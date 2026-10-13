Κόβουν την ανάσα τα πλάνα που έρχονται από την Ιταλία και καταγράφουν τη στιγμή που κατεδαφίζεται γέφυρα μετά από ελεγχόμενη έκρηξη.
Το θέαμα από την στιγμή που γίνεται η ελεγχόμενη έκρηξη στη γέφυρα στην Ιταλία στο πλαίσιο έργων ανακατασκευής και ενίσχυσης της υποδομής είναι εντυπωσιακό.
Πρόκειται για μια επιχείρηση που έγινε γέφυρα Τεβέρε (Tevere Viaduct), κοντά στο Βιτέρμπο, με μηχανικούς να τοποθετούν εκρηκτικά σε επιλεγμένα σημεία της κατασκευής.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, 13 από τα συνολικά 33 ανοίγματα της γέφυρας κατέρρευσαν, δημιουργώντας ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης.
Ο σχεδιασμός της κατεδάφισης προέβλεπε την ελεγχόμενη πτώση των τμημάτων του οδοστρώματος σε κατακόρυφη κατεύθυνση, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές ζημιές στις παρακείμενες κατασκευές. Το συνολικό μήκος της γέφυρας ανέρχεται σε περίπου 1,4 χιλιόμετρα.
Η παρέμβαση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος, προϋπολογισμού 41,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την ανακατασκευή της γέφυρας και την ενίσχυση της στατικής της επάρκειας.