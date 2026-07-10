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Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο Μπρούκλιν όταν μια γυναίκα ανέβηκε σε γέφυρα απειλώντας να βουτήξει στο κενό, κατέγραψαν κάμερες σε στολές αστυνομικών που επιχείρησαν – και τελικά κατάφεραν – να την πείσουν να μην κάνει την απονενοημένη πράξη.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης, 8 Ιουλίου, με έναν εκ των αστυνομικών που προσέγγισε πρώτος τη γυναίκα να της λέει «θέλω απλώς να σου μιλήσω».

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«Τι συμβαίνει σήμερα; Θέλω να σε βοηθήσω, γι’ αυτό είμαι εδώ πάνω αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι περνάς, αλλά θέλω να καταλάβω. Έχουμε υπηρεσίες στις οποίες μπορούμε να σε βοηθήσουμε» συνέχισε να λέει σε ήρεμους τόνους ο αστυνομικός.

«Το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή είναι να δεχτείς βοήθεια, σου το υπόσχομαι» συνέχισε ο αστυνομικός την προσπάθειά του να πείσει την γυναίκα.

Η γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με τη New York Post, έχει ιστορικό ψυχικών προβλημάτων, παρέμεινε στη γέφυρα για περισσότερο από μία ώρα.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να πλησιάσουν αρκετά κοντά ώστε ένας από αυτός να την αρπάξει και να την αγκαλιάσει.

«Μην το κάνεις. Μην το κάνεις, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Σε καταλαβαίνω. Είσαι καλά, στο υπόσχομαι. Σε καταλαβαίνω, στο υπόσχομαι. Όλα θα πάνε καλά. Δεν έχεις πρόβλημα» της είπε αφού την έσωσε.

Σύμφωνα με την αστυνομία η γυναίκα μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για παρακολούθηση.