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Είχαμε τη Γέφυρα των Αναστεναγμών. Είχαμε και το Γιοφύρι της Άρτας, που σύμφωνα με τον θρύλο ζητούσε τη θυσία της γυναίκας του πρωτομάστορα για να στεριώσει. Και τώρα αποκτήσαμε τη γέφυρα της Καλλιτεχνούπολης. Μόνο που αυτή δεν ζητά ανθρώπινη θυσία για να κατασκευαστεί. Υπάρχει, όμως, ο φόβος ότι η αδιαφορία των αρμοδίων μπορεί κάποια ημέρα να οδηγήσει σε θύματα.

Μετά την κατάρρευση τμήματος του δρόμου που συνέδεε την Καλλιτεχνούπολη και πολλές γύρω περιοχές με τη Λεωφόρο Μαραθώνος, οι κάτοικοι αναγκάζονται να χρησιμοποιούν δυσκολότερες και επικίνδυνες διαδρομές. Η κατάσταση δεν αποτελεί απλώς καθημερινή ταλαιπωρία. Είναι ζήτημα ασφαλούς μετακίνησης, αλλά και άμεσης διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης έκτακτης ανάγκης. Τον Απρίλιο χρειάστηκε ακόμη και κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. (iRafina)

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Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται εδώ και μήνες. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η Λουκίλα Καρρέρ-Πλέσσα, η οποία έχει προειδοποιήσει δημόσια ότι η Καλλιτεχνούπολη είναι ουσιαστικά εγκλωβισμένη και ότι δεν πρέπει να ζήσει όσα έζησε το γειτονικό Μάτι. Ζητά την άμεση τοποθέτηση προσωρινής στρατιωτικής γέφυρας τύπου Bailey, μέχρι να γίνει η οριστική αποκατάσταση του δρόμου. (HuffPost Greece)

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι κάτοικοι, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έχει προσφέρει μια τέτοια στρατιωτική γέφυρα. Υπάρχουν, μάλιστα, μηχανικοί της περιοχής πρόθυμοι να βοηθήσουν εθελοντικά, αρκεί να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες. Το κόστος δεν είναι απαγορευτικό. Μιλάμε για μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ και για μια λύση που μπορεί να σώσει ζωές.

Κι όμως, Περιφέρεια και Δήμος έχασαν πολύτιμο χρόνο αναζητώντας ποιος έχει την αρμοδιότητα. Αυτή είναι, άλλωστε, η μόνιμη ασθένεια του ελληνικού κράτους: ο ένας να πετάει το μπαλάκι στον άλλον μέχρι να ξεχαστεί το πρόβλημα.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς γνωρίζει. Η δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου επίσης γνωρίζει. Το ερώτημα είναι εάν κοιμούνται ήσυχοι, γνωρίζοντας ότι μια νέα θεομηνία ή μια μεγάλη πυρκαγιά μπορεί να μετατρέψει την αδράνεια σε τραγωδία. Η γέφυρα έπρεπε να είναι ήδη έτοιμη, αλλά ο Δήμος αποφάσισε να προχωράει με ρυθμό χελώνας και υπόσχεται εγκαίνια μήνα Σεπτέμβριο.

Και ο πρωθυπουργός, που εγκαινιάζει μεγάλους δρόμους, σήραγγες και γέφυρες, ας σηκώσει επιτέλους το τηλέφωνο. Ας πει στους αρμοδίους τα «λογάκια» που έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής όταν τα έργα δεν προχωρούσαν. Διότι κράτος δεν είναι μόνο οι κορδέλες των μεγάλων εγκαινίων. Είναι και η μικρή, γκρεμισμένη γέφυρα που μπορεί να γίνει υπόθεση ζωής και θανάτου.