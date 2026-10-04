Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της κατά κρίσιμων υποδομών του Κιέβου, στοχεύοντας επανειλημμένα τις γέφυρες Πιβνίτσνι και Πιβντένι που συνδέουν τις όχθες του ποταμού Δνείπερου.

Τα πλήγματα αυτά, που πραγματοποιούνται με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκαλούν ζημιές σε οδοστρώματα και δίκτυα κοινής ωφέλειας, ενώ η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι υποδομές χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς.

Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο, επαναβεβαιώνοντας τη σταθερή στήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία.

Παρά τις ρωσικές προειδοποιήσεις προς τους ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας δήλωσαν ότι παραμένουν στη χώρα.

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Οι μεγάλες γέφυρες του Κιέβου αποτελούν τις τελευταίες ημέρες συνεχή στόχο ρωσικών πληγμάτων καθώς η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις της σε κρίσιμες υποδομές της πρωτεύουσας.

Η Βόρεια Γέφυρα (Pivnichnyi) χτυπήθηκε το πρωί της Κυριακής για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ενώ η Νότια Γέφυρα (Pivdennyi) είχε δεχθεί πολλαπλά πλήγματα νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Και οι δύο συνδέουν τις δύο όχθες του ποταμού Δνείπερου.

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Μάλιστα, η σημερινή επίθεση στην Βόρεια Γέφυρρα σημειώθηκε την ώρα που ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς πραγματοποιούσε αιφνιδιαστική επίσκεψη στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όπως αναφέρει το BBC, ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τα πλήγματα κατά του Κιέβου και άλλων περιοχών της χώρας.

Βίντεο από το σημερινή πλήγμα, η γνησιότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε από το BBC, δείχνει αυτοκίνητα να κινούνται στη Βόρεια Γέφυρα τη στιγμή που ένα drone προσκρούει σε αυτήν και εκρήγνυται, δημιουργώντας μια πύρινη μπάλα και ένα σύννεφο μαύρου καπνού διακρίνεται να υψώνεται πάνω από τη γέφυρα.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, έγραψε στο Telegram σχετικά με το πλήγμα: «Πλήγμα στο οδόστρωμα της Βόρειας Γέφυρας. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατευθύνονται στο σημείο». Ανέφερε ότι το πλήγμα προκάλεσε ζημιά σε κεντρικό αγωγό θέρμανσης, προσθέτοντας ότι, ως εκ τούτου, θα υπάρξει προσωρινή διακοπή παροχής ζεστού νερού στη βορειοανατολική συνοικία Ντεσνιάνσκι.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το πρωί της Κυριακής ότι ρωσικά drones έπληξαν επίσης μια αποθήκη στο Σούμι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο.

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This morning, the Russians once again struck the Pivnichnyi Bridge in Kyiv with a drone. They attacked an ordinary pharmaceutical warehouse in Sumy with drones. Tragically, one person was killed. My condolences to the family and loved ones. In Dnipro, they struck a communications facility. Six people were injured as a result of these attacks. Overnight, the Russians launched 135 attack drones against Ukraine, more than 50 of them jet-powered. Kyiv, the Dnipro, Kharkiv, Donetsk, Sumy, and Zaporizhzhia regions came under attack. And among the main targets of these terrorists, as always, are ordinary residential buildings, critical infrastructure – everything that makes up normal everyday life. There are power outages in some communities. Our services are working at the impact sites. It is important that Ukraine is not left alone against this terror. This week alone, the Russians have used more than 1,900 attack drones, 1,700 aerial bombs, and 25 missiles against Ukraine. More than 800 of the drones were jet-powered, and Russia must be held accountable for this escalation. Today, Friedrich Merz @bundeskanzler – Federal Chancellor of Germany – is visiting Kyiv. A leader of a country that consistently demonstrates leadership in protecting the lives of Ukrainians from Russian strikes. We are grateful for all the support, and today we are preparing decisions to give us in Ukraine, and all of Europe, greater capabilities to defend ourselves. There will be important agreements between Ukraine and Germany. Russia must be stopped together. Thank you to everyone who is helping. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2026

Στο μεταξύ, στο Ντνίπρο, έξι άτομα τραυματίστηκαν μετά από πλήγμα σε εγκατάσταση επικοινωνιών, όπως δήλωσε ο ίδιος.

Την ώρα που οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονταν στα περιστατικά, ο Γερμανός πολιτικός Μερτς συναντήθηκε με τον Ζελένσκι στο Κίεβο και κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη των Ουκρανών στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο.

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Federal Chancellor of Germany Friedrich Merz @bundeskanzler began his visit to Ukraine by honoring the fallen Ukrainian defenders. We appreciate this respect for our warriors and solidarity with the Ukrainian people. It is important that at this difficult time, Germany is standing with us – in support and in remembrance. Eternal honor to all defenders of Ukraine who gave their lives for the sake of Ukraine and all of Europe. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2026

Ο Μερτς επαναβεβαίωσε τη στήριξη της χώρας του προς την Ουκρανία, γράφοντας στην πλατφόρμα X: «Η Ουκρανία διανύει εβδομάδες καθοριστικής σημασίας. Γι’ αυτό ταξίδεψα σήμερα στο Κίεβο μεταφέροντας το εξής μήνυμα: Μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς. Η ασφάλεια της Γερμανίας εξαρτάται επίσης από την έκβαση αυτού του πολέμου. Γι’ αυτό παρέχουμε βοήθεια, ενεργώντας και προς το δικό μας συμφέρον».

Deutschland steht auch in schwierigen Zeiten als verlässlicher Partner an eurer Seite. https://t.co/cyIGAc0nLQ Advertisement October 4, 2026

Die Ukraine steht vor entscheidenden Wochen. Deswegen bin ich heute nach Kyjiw gereist mit der Botschaft: Ihr könnt euch auf uns verlassen. Auch Deutschlands Sicherheit hängt vom Ausgang dieses Krieges ab. Deswegen helfen wir auch aus ureigenem Interesse. https://t.co/g5p3cSJzhb — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 4, 2026

Από τότε που ο Μερτς ανέλαβε την καγκελαρία τον Μάιο του 2025, η Γερμανία έχει αναδειχθεί στον μεγαλύτερο μεμονωμένο δωρητή της Ουκρανίας.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η χώρα «χρειάζεται όλη μας τη στήριξη τις επόμενες εβδομάδες», προσθέτοντας: «Αν δεν αναχαιτιστεί η Ρωσία, η πολεμική της μηχανή αργά ή γρήγορα θα στραφεί εναντίον μας».

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Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι πρόκειται να συναφθούν «σημαντικές συμφωνίες» μεταξύ Ουκρανίας και Γερμανίας.

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Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει απευθύνει επανειλημμένες εκκλήσεις προς τους δυτικούς συμμάχους για παροχή περαιτέρω στρατιωτικής βοήθειας στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας προηγμένων αναχαιτιστικών μέσων ικανών να καταρρίπτουν τα νέα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που κινούνται με κινητήρα τζετ.

Οι επιθέσεις στις μεγάλες γέφυρες του Κιέβου φαίνεται να αποτελούν μια νέα στρατηγική της Μόσχας.

Το πρώτο ρωσικό πλήγμα στη γέφυρα Πιβνίτσνι (Βόρεια Γέφυρα) σημειώθηκε το Σάββατο, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ατόμων και ζημιές στο οδόστρωμα καθώς και στα εναέρια καλώδια των τρόλεϊ, δήλωσε ο Κλίτσκο. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, η γέφυρα Πιβντένι (Νότια Γέφυρα) είχε δεχθεί πολλαπλά πλήγματα από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

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Οι γέφυρες Πιβντένι και Πιβνίτσνι, συνδέουν το δυτικό και το ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας την οποία διασχίζει ο Δνείπερος, και δεν είχαν πληγεί πριν από την Πέμπτη.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι τα drones της έπληξαν τις δύο γέφυρες, οι οποίες, όπως υποστήριξε, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ουκρανικών στρατευμάτων και στρατιωτικού φορτίου. Επανέλαβε επίσης την προειδοποίηση προς τους ξένους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των διπλωματών, να εγκαταλείψουν το Κίεβο.

Απαντώντας στην προειδοποίηση, η πρέσβειρα της ΕΕ, Καταρίνα Ματέρνοβα, έγραψε την Κυριακή στην πλατφόρμα X: «Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ παραμένει. Οι απειλές εναντίον μας δεν θα σταματήσουν τη στήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία. Απλώς μας υπενθυμίζουν γιατί αυτή η στήριξη έχει σημασία!» Ο Γερμανός πρέσβης στην Ουκρανία, Μπόρις Ρούγκε, αντέδρασε στην ανάρτηση της Ματέρνοβα γράφοντας: «Αμήν – εμείς παραμένουμε».

Russia has a message for foreign diplomats in Kyiv: leave, or risk your lives. Our answer: We are staying. The EU Delegation is staying. Threatening us will not stop Europe’s support for Ukraine. It only reminds us why that support matters! 🇪🇺🤝🇺🇦 @EUDelegationUA https://t.co/LiYValhf9R — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) October 4, 2026

Οι πιθέσεις στη γέφυρα Πιβντένι ώθησαν το συμβούλιο άμυνας του Κιέβου να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη την Παρασκευή. Ο Κλίτσκο προειδοποίησε ότι η πόλη βρισκόταν πλέον σε «πολύ δραματική κατάσταση», καθώς η Μόσχα έπληττε σφοδρά τις «κρίσιμες υποδομές, τα δίκτυα εφοδιασμού, τις κατοικίες» και άλλες καίριες εγκαταστάσεις.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι είναι απίθανο τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) να καταστρέψουν ολοσχερώς τις γέφυρες, ωστόσο οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις θα επιβάλουν το κλείσιμό τους και ενέχουν τον κίνδυνο αποδυνάμωσης της δομής τους, καθιστώντας τις ακατάλληλες για χρήση.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία ενεργεί ως απάντηση στα πλήγματα της Ουκρανίας κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, παρά το γεγονός ότι η Μόσχα ήταν εκείνη που εξαπέλυσε πρώτη τέτοιου είδους επιθέσεις. Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγάλης κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.