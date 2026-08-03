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Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν στη Νέα Υόρκη, όταν ένας 44χρονος άνδρας ανέβηκε γυμνός στην κορυφή της Γέφυρας του Μπρούκλιν και στη συνέχεια έπεσε στον ποταμό Ίστ Ρίβερ, μπροστά στα μάτια δεκάδων περαστικών.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας σκαρφάλωσε στον βόρειο πύργο της γέφυρας, από την πλευρά του Μανχάταν, περίπου στις 2:30 το μεσημέρι της Κυριακής (τοπική ώρα).

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Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Μονάδας Ειδικών Επιχειρήσεων (Emergency Services Unit) της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, τα οποία επιχείρησαν να τον πείσουν να κατέβει. Ωστόσο, ο 44χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος στα νερά του Ίστ Ρίβερ.

Παρά την πτώση από περίπου 85 μέτρα, ο άνδρας επέζησε. Βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες δείχνουν ότι κατά την πτώση κρατούσε πάνω από το κεφάλι του ένα κομμάτι υφάσματος ή μια τσάντα, χωρίς να είναι γνωστό αν αυτό επηρέασε την πτώση του.

Images from the Brooklyn bridge just moments Ago 🤯 a guy jumped out of the top after getting naked. #brooklynnewyork #brooklynbridge#news pic.twitter.com/sBgnrCkYB4 — Alejandro (@m_alejandr07) August 2, 2026

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο 44χρονος είχε μαζί του σημαίες, μεταξύ των οποίων μία του Καζακστάν, καθώς και μια κουβέρτα με διάφορα γραπτά μηνύματα, το περιεχόμενο των οποίων δεν έχει γίνει γνωστό.

Ο άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο NYC Health + Hospitals Bellevue, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.