτά.

Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μερτς στο Κίεβο

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, όπου συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι δύο ηγέτες κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη των Ουκρανών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο, ενώ ο Μερτς επανέλαβε τη στήριξη του Βερολίνου προς την Ουκρανία.

Advertisement

Νέο πακέτο βοήθειας άνω του 1,3 δισ. ευρώ

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε και η περαιτέρω γερμανική βοήθεια προς την Ουκρανία. Όπως ανακοίνωσε ο Ζελένσκι, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε νέο πακέτο στήριξης, συνολικού ύψους άνω των 1,3 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει όπλα άμεσης χρήσης, αλλά και ενίσχυση του ενεργειακού τομέα ενόψει του χειμώνα.

Κατά την επίσκεψη του Μερτς στην Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανίας, που είχε υποστεί ζημιές από ρωσικό drone, ήχησαν ξανά οι σειρήνες του αεροπορικού συναγερμού.

Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται τη στήριξη της Ευρώπης τις κρίσιμες επόμενες εβδομάδες, προειδοποιώντας παράλληλα πως η συνέχιση του πολέμου μπορεί να επηρεάσει άμεσα και την ασφάλεια της Γερμανίας.

Advertisement
Πηγή: Reuters

Η Μόσχα προειδοποιεί για νέα κλιμάκωση

Η Ρωσία προειδοποιεί ότι θα εντείνει τις επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία, με το υπουργείο Άμυνας να επικαλείται τις δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για ενίσχυση των ουκρανικών πληγμάτων σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Advertisement

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει υποστηρίξει ότι οι ρωσικές επιθέσεις αποτελούν απάντηση στα χτυπήματα της Ουκρανίας κατά ενεργειακών υποδομών στη Ρωσία. Από την πλευρά του, το Κίεβο υποστηρίζει ότι η Μόσχα ήταν εκείνη που ξεκίνησε πρώτη τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών στόχων.

Νέα προειδοποίηση προς ξένους πολίτες

Η Ρωσία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε την προειδοποίηση προς ξένους πολίτες και διπλωμάτες να αποχωρήσουν από το Κίεβο.

Advertisement

Η πρέσβης της ΕΕ στην Ουκρανία, Καταρίνα Μάθερνοβα, ξεκαθάρισε πάντως ότι η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία θα παραμείνει στην ουκρανική πρωτεύουσα, τονίζοντας πως οι απειλές δεν πρόκειται να ανακόψουν τη στήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία.

Ουκρανία: Η Ρωσία χτυπά ξανά την Βόρεια Γέφυρα που συνδέει τις δύο όχθες του Δνείπερου την στιγμή που ο Μερτς επισκέπεται το Κίεβο (βίντεο-φωτο)