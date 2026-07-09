Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοκαριστικά πλάνα σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στη Νέα Υόρκη, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε να περπατά πάνω στα συρματόσχοινα της ιστορικής Γέφυρας του Μπρούκλιν, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές και προκαλώντας το προσωρινό κλείσιμο της κυκλοφορίας στο ένα ρεύμα της γέφυρας.

Άνδρας ισορροπούσε στο κενό στη Γέφυρα του Μπρούκλιν

Η επιχείρηση των Αρχών αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς έπρεπε να εξασφαλιστεί ότι ο άνδρας θα απομακρυνόταν χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή του. Για τον λόγο αυτό διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στο ανατολικό ρεύμα της γέφυρας προς το Μπρούκλιν, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις σε μία από τις πιο πολυσύχναστες οδικές αρτηρίες της Νέας Υόρκης κατά την ώρα αιχμής.

Advertisement

Advertisement

Οι αστυνομικοί της Ειδικής Μονάδας Εκτάκτων Περιστατικών κατάφεραν τελικά να προσεγγίσουν τον άνδρα και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια στο έδαφος. Στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

There’s a climber on the cables of the Brooklyn Bridge pic.twitter.com/aw688diTSA July 9, 2026

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε περίπου στις 22:00, όταν ολοκληρώθηκε η επιχείρηση και οι Αρχές έδωσαν ξανά στην κυκλοφορία το συγκεκριμένο τμήμα της γέφυρας. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα ασφαλείας στη Γέφυρα του Μπρούκλιν, καθώς δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Το 2022, ένας ακόμη άνδρας είχε σκαρφαλώσει στα καλώδια της ιστορικής γέφυρας, προκαλώντας πολύωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας και μεγάλη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

Οι αμερικανικές Αρχές διερευνούν πώς κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στα καλώδια της γέφυρας, ενώ εξετάζονται όλα τα δεδομένα γύρω από το περιστατικό.