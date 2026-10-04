Μετά την επίθεση ρωσικού drone στο Κίεβο – Αστυνομικοί επιχειρούν στο σημείο της Βόρειας Γέφυρας που επλήγη από ρωσικό drone, εν μέσω της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, στο Κίεβο, 4 Οκτωβρίου 2026 - Πηγή: Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα κρίσιμες υποδομές στο Κίεβο, προκαλώντας ζημιές σε βασικές γέφυρες του ποταμού Δνείπερου.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν τραυματισμούς πολιτών και κυκλοφοριακό χάος, καθώς οι γέφυρες αυτές αποτελούν κομβικούς οδικούς άξονες για την καθημερινή μετακίνηση χιλιάδων οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια των επιδρομών, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο για να επιβεβαιώσει τη στήριξη του Βερολίνου.

Συνολικά, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν εκατοντάδες επιθέσεις με drones και πυραύλους σε διάφορες περιοχές της χώρας, πλήττοντας επίσης αποθήκες και εγκαταστάσεις επικοινωνιών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα ημέρα έντασης έζησε το Κίεβο, καθώς για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα ρωσικά drones έπληξαν κρίσιμες υποδομές της ουκρανικής πρωτεύουσας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι βασικές γέφυρες που συνδέουν τις δύο όχθες του Δνείπερου, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις, ενώ την ίδια ώρα ένα βίντεο από την επίθεση κάνει τον γύρο του κόσμου.

Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πραγματοποιούσε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο, σε μια κίνηση που επιβεβαιώνει τη στήριξη του Βερολίνου προς την Ουκρανία.

Advertisement

Advertisement

Insane Close up angle of a Russian drone targeting a busy commercial bridge in Central Kyiv Ukraine right when cars are passing by. https://t.co/i73Nj9T1rm — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) October 4, 2026

Η γέφυρα Πιβνίτσνι (Βόρεια) χτυπήθηκε το πρωί της Κυριακής για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε δεχθεί πολλαπλά πλήγματα η γέφυρα Πιβντένι (Νότια), που αποτελεί επίσης βασικό οδικό άξονα της πρωτεύουσας.

Βίντεο που επαληθεύτηκε από το BBC δείχνει αυτοκίνητα να κινούνται πάνω στη Βόρεια γέφυρα, όταν ένα drone προσκρούει σε αυτή και εκρήγνυται, δημιουργώντας μια μεγάλη πύρινη μπάλα. Μαύρος καπνός υψώνεται πάνω από το σημείο, ενώ άλλες εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλη τρύπα στο οδόστρωμα, στο μέσο λωρίδας κυκλοφορίας.

Κυκλοφοριακό χάος μετά τα πλήγματα στις γέφυρες

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε γνωστό ότι από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, ενώ οι δρόμοι πάνω στη γέφυρα υπέστησαν ζημιές.

Οι οκτώ γέφυρες που περνούν πάνω από τον Δνείπερο αποτελούν βασικές αρτηρίες για την ουκρανική πρωτεύουσα, καθώς συνδέουν τις δύο πλευρές της πόλης και εξυπηρετούν καθημερινά περίπου 500.000 οχήματα.

Παρά το γεγονός ότι οι δύο γέφυρες που βρέθηκαν στο στόχαστρο παραμένουν λειτουργικά όρθιες, οι ζημιές και οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις, με μεγάλες ουρές και μποτιλιάρισμα σε αρκετά σημεία του Κιέβου.

Advertisement

This morning, the Russians once again struck the Pivnichnyi Bridge in Kyiv with a drone. They attacked an ordinary pharmaceutical warehouse in Sumy with drones. Tragically, one person was killed. My condolences to the family and loved ones. In Dnipro, they struck a communications facility. Six people were injured as a result of these attacks. Overnight, the Russians launched 135 attack drones against Ukraine, more than 50 of them jet-powered. Kyiv, the Dnipro, Kharkiv, Donetsk, Sumy, and Zaporizhzhia regions came under attack. And among the main targets of these terrorists, as always, are ordinary residential buildings, critical infrastructure – everything that makes up normal everyday life. There are power outages in some communities. Our services are working at the impact sites. It is important that Ukraine is not left alone against this terror. This week alone, the Russians have used more than 1,900 attack drones, 1,700 aerial bombs, and 25 missiles against Ukraine. More than 800 of the drones were jet-powered, and Russia must be held accountable for this escalation. Today, Friedrich Merz @bundeskanzler – Federal Chancellor of Germany – is visiting Kyiv. A leader of a country that consistently demonstrates leadership in protecting the lives of Ukrainians from Russian strikes. We are grateful for all the support, and today we are preparing decisions to give us in Ukraine, and all of Europe, greater capabilities to defend ourselves. There will be important agreements between Ukraine and Germany. Russia must be stopped together. Thank you to everyone who is helping. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2026

Νέα πλήγματα σε Σούμι και Ντνίπρο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ρωσικά drones έπληξαν επίσης αποθήκη στη βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο.

Στην κεντρική πόλη Ντνίπρο, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν χτυπήθηκε εγκατάσταση επικοινωνιών.

Advertisement

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 135 drones, μεταξύ των οποίων 52 ήταν αεριωθούμενα. Οι ουκρανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι κατέρριψαν 125 από αυτά.

Air-raid sirens sounded in Kyiv as German Chancellor Friedrich Merz visited Ukraine with plans to announce over $1 billion in aid and finalize a drone deal https://t.co/EKZrlsHsqZ https://t.co/XzIHTcrz8y — Reuters (@Reuters) October 4, 2026

Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μερτς στο Κίεβο

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, όπου συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι δύο ηγέτες κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη των Ουκρανών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο, ενώ ο Μερτς επανέλαβε τη στήριξη του Βερολίνου προς την Ουκρανία.

Advertisement

Νέο πακέτο βοήθειας άνω του 1,3 δισ. ευρώ

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε και η περαιτέρω γερμανική βοήθεια προς την Ουκρανία. Όπως ανακοίνωσε ο Ζελένσκι, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε νέο πακέτο στήριξης, συνολικού ύψους άνω των 1,3 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει όπλα άμεσης χρήσης, αλλά και ενίσχυση του ενεργειακού τομέα ενόψει του χειμώνα.

Κατά την επίσκεψη του Μερτς στην Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανίας, που είχε υποστεί ζημιές από ρωσικό drone, ήχησαν ξανά οι σειρήνες του αεροπορικού συναγερμού.

Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται τη στήριξη της Ευρώπης τις κρίσιμες επόμενες εβδομάδες, προειδοποιώντας παράλληλα πως η συνέχιση του πολέμου μπορεί να επηρεάσει άμεσα και την ασφάλεια της Γερμανίας.

Advertisement

Πηγή: Reuters

Η Μόσχα προειδοποιεί για νέα κλιμάκωση

Η Ρωσία προειδοποιεί ότι θα εντείνει τις επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία, με το υπουργείο Άμυνας να επικαλείται τις δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για ενίσχυση των ουκρανικών πληγμάτων σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Advertisement

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει υποστηρίξει ότι οι ρωσικές επιθέσεις αποτελούν απάντηση στα χτυπήματα της Ουκρανίας κατά ενεργειακών υποδομών στη Ρωσία. Από την πλευρά του, το Κίεβο υποστηρίζει ότι η Μόσχα ήταν εκείνη που ξεκίνησε πρώτη τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών στόχων.

Νέα προειδοποίηση προς ξένους πολίτες

Η Ρωσία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε την προειδοποίηση προς ξένους πολίτες και διπλωμάτες να αποχωρήσουν από το Κίεβο.

Advertisement

Η πρέσβης της ΕΕ στην Ουκρανία, Καταρίνα Μάθερνοβα, ξεκαθάρισε πάντως ότι η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία θα παραμείνει στην ουκρανική πρωτεύουσα, τονίζοντας πως οι απειλές δεν πρόκειται να ανακόψουν τη στήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία.