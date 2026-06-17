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Καθώς όλο και περισσότερες πόλεις επιχειρούν να μειώσουν την κυκλοφοριακή επιβάρυνση και να ενισχύσουν τις βιώσιμες μετακινήσεις, ορισμένα έργα υποδομής σχεδιάζονται εξαρχής με γνώμονα την εξυπηρέτηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, των ποδηλατών και των πεζών.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η νέα γέφυρα Kruunuvuorensilta στο Ελσίνκι, η οποία θεωρείται σήμερα η μεγαλύτερη και υψηλότερη γέφυρα της Φινλανδίας. Με μήκος περίπου 1,2 χιλιομέτρων και κεντρικό πυλώνα που φτάνει τα 135 μέτρα, το έργο συνδέει το νησί Laajasalo με το κέντρο της φινλανδικής πρωτεύουσας.

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Αυτό που κάνει τη γέφυρα να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο οι διαστάσεις της, αλλά και το γεγονός ότι η διέλευση ιδιωτικών αυτοκινήτων απαγορεύεται πλήρως. Η υποδομή προορίζεται αποκλειστικά για το τραμ, τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα, πυροσβεστικά και περιπολικά όταν απαιτείται.

Η επιλογή αυτή δεν ήταν δεδομένη από την αρχή. Όταν ξεκίνησαν οι συζητήσεις για το έργο, εξεταζόταν το ενδεχόμενο να εξυπηρετεί και την κυκλοφορία αυτοκινήτων, με στόχο την αποσυμφόρηση της πόλης. Τελικά, όμως, επικράτησε η άποψη ότι η γέφυρα θα έπρεπε να αποτελέσει έναν διάδρομο βιώσιμης κινητικότητας, ενισχύοντας τις δημόσιες συγκοινωνίες και τις εναλλακτικές μορφές μετακίνησης.

Παρότι η κατασκευή θα μπορούσε να φιλοξενήσει έναν συμβατικό οδικό άξονα, οι φινλανδικές αρχές επέλεξαν να δώσουν προτεραιότητα στους πεζούς και στους ποδηλάτες, υιοθετώντας μια διαφορετική φιλοσοφία για τις μετακινήσεις του μέλλοντος.

Το έργο ξεχωρίζει και για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Ο χαρακτηριστικός πυλώνας σε σχήμα διαμαντιού δεσπόζει πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας, στηρίζοντας τη γέφυρα μέσω ενός σύνθετου συστήματος καλωδίων. Για την ολοκλήρωση της κατασκευής χρησιμοποιήθηκαν περίπου 5,8 εκατομμύρια κιλά χάλυβα και 22.000 κυβικά μέτρα σκυροδέματος, ενώ οι εργασίες διήρκεσαν αρκετά χρόνια μετά την έναρξή τους το 2021.

Οι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες της περιοχής αποτέλεσαν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους μηχανικούς. Οι χαμηλές θερμοκρασίες, οι ισχυροί άνεμοι και ο σχηματισμός πάγου απαίτησαν ειδικές τεχνικές λύσεις, όπως προστατευτικά κιγκλιδώματα για τον περιορισμό των επιδράσεων του ανέμου και συστήματα προστασίας των καλωδίων από τον πάγο.

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί ειδικό σύστημα προειδοποίησης που ενημερώνει τους χρήστες σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων, συμβάλλοντας στην ασφαλή λειτουργία της γέφυρας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ένα ακόμη στοιχείο που εντυπωσιάζει είναι η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της κατασκευής. Σύμφωνα με τους σχεδιαστές της, η γέφυρα έχει κατασκευαστεί ώστε να παραμείνει λειτουργική για περίπου δύο αιώνες, αποτελώντας ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα υποδομής που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στη βόρεια Ευρώπη.