Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιφέρεια Αρχάνγκελσκ της βόρειας Ρωσίας, όταν τμήμα σιδηροδρομικής γέφυρας κατέρρευσε, προκαλώντας τον εκτροχιασμό βαγονιών εμπορικής αμαξοστοιχίας και τη διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 05:10 το πρωί, όταν υποχώρησε τμήμα της γέφυρας που βρίσκεται πάνω από τον ποταμό Βίλεντ, στη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ των περιοχών Τσεριόμουχα και Βίλεντ.

Advertisement

Advertisement

Την είδηση επιβεβαίωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αρχάνγκελσκ, Αλεξάντρ Τσιμπούλσκι, ο οποίος ανέφερε ότι από την κατάρρευση εκτροχιάστηκαν βαγόνια εμπορικού συρμού. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

🇷🇺🚨 BREAKING: STRATEGIC RUSSIAN RAILWAY BRIDGE COLLAPSES, DERAILING FREIGHT TRAIN! A railway bridge over the Viled River in Russia’s Arkhangelsk region collapsed as a freight train crossed, sending several tanker wagons off the tracks. RAIL TRAFFIC SUSPENDED on a key northern transport corridor linking central Russia to the Komi Republic and Vorkuta. EIGHT PASSENGER TRAINS DELAYED. ⚠️ Russian authorities report no injuries, say the tankers were empty, and are investigating the cause of the collapse. November 10, 2026

Η διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σιδηροδρομικό τμήμα έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις, με τουλάχιστον οκτώ επιβατικές αμαξοστοιχίες να παρουσιάζουν καθυστερήσεις.

Στο σημείο έχουν σπεύσει εξειδικευμένα συνεργεία και ειδικοί συρμοί αποκατάστασης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες αντιμετώπισης των ζημιών και αποκατάστασης της σιδηροδρομικής σύνδεσης.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς των επιβατών που επηρεάζονται από τη διακοπή των δρομολογίων, με τη χρήση λεωφορείων να βρίσκεται μεταξύ των λύσεων που εξετάζονται.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η κατάρρευση. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν το περιστατικό συνδέεται με κατασκευαστική αστοχία, πρόβλημα στη συντήρηση της υποδομής ή κάποια άλλη αιτία.