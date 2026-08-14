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  • Η πτώση της στάθμης του ποταμού Τίβερη στη Ρώμη λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας αποκάλυψε τα ερείπια της αρχαίας Γέφυρας του Νέρωνα.
  • Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι η κατασκευή της γέφυρας ανάγεται στην εποχή του αυτοκράτορα Καλιγούλα, καθώς υπήρχε ήδη από το 39 μ.Χ.
  • Η ροή του ποταμού έχει υποχωρήσει σημαντικά, φτάνοντας στο μισό του μέσου όρου των υδάτων που καταγράφονται συνήθως κατά τον μήνα Ιούλιο.
  • Οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν για μια σοβαρή κρίση νερού, η οποία οφείλεται στις παρατεταμένες περιόδους ανομβρίας που πλήττουν την περιοχή.
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Τα ερείπια μιας αρχαίας γέφυρας αποκαλύφθηκαν στον ποταμό Τίβερη της Ρώμης, κοντά στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, καθώς η πτώση της στάθμης του νερού είναι αξιοσημείωτη μετά από εβδομάδες χωρίς καθόλου βροχή.

Η γέφυρα — γνωστή ως Γέφυρα του Νέρωνα, από το όνομα του πρώην Ρωμαίου αυτοκράτορα — συνέδεε κάποτε το κέντρο της Ρώμης με τη δεξιά όχθη του Τίβερη.

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«Ο Νέρωνας είναι το πιο διάσημο πρόσωπο που συνδέεται με αυτή την περιοχή, διότι ακριβώς στον ιππόδρομο του Νέρωνα, όπου βρίσκεται σήμερα το Βατικανό, μαρτύρησε ο Απόστολος Πέτρος», δήλωσε η Αντονέλα Μπονίνι, αρχαιολόγος της Εφορείας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ρώμης.

«Ωστόσο, οι μελετητές θεωρούν ότι η γέφυρα είναι παλαιότερη (από την εποχή του Νέρωνα) — ότι κατασκευάστηκε από τον Καλιγούλα, τον θείο του Νέρωνα», είπε, προσθέτοντας ότι υπήρχε ήδη από το 39 μ.Χ.

Η εικόνα στον Τίβερη αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος που προκαλεί η ξηρασία στη Ρώμη, καθώς η ροή του ποταμού έχει υποχωρήσει κάτω από τα 80 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο. Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί περίπου στο μισό του μέσου όρου που καταγράφεται τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τον Τζιοβάνι Τζιγκάντι, συντονιστή του κέντρου διαχείρισης υδάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Ρώμης: «Αντιμετωπίζουμε μια σοβαρή κρίση νερού. Και πρόκειται για μια κρίση που οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι, αν και αυτόν τον χειμώνα είχαμε αρκετά άφθονες βροχοπτώσεις, οι περίοδοι ξηρασίας… ήταν αρκετά μακρές».