Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Εξειδικευμένοι Γάλλοι τεχνίτες εκτελούν εργασίες βαριάς συντήρησης στην αντικεραυνική εγκατάσταση της Γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου, εργαζόμενοι κρεμασμένοι με σχοινιά σε μεγάλο ύψος.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται χωρίς τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η επιλογή των συγκεκριμένων τεχνικών οφείλεται στη μακρόχρονη τεχνογνωσία και στη συνεχή υποστήριξη που παρέχουν οι γαλλικές εταιρείες στο έργο.

Η συντήρηση του αντικεραυνικού συστήματος κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας της γέφυρας απέναντι στα έντονα φυσικά φαινόμενα.

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Εικόνες που κόβουν την ανάσα καταγράφονται αυτές τις ημέρες στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, όπου εξειδικευμένοι Γάλλοι τεχνίτες, οι λεγόμενοι «εναερίτες» ή βιομηχανικοί αλπινιστές, εκτελούν εργασίες βαριάς συντήρησης στην αντικεραυνική εγκατάσταση του έργου. Κρεμασμένοι με σχοινιά, ειδικές ζώνες ασφαλείας και πλήρη εξοπλισμό, κατεβάζουν τμήματα του συστήματος προστασίας από κεραυνούς, τα απλώνουν κατά μήκος του πεζοδρομίου, τα ελέγχουν, τα συντηρούν και στη συνέχεια τα επανατοποθετούν.

Η εργασία αυτή δεν είναι μία συνηθισμένη τεχνική επέμβαση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γίνεται χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και θα συνεχιστεί μέσα στο καλοκαίρι. Πρόκειται για μία από τις πιο απαιτητικές μορφές συντήρησης, σε ένα έργο όπου ο άνεμος, το ύψος, η θάλασσα, η αλμύρα και η συνεχής λειτουργία της γέφυρας δεν αφήνουν κανένα περιθώριο λάθους.

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Η Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» είναι από μόνη της ένα παγκόσμιο τεχνικό επίτευγμα. Το καλωδιωτό της τμήμα έχει μήκος 2.252 μέτρα, ενώ μαζί με τις προσβάσεις φτάνει περίπου τα 2.880 μέτρα. Το κατάστρωμα έχει πλάτος 27,2 μέτρα, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, λωρίδα ανάγκης και διάδρομο πεζών. Οι πυλώνες της προεξέχουν έως περίπου 165 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, ενώ το ελεύθερο ύψος για τη διέλευση πλοίων στο κεντρικό άνοιγμα φτάνει τα 52 μέτρα. Τα θεμέλια έχουν διάμετρο 90 μέτρων και βρίσκονται σε βάθος έως 65 μέτρων.

Το έργο ξεκίνησε ουσιαστικά το 1998 και εγκαινιάστηκε στις 12 Αυγούστου 2004, λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Το συνολικό κόστος του, μαζί με τα χρηματοοικονομικά έξοδα της περιόδου κατασκευής, υπολογίζεται περίπου στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Από τότε άλλαξε ριζικά τη σύνδεση Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, μειώνοντας τη διέλευση από περίπου 45 λεπτά με τα φέρι σε 2,5 έως 5 λεπτά.

Για τον οδηγό, βέβαια, υπάρχει και το γνωστό κόστος διοδίων. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η απλή διέλευση για Ι.Χ. κοστίζει 15,90 ευρώ. Για μοτοσικλέτες είναι 2,50 ευρώ, ενώ υπάρχουν ειδικά προϊόντα και εκπτώσεις για συχνούς χρήστες, εργαζόμενους, ηλεκτρικά οχήματα και κατηγορίες όπως τα ΑμεΑ.

Το ερώτημα που γεννιέται εύλογα είναι: γιατί Γάλλοι; Δεν υπάρχουν Έλληνες τεχνίτες για τέτοια δουλειά; Η απάντηση είναι πιο σύνθετη. Βεβαίως και υπάρχουν στην Ελλάδα τεχνικοί εργασίας σε ύψος και πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης. Όμως η συγκεκριμένη γέφυρα έχει γαλλική τεχνολογική «υπογραφή»: η VINCI είχε ηγετικό ρόλο στη μελέτη και την κατασκευή, ενώ εταιρείες του ίδιου τεχνικού οικοσυστήματος έχουν αναλάβει επί χρόνια ειδικές επιθεωρήσεις, συντηρήσεις και τεχνική υποστήριξη στα καλώδια και στο αντικεραυνικό σύστημα. Δεν είναι λοιπόν θέμα έλλειψης Ελλήνων, αλλά συνέχειας τεχνογνωσίας, συμβάσεων, εμπειρίας στο συγκεκριμένο έργο και εξειδίκευσης σε πολύ συγκεκριμένα συστήματα.

Οι «εναερίτες» αυτού του επιπέδου δεν είναι απλώς άνθρωποι που δεν φοβούνται το ύψος. Εκπαιδεύονται με διεθνή πρότυπα, όπως το IRATA, σε επίπεδα 1, 2 και 3. Μαθαίνουν τεχνικές καθόδου και ανόδου με σχοινιά, ασφάλιση, μεταφορά φορτίων, διάσωση συναδέλφου σε περίπτωση ανάγκης, εργασία με ελεύθερα χέρια σε δύσκολη θέση και σύνταξη διαδικασιών ασφαλείας. Πρέπει να είναι απολύτως υγιείς, χωρίς παθήσεις ή φοβίες που μπορεί να τους εκθέσουν σε κίνδυνο, και η πιστοποίησή τους ανανεώνεται περιοδικά.

Η αντικεραυνική προστασία της Γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου έχει τη δική της ιστορία. Λίγους μήνες μετά τα εγκαίνια, το 2005, κεραυνός προκάλεσε σοβαρή βλάβη σε ένα από τα καλώδια. Ακολούθησε τεχνική ανάλυση και αναβάθμιση του συστήματος προστασίας, με πρόσθετες ράβδους, αγωγούς και καλώδια προστασίας. Γι’ αυτό και οι σημερινές εργασίες δεν είναι απλώς «ένα service». Είναι μέρος μιας διαρκούς μάχης για να παραμένει ασφαλής, λειτουργική και ανθεκτική μία γέφυρα που ζει καθημερινά ανάμεσα στη θάλασσα, τον άνεμο, τους σεισμούς και τους κεραυνούς.

Και κάπου εκεί, ανάμεσα στα συρματόσχοινα και στον Κορινθιακό, οι Γάλλοι τεχνίτες θυμίζουν κάτι που συχνά ξεχνάμε: τα μεγάλα έργα δεν τελειώνουν την ημέρα που εγκαινιάζονται. Χρειάζονται χρόνια φροντίδας, επιστήμης, τεχνογνωσίας και ανθρώπους που κυριολεκτικά κρέμονται στο κενό για να περνάμε εμείς με ασφάλεια από τη μία πλευρά στην άλλη.