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Η κατασκευή αποτελεί τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Πεκίνου–Σαγκάης και διασχίζει πεδιάδες, ποτάμια, λίμνες και ορυζώνες στην επαρχία Τζιανγκσού.

Το έργο ολοκληρώθηκε μέσα σε τέσσερα χρόνια με τη συμμετοχή 10.000 εργαζομένων, χρησιμοποιώντας τυποποιημένα προκατασκευασμένα στοιχεία για την επίτευξη της ταχείας κατασκευής.

Το συνολικό κόστος της γέφυρας ανήλθε περίπου στα 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η σιδηροδρομική γραμμή τέθηκε σε επίσημη λειτουργία τον Ιούνιο του 2011.

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Ένα έργο υποδομής που μοιάζει σχεδόν αδύνατο να χωρέσει στο μυαλό βρίσκεται στην ανατολική Κίνα. Η γέφυρα Danyang–Kunshan Grand Bridge έχει μήκος 164,8 χιλιομέτρων και αποτελεί, σύμφωνα με το Guinness World Records, τη μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο.

Η τεράστια κατασκευή αποτελεί τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Πεκίνου–Σαγκάης και εκτείνεται στην επαρχία Τζιανγκσού, στην περιοχή του Δέλτα του ποταμού Γιανγκτσέ. Στην πράξη πρόκειται περισσότερο για ένα γιγαντιαίο σιδηροδρομικό viaduct, που περνά πάνω από πεδιάδες, κανάλια, ποτάμια, λίμνες και ορυζώνες, παρά για μια συμβατική γέφυρα όπως αυτές που έχουμε συνήθως στο μυαλό μας.

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wikimedia commons

Μια γέφυρα μήκους σχεδόν 165 χιλιομέτρων

Η Danyang–Kunshan συνδέει ουσιαστικά την περιοχή μεταξύ Ναντζίνγκ και Σαγκάης, περνώντας από τα βόρεια άκρα των πόλεων Ντανγιάνγκ, Τσανγκτσού, Γουξί και Σουτσόου, πριν καταλήξει στο Κουνσάν.

Το μήκος της φτάνει τα 164,8 χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου 102,4 μίλια. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, η γέφυρα είναι περίπου 20 φορές μεγαλύτερη από το Las Vegas Strip, σύμφωνα με το Thomasnet.

Η κατασκευή δεν βρίσκεται εξ ολοκλήρου πάνω από νερό. Το μεγαλύτερο τμήμα της διασχίζει χερσαίες περιοχές, όμως η επιλογή της υπερυψωμένης μορφής κρίθηκε ιδιαίτερα πρακτική για μια περιοχή με πυκνό δίκτυο από ποτάμια, κανάλια, λίμνες και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

wikimedia commons

Εννέα χιλιόμετρα πάνω από τη λίμνη

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά τμήματα της διαδρομής βρίσκεται στην περιοχή του Σουτσόου, όπου η γέφυρα περνά πάνω από τη λίμνη Γιανγκτσένγκ για περίπου 9 χιλιόμετρα.

Το συγκεκριμένο τμήμα στηρίζεται σε περίπου 2.000 βάθρα, ενώ η συνολική κατασκευή διαθέτει χιλιάδες στηρίγματα κατά μήκος της διαδρομής. Η γεωγραφία της περιοχής ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους χρειάστηκε μια τόσο εκτεταμένη υπερυψωμένη σιδηροδρομική υποδομή.

Κατασκευάστηκε μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια

Το μέγεθος του έργου γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς τον χρόνο κατασκευής του. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2006 και ολοκληρώθηκαν το 2010, ενώ στην κατασκευή συμμετείχαν περίπου 10.000 εργαζόμενοι.

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Η ταχύτητα αυτή έγινε δυνατή σε μεγάλο βαθμό χάρη στη χρήση τυποποιημένων προκατασκευασμένων στοιχείων, τα οποία μπορούσαν να παράγονται και να τοποθετούνται διαδοχικά κατά μήκος της διαδρομής. Το σιδηροδρομικό τμήμα ολοκληρώθηκε και η γραμμή τέθηκε σε λειτουργία στις 30 Ιουνίου 2011.

Πάνω από 8 δισ. δολάρια το κόστος

Το κόστος της κατασκευής υπολογίζεται περίπου στα 8,5 δισ. δολάρια. Η αντίστοιχη αποτίμηση σε ευρώ ήταν περίπου 7,2 δισ. ευρώ, ανάλογα με την ισοτιμία που χρησιμοποιείται.

Το ποσό αφορά ένα έργο που σχεδιάστηκε εξαρχής για να εξυπηρετεί τη σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων Πεκίνου–Σαγκάης, μία από τις σημαντικότερες σιδηροδρομικές υποδομές της Κίνας.

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Το ρεκόρ παραμένει στην Κίνα

Η Danyang–Kunshan Grand Bridge κατέχει από τον Ιούνιο του 2011 το ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο. Το Guinness την καταγράφει με μήκος περίπου 164 χιλιομέτρων και σημειώνει ότι αποτελεί μέρος της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Πεκίνου–Σαγκάης.

Και μπορεί σήμερα να υπάρχουν άλλα εντυπωσιακά ρεκόρ στις γέφυρες όπως το μεγαλύτερο ύψος ή το μεγαλύτερο άνοιγμα πάνω από θάλασσα όμως ως προς το συνολικό μήκος, η κινεζική αυτή κατασκευή εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή.

Με πληροφορίες από Live Science , Thomasnet ,Construction Kenya , Study.com ,Construction Review Online , Guinness World Records

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