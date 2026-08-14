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Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι η κατασκευή της γέφυρας ανάγεται στην εποχή του αυτοκράτορα Καλιγούλα, καθώς υπήρχε ήδη από το 39 μ.Χ.

Η ροή του ποταμού έχει υποχωρήσει σημαντικά, φτάνοντας στο μισό του μέσου όρου των υδάτων που καταγράφονται συνήθως κατά τον μήνα Ιούλιο.

Οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν για μια σοβαρή κρίση νερού, η οποία οφείλεται στις παρατεταμένες περιόδους ανομβρίας που πλήττουν την περιοχή.

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Τα ερείπια μιας αρχαίας γέφυρας αποκαλύφθηκαν στον ποταμό Τίβερη της Ρώμης, κοντά στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, καθώς η πτώση της στάθμης του νερού είναι αξιοσημείωτη μετά από εβδομάδες χωρίς καθόλου βροχή.

Η γέφυρα — γνωστή ως Γέφυρα του Νέρωνα, από το όνομα του πρώην Ρωμαίου αυτοκράτορα — συνέδεε κάποτε το κέντρο της Ρώμης με τη δεξιά όχθη του Τίβερη.

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«Ο Νέρωνας είναι το πιο διάσημο πρόσωπο που συνδέεται με αυτή την περιοχή, διότι ακριβώς στον ιππόδρομο του Νέρωνα, όπου βρίσκεται σήμερα το Βατικανό, μαρτύρησε ο Απόστολος Πέτρος», δήλωσε η Αντονέλα Μπονίνι, αρχαιολόγος της Εφορείας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ρώμης.

The hidden ruins of the ancient Bridge of Nero, or Pons Neronianus, have once again emerged from the Tiber river bed in Rome due to this summer’s drought, as seen here in our boat video from 2022. pic.twitter.com/NtAS9ROc9U August 12, 2026

«Ωστόσο, οι μελετητές θεωρούν ότι η γέφυρα είναι παλαιότερη (από την εποχή του Νέρωνα) — ότι κατασκευάστηκε από τον Καλιγούλα, τον θείο του Νέρωνα», είπε, προσθέτοντας ότι υπήρχε ήδη από το 39 μ.Χ.

I resti di un antico ponte romano, risalente probabilmente al regno dell'imperatore Nerone, sono riemersi dal Tevere a causa del livello eccezionalmente basso del fiume. La scoperta è avvenuta nei pressi del Vaticano, vicino a Castel Sant'Angelo. (Immagini di Angelo Carconi) pic.twitter.com/DuqlLINbx8 — Sky tg24 (@SkyTG24) August 12, 2026

Η εικόνα στον Τίβερη αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος που προκαλεί η ξηρασία στη Ρώμη, καθώς η ροή του ποταμού έχει υποχωρήσει κάτω από τα 80 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο. Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί περίπου στο μισό του μέσου όρου που καταγράφεται τον Ιούλιο.

Il Tevere in secca rivela i resti dell'antico ponte di Nerone (risalente in realtà all'epoca di Caligola) vicino a San Pietro.

Intanto la siccità e l'ondata di caldo continuano a colpire l'Italia.#lapresse #cronaca #Tevere #siccita pic.twitter.com/DchRBXPaMI — LaPresse (@LaPresse_news) August 14, 2026

Σύμφωνα με τον Τζιοβάνι Τζιγκάντι, συντονιστή του κέντρου διαχείρισης υδάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Ρώμης: «Αντιμετωπίζουμε μια σοβαρή κρίση νερού. Και πρόκειται για μια κρίση που οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι, αν και αυτόν τον χειμώνα είχαμε αρκετά άφθονες βροχοπτώσεις, οι περίοδοι ξηρασίας… ήταν αρκετά μακρές».