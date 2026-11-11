Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ταινία «Τα Κάλαντα του Σκρουτζ» του Τι Γουέστ με τον Τζόνι Ντεπ παρουσιάζει μια νέα εκδοχή της κλασικής ιστορίας του Ντίκενς.

Παράλληλα, στο «Πώς να Ληστέψεις μια Τράπεζα» του Ντέιβιντ Λιτς, μια ομάδα ληστών έρχεται αντιμέτωπη με τις αρχές λόγω της διαδικτυακής τους δράσης.

Η ταινία «Πατέρας» της Τερέζα Νβοτόβα πραγματεύεται την ενοχή ενός γονέα μετά από ένα τραγικό λάθος, ενώ το «George Michael: The Faith Tour» προσφέρει μια νέα ματιά σε εμβληματικές συναυλίες του καλλιτέχνη.

Τέλος, το δράμα «Θάλασσα από Γυαλί» του Αλέξη Αλεξίου ακολουθεί μια 65χρονη γυναίκα, ενώ η αποκατεστημένη ταινία «Οι Δαιμονισμένες» του Κεν Ράσελ επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η επιστροφή του Τζόνι Ντεπ στο Χόλιγουντ με «Τα Κάλαντα του Σκρουτζ», σκανδιναβική μυθολογία με σύγχρονες οικολογικές ανησυχίες στο «Κράκεν: Το Τέρας των Βυθών», το action comedy heist «Πώς να ληστέψεις μια τράπεζα», «Πατέρας» -εμπνευσμένη από αληθινή ιστορία-, «George Michael: The Faith Tour», αλλά «Θάλασσα από γυαλί» του Αλέξη Αλεξίου.

Αυτές είναι οι νέες ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.

Advertisement

Advertisement

Τα Κάλαντα του Σκρουτζ

Νέα κινηματογραφική μεταφορά της κλασικής Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας (A Christmas Carol) του Κάρολου Ντίκενς, σε σκηνοθεσία Τι Γουέστ, γνωστού από τις ταινίες τρόμου X, Pearl και MaXXXine. Στον ρόλο του Εμπενίζερ Σκρουτζ, ο Τζόνι Ντεπ, που επιστρέφει μετά από οκτώ χρόνια σε πρωταγωνιστικό ρόλο μεγάλης χολιγουντιανής παραγωγής.

Η ιστορία εκτυλίσσεται στο βικτωριανό Λονδίνο. Ο Εμπενίζερ Σκρουτζ, ένας δύστροπος, φιλάργυρος και μισάνθρωπος επιχειρηματίας, δέχεται την παραμονή των Χριστουγέννων επισκέψεις από υπερφυσικές μορφές, οι οποίες τον υποχρεώνουν να αντιμετωπίσει το παρελθόν του, το παρόν του και τις συνέπειες των επιλογών του στο μέλλον.

Στις πρώτες δοκιμαστικές προβολές, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται ο Guardian, η ταινία απέσπασε βαθμολογία 80/100, ενώ η ερμηνεία του Ντεπ 86/100. Παρότι το σύνθημα της διαφημιστικής καμπάνιας είναι «Το όνομα το γνωρίζετε, την ιστορία όχι», ο Τι Γουέστ έχει δηλώσει ότι η ταινία παραμένει πιστή στο έργο του Ντίκενς, προσφέροντας τη δική της κινηματογραφική ματιά.

Στο καστ επίσης, ο Ίαν ΜακΚέλεν -που υποδύεται τον Τζέικομπ Μάρλεϊ, τον συνέταιρο του Σκρουτζ που έχει πεθάνει-, ο Ρούπερτ Γκριντ -στον ρόλο του υπαλλήλου του Σκρουτζ, Μπομπ Κράτσιτ-, η Άντρεα Ράιζμπορο (Το Πνεύμα των Περασμένων Χριστουγέννων), ο Τράμελ Τίλμαν (Το Πνεύμα των Φετινών Χριστουγέννων), ο Σαμ Κλάφλιν (Φρεντ, ο ανιψιός του), Άρθουρ Κόντι (ο νεαρός Εμπενίζερ), η Έλι Μπάμπερ Μπελ (πρόσωπο από το ερωτικό παρελθόν του Σκρουτζ).

Πώς να Ληστέψεις μια Τράπεζα

Advertisement

Μία άρτια συντονισμένη συμμορία που ληστεύει τράπεζες, είναι εξοικειωμένη με τα social media και μοιράζεται ζωντανά τις υψηλού ρίσκου «επιχειρήσεις» της που γίνονται viral. Όμως, η διαδικτυακή δημοτικότητα καταλήγει σταδιακά να λειτουργεί σε βάρος της. Οι εντυπωσιακές live μεταδόσεις τους τούς φέρνουν στο στόχαστρο ενός απρόσμενου διδύμου: ενός βετεράνου πράκτορα του FBI και ενός ευφυούς μηχανικού λογισμικού, που ενώνουν δυνάμεις για να εντοπίσουν τα ψηφιακά ίχνη της ομάδας.

Παρά το γεγονός ότι το παράδοξο αυτό δίδυμο είναι κοντά στην εξιχνίαση των ληστειών, η συμμορία ξεπερνά τα όριά της, κάνοντας τα πάντα για τις πεποιθήσεις της -και για τη πιο φιλόδοξη ληστεία που έχει επιχειρηθεί μέχρι σήμερα. Παρά την τεράστια πίεση και το γεγονός ότι οι αρχές μειώνουν συνεχώς την απόσταση που τους χωρίζει από τη σύλληψη, η συμμορία αρνείται να αποσυνδεθεί και αποφασίζει να ρισκάρει τα πάντα, προετοιμάζοντας τη μεγαλύτερη και πιο φιλόδοξη ληστεία που έχει τολμήσει. Πρωταγωνιστούν οι Νίκολας Χουλτ, Ζόι Κράβιτς, Άνα Σαουάι, Ρένζι Φελίζ και Κρίστιαν Σλέιτερ, μαζί με τους Πιτ Ντέιβιντσον και Τζον Σι Ράιλι. Τη σκηνοθεσία του «How to Rob a Bank» υπογράφει ο Ντέιβιντ Λιτς («Bullet Train»).

Πατέρας

Advertisement

Όταν οι ρυθμοί της καθημερινότητας κάνουν τα ασήμαντα να μοιάζουν με σημαντικά, ένα ολέθριο λάθος μπορεί να γίνει υπόθεση μερικών λεπτών. Ένα τραγικό λάθος καταστρέφει τη ζωή ενός επιτυχημένου άντρα και αφοσιωμένου πατέρα. Αντιμέτωπος πλέον με τη φυλακή, μπορεί να βρει έναν δρόμο προς τη συγχώρεση;

Βασισμένη σε σοκαριστική πραγματική ιστορία, η ταινία αντιμετωπίζει το σύνδρομο του ξεχασμένου παιδιού και εξερευνά με ευαισθησία και βάθος την ενοχή ενός πατέρα. Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Βενετίας και επίσημη πρόταση της Σλοβακίας για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας. Σκηνοθεσία Τερέζα Νβοτόβα. Με τους Μίλαν Όντρικ, Ντομίνικα Μοράβκοβα, Άννα Γκάισλεροβα, Πίτερ Μπέμπιακ, Γιάνα Μπιτνερόβα.

George Michael: The Faith Tour

Advertisement

Ο Τζορτζ Μάικλ υπήρξε αδιαμφισβήτητα ένας από τους πιο καθοριστικούς ποπ σταρ της γενιάς του. Αυτή η νέα συναυλιακή ταινία δημιουργήθηκε από μέχρι σήμερα αδημοσίευτο υλικό 35mm που ανακαλύφθηκε πρόσφατα και καταγράφει την εμφάνιση του το 1988 στο Palais Omnisports de Paris-Bercy. Πρόκειται για το απόγειο της καλλιτεχνικής του δράσης, κατά τη διάρκεια της σαρωτικής περιοδείας Faith Tour, που έσπασε κάθε ρεκόρ.

Με το υλικό να έχει αποκατασταθεί και να έχει υποβληθεί εκ νέου σε πεξεργασία, η ταινία μεταμορφώνει μια εμβληματική στιγμή της ποπ κουλτούρας σε ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό θέαμα. Της συναυλιακής ταινίας προηγείται η πρωτότυπη ταινία μικρού μήκους της Μέρι ΜακΚάρτνεϊ, η οποία αξιοποιεί οπτικοακουστικό υλικό που ήρθε πρόσφατα στο φως από την περίοδο 1986-1988, την εποχή του Faith. Ένα σπάνιο και προσωπικό «χρονογράφημα» εκείνης της εποχής, που μας φέρνει κοντά στον τρόπο σκέψης και την ψυχολογία του Τζορτζ Μάικλ σε εκείνη την καθοριστική στιγμή της ζωής του. Σκηνοθεσία Άντι Μόραχαν, Ντέιβιντ Όστιν.

Θάλασσα από Γυαλί

Advertisement

Η 65χρονη Βαγγελιώ βρίσκεται εγκλωβισμένη στην μονοκατοικία της να φροντίζει τον κατάκοιτο σύζυγο της. Φυλακισμένη στη ρουτίνα και αποκομμένη από τους δύο γιους της, αρκείται να ξεφυλλίζει τη συλλογή της με παλιούς τουριστικούς οδηγούς. Ο ξαφνικός θάνατος του του άντρα της την ωθεί σε μία «παράτολμη» απόφαση: Να πάει διακοπές. Κλείνει δωμάτιο σε ένα απόμερο τουριστικό θέρετρο λίγο έξω από τη Χαλκίδα, όπου γνωρίζει την 23χρονη Βίκυ, ένα νέο κορίτσι που προσπαθεί να διαχειριστεί τον αλκοολικό πατέρα της. Όταν η Βαγγελιώ παρεμβαίνει σε ένα βίαιο του ξέσπασμα, οι συνέπειες θα είναι ανεξέλεγκτες. Στην τρίτη ταινία μεγάλου μήκους του βραβευμένου σκηνοθέτη Αλέξη Αλεξίου, που προβλήθηκε σε αβάν πρεμιέρ στο 67ο Φεστιβάλ Kινηματογράφου Θεσσαλονίκης, πρωταγωνιστούν η Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη και η Χριστιάνα Ματέλσκα Τόκα στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο, πλαισιωμένες από τους Μιχάλη Ιατρόπουλο, Νίκο Γεωργάκη, Θάνο Τοκάκη και Δημήτρη Τζουμάκη. Το σενάριο συνυπογράφει ο σκηνοθέτης με την Αφροδίτη Νικολαΐδου.

Advertisement

Οι Δαιμονισμένες

Στη Γαλλία του 17ου αιώνα, η προστασία που παρέχει ο Πάτερ Ουρμπέν Γκραντιέστη στην πόλη Λουντέν από τον διεφθαρμένο Καρδινάλιο Ρισελιέ, υπονομεύεται όταν κατηγορείται για μαγεία από μια σεξουαλικά καταπιεσμένη καλόγρια. Η λογοκριμένη ταινία του Κεν Ράσελ, βασισμένη στο ιστορικό βιβλίο του 1952 του Άλντους Χάξλεϋ -που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις το 1971- επιστρέφει σε αποκατεστημένη κόπια 4K. Βανέσα Ρεντγκρέιβ, Όλιβερ Ριντ, Ντάντλεϊ Σάτον, Μαξ Ειντριαν, Τζέμα Τζόουνς, Μάρεϊ Μέλβιν, Μάικλ Γκόθαρντ.

Κράκεν: Το Τέρας των Βυθών

Advertisement

Στα σκοτεινά νερά του Σόγκνεφιορντ, του βαθύτερου φιόρδ της Νορβηγίας, ένα πανάρχαιο πλάσμα παραμένει κρυμμένο επί αιώνες.

Όταν σε ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό αρχίζουν να σημειώνονται ανεξήγητα περιστατικά, η θαλάσσια βιολόγος Γιοχάνε Μπέργκε επιστρέφει στον τόπο όπου μεγάλωσε, προκειμένου να διερευνήσει μια σειρά από ανησυχητικά φαινόμενα.

Η παράξενη συμπεριφορά των σολομών, οι μυστηριώδεις ήχοι που αναδύονται από τα βάθη της θάλασσας και οι βίαιοι θάνατοι δύο εφήβων δημιουργούν την υποψία ότι κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο κρύβεται κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Η έρευνά της την οδηγεί σε μια τοπική μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, όπου εφαρμόζεται μια καινοτόμος τεχνολογία ηχητικών κυμάτων για την απομάκρυνση παρασίτων από τους σολομούς. Η τεχνολογία αυτή, την οποία είχε αναπτύξει η ίδια μαζί με τον πρώην σύντροφό της, ενδέχεται να έχει διαταράξει την ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Σύντομα, η Γιοχάνε ανακαλύπτει ότι στα βάθη του φιόρδ έχει ξυπνήσει το θρυλικό Κράκεν, ένα γιγάντιο τέρας με πολυάριθμα πλοκάμια, ικανό να συνθλίψει και να καταβροχθίσει οτιδήποτε κινείται ή προκαλεί θόρυβο.

Καθώς η απειλή μεγαλώνει, η επιστήμονας πρέπει να αντιμετωπίσει τόσο το πλάσμα όσο και το προσωπικό της παρελθόν, προσπαθώντας να αποτρέψει μια καταστροφή.

Σκηνοθεσία Πολ Όιε. Με τους Σάρα Χοραμί, Μίκελ Μπρατ Σίλσετ, Όιβιντ Μπράντσενγκ.

Μικροί Ήρωες

Οι Μικροί Ήρωες ήταν ατρόμητοι εξερευνητές και οι πιο γενναίοι ήρωες της εποχής τους. Όμως, εξαιτίας μιας τρομερής κατάρας, ξαναέγιναν… παιδιά μόλις 10 ετών! Ο Νταναέλ, η Τζαντίνα, ο Γκριφ, η Σίμι και ο Ράζια πρέπει να επανενωθούν, να ξεπεράσουν τους φόβους τους και να γίνουν για άλλη μια φορά οι Μικροί Ήρωες για να νικήσουν τον κακό μάγο Ντάρκαλ και να απελευθερώσουν τον πλανήτη τους από την αιώνια παιδική ηλικία. Βασισμένη στο κόμικ Les Legendaires που έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 9 εκ. αντίτυπα.

Πώς να Ξανασώσετε Έναν Μάγο

Ύστερα από τριακόσια χρόνια μοναξιάς, ο Ξεροκόκαλος ο Αθάνατος απολαμβάνει τη συντροφιά και την αγάπη της πολεμίστριας Μπάρμπαρα. Δεν συμμερίζονται, όμως, όλοι τον ενθουσιασμό τους. Η θεία της Μπάρμπαρα, η δυναμική βασίλισσα Μπρουνγκίλντα, είναι πεπεισμένη πως η ανιψιά της αξίζει να έχει κάποιον καλύτερο στο πλευρό της.

Αποφασισμένη να καταστρέψει τη σχέση τους, καταφεύγει στη μαγεία. Παγιδεύει με ένα φίλτρο την Μπάρμπαρα σε έναν βαθύ, μαγικό ύπνο, και στέλνει μήνυμα στον Ξεροκόκαλο, ότι η μόνη ελπίδα για να σωθεί η αγαπημένη του, είναι να βρει το θρυλικό Ελιξίριο της Ζωής, που είναι κρυμμένο σε έναν αφιλόξενο τόπο, γεμάτο κινδύνους.

Σύμφωνα με τον θρύλο, μόνο ένας αληθινός ιππότης θα μπορούσε να φτάσει στο Ελιξίριο και να επιστρέψει ζωντανός. Συνεπώς ένας μάγος με τη φήμη του Ξεροκόκαλου δεν θα ήταν ιδανικός υποψήφιος γι’ αυτή την αποστολή. Έτσι, ο Ξεροκόκαλος ζητά τη βοήθεια του Ελάιτζα, ενός ευγενικού ιππότη που έχει, ωστόσο, δύο μικρές αδυναμίες: είναι αδέξιος και φοβάται σχεδόν τα πάντα. Animation σε σκηνοθεσία Ρόμαν Αρτέμιεφ.