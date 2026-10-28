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Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κωμωδία κινουμένων σχεδίων «Coyote vs.

Acme», το πρωτότυπο «Φτιαγμένος για Εκείνη» και το πολιτικό θρίλερ «Αετοί της Δημοκρατίας».

Τέλος, το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει το animation «Τερατο-Μία», ενώ στους κινηματογράφους επιστρέφει η κλασική ταινία «Μια Υπέροχη Ζωή» με αφορμή τη συμπλήρωση ογδόντα ετών από την πρώτη της προβολή.

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H αληθινή ιστορία του ήρωα της Γαλλικής Εθνικής Αντίστασης Ζαν Μουλέν, «Η σκιά του πατέρα μου», μία συγκινητική ωδή στην πατρότητα, «Coyote vs. Acme» με τον θρυλικό και αγαπημένο ήρωα κινουμένων σχεδίων, αλλά και μία παράξενη ιστορία αγάπης.

Αυτές είναι οι νέες ταινίες της εβδομάδας. Πάμε σινεμά.

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Μουλέν: Ο Αντιστασιακός

Τον Ιούνιο του 1943, ο Ζαν Μουλέν (Jean Moulin, 1899-1943), ηγέτης της Γαλλικής Αντίστασης, συλλαμβάνεται στην προσπάθειά του να ενώσει ξανά τις δυνάμεις της «Armée Secrète» (Μυστικός Στρατός). Τον ανακρίνει ο διαβόητος Ναζί Κλάους Μπάρμπι, επικεφαλής της Γκεστάπο στη Λυών ο επονομαζόμενος και «Χασάπης της Λυών». Η τελευταία του μάχη απέναντι στη βαρβαρότητα μόλις αρχίζει. Η τύχη της Ελεύθερης Γαλλίας εξαρτάται από αυτήν.

Μία συγκλονιστική ταινία, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, σε σκηνοθεσία Λάζλο Νέμες (Son of Saul), με πρωταγωνιστές τον Ζιλ Λελούς και τον Λαρς Άιντινγκερ. Στο καστ επίσης, οι Λουίζ Μπουργκουάν, Μάρτσιν Τσάρνικ, Φέλιξ Λεφέβρ, Μαξ Γουόρμπερτον, Ορτάνς ντε Γκρομάρ, Τεό Κόστα-Μαρίνι, Κρίστιαν Χάρτινγκ.

Ο Ζαν Μουλέν υπήρξε εμβληματική μορφή της Γαλλικής Αντίστασης κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Με σπουδές Νομικής, νομάρχης πριν από τη γερμανική κατοχή της Γαλλίας, αρνήθηκε να συνεργαστεί με τους ναζί και εντάχθηκε στην Αντίσταση. Το 1941 συναντήθηκε στο Λονδίνο με τον στρατηγό Σαρλ ντε Γκωλ, ο οποίος του ανέθεσε να ενώσει τις αντιστασιακές οργανώσεις στη Γαλλία. Το 1943 συνέβαλε καθοριστικά στη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Αντίστασης. Συνελήφθη από την Γκεστάπο τον Ιούνιο του ίδιου έτους και βασανίστηκε φρικτά, χωρίς να προδώσει τους συντρόφους του. Άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη μεταγωγή του με τρένο στη Γερμανία. Το 1964, η τέφρα του μεταφέρθηκε στο Πάνθεον του Παρισιού, σε μια ιστορική τελετή κατά την οποία την ομιλία για τον Μουλέν εκφώνησε ο συγγραφέας και τότε υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Αντρέ Μαλρώ.

Φτιαγμένος για Εκείνη

Σε ένα απομονωμένο χωριό, μια περιθωριοποιημένη ψαρού, μία γυναίκα μοναχική, σκληρή και αστεία, αποφασίζει να παραγγείλει έναν σύζυγο από τον τοπικό καλαθοπλέκτη.

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Όταν όμως o άντρας από λυγαριά αποδεικνύεται πολύ πιο εντυπωσιακός, γοητευτικός και ζωντανός απ’ όσο θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί, η παρουσία του ξυπνά μέσα της μια νέα αίσθηση επιθυμίας, ελευθερίας και αυτοεκτίμησης. Η σχέση τους προκαλεί ζήλια, περιέργεια και αναστάτωση, απειλώντας να τινάξει στον αέρα τη ζωή του χωριού. Ένα τολμηρό και σίγουρα παράξενο και πρωτότυπο love story, ένα σχόλιο για τον γάμο, την επιθυμία, την ελευθερία και την κοινωνική υποκρισία. Με τους Ολίβια Κόλμαν, Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ, Πίτερ Ντίνκλατζ. Σκηνοθεσία Αλεξ Χιούστον Φίσερ, Έλενορ Γουίλσον. Το σενάριο βασίζεται στο διήγημα «The Wicker Husband» της Ούρσουλα Γουίλς.

Coyote vs. Acme

Έχει γίνει κομμάτια από βόμβες και δυναμίτες, έχει παραμορφωθεί από μαγνήτες, έχει χτυπηθεί από ογκόλιθους, έχει… συγκρουστεί με τρένα, έχει εκτοξευθεί από ελατήρια και συνθλιβεί από οδοστρωτήρες, ελαστικά σκοινιά και ρουκέτες. Τώρα, ο Wile E. Coyote επιτέλους αντεπιτίθεται. Σε συνεργασία με τον δικηγόρο ατυχημάτων Κέβιν Έιβερι (Γουίλ Φόρτε), αποφασίζουν να τα βάλουν με τον πονηρό εταιρικό σύμβουλο Μπάντι Κρέιν (Τζον Σίνα) και την ACME, Inc., τον εμμονικό με το κέρδος όμιλο που κρύβεται πίσω από κάθε μία από τις χαοτικές καταστροφές της ζωής του.

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Η ταινία ξεκινά µε μία κλασική σκηνή: Ο αιώνια εξαντλημένος Wile E. Coyote ξεγελιέται για άλλη µια φορά από τον απόλυτο εχθρό του, τον Road Runner. «Συνειδητοποιώντας ότι αυτή είναι πιθανώς η 1.150η ανεπιτυχής προσπάθειά του, µόνο τον τελευταίο χρόνο, να τον πιάσει, ο Wile E. αποφασίζει ότι χρειάζεται µια νέα προσέγγιση».

Η ταινία του Ντέιβ Γκριν -που βασίζεται στο σατιρικό άρθρο «Coyote v. Acme» του Ιαν Φρέιζερ, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The New Yorker το 1990- έχει ξεπεράσει σε εισπράξεις τα 100 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office σε λιγότερο από 4 εβδομάδες, κατακτώντας τη δεύτερη θέση ανεξάρτητων ταινιών του 2026, μετά το «Backrooms».

Ο θρυλικός ήρωας κινουμένων σχεδίων της Warner Bros. δημιουργήθηκε το 1949 από τον Τσακ Τζόουνς και τον σεναριογράφο Μάικλ Μαλτίζ. Έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην ταινία μικρού μήκους Fast and Furry-ous, μαζί με τον αιώνιο αντίπαλό του, τον ταχύτατο Road Runner.

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Ο Κογιότ προσπαθεί αδιάκοπα να πιάσει τον Road Runner, καταστρώνοντας περίπλοκα σχέδια και χρησιμοποιώντας ευφάνταστες εφευρέσεις, συχνά προϊόντα της φανταστικής εταιρείας ACME. Ωστόσο, κάθε απόπειρά του καταλήγει σε παταγώδη αποτυχία. Σχεδόν χωρίς διαλόγους, οι περιπέτειές του βασίζονται στο οπτικό χιούμορ, στις υπερβολές και στην ακατάβλητη επιμονή του. Παρά τις αλλεπάλληλες ήττες, δεν εγκαταλείπει ποτέ την προσπάθεια, γεγονός που τον καθιέρωσε ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπητές μορφές στην ιστορία των κινουμένων σχεδίων.

Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι ηθοποιοί: Σπύρος Μπιμπίλας, Ζήσης Ρούμπος, Χρήστος Θάνος, Έλενα Δελακούρα, Χίλντα Ηλιοπούλου, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Σταύρος Σιούλης, Κλεοπάτρα Ροντήρη, Άννα Σταματίου, Χρήστος Συριώτης, Ακίνδυνος Γκίκας, Γιάννης Στεφόπουλος. Το «Coyote vs. Acme» κυκλοφορεί την Τετάρτη η Οκτωβρίου.

Η Σκιά του Πατέρα Μου

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Λάγος, Νιγηρία. Μέσα στη δίνη των χαοτικών προεδρικών εκλογών της 12ης Ιουνίου 1993, κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης εθνικής εκλογικής αναμέτρησης που υπόσχεται τη μετάβαση από τη στρατιωτική διακυβέρνηση στη δημοκρατία, δύο αδέλφια περιπλανιούνται στην πόλη με έναν πατέρα τον οποίο γνωρίζουν ελάχιστα, καθώς η πολιτική αναταραχή απειλεί το ταξίδι της επιστροφής τους στο σπίτι. Μία μέρα σημαδιακή για την ζωή όλων τους.

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Το My Father’s Shadow, εξαιρετικό σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ακινόλα Ντέιβις Τζούνιορ, εξερευνά τη σχέση πατέρα ‑ γιων, την ενηλικίωση, τη μνήμη, την αρρενωπότητα και την καθημερινή ζωή σε μια πόλη που βρίσκεται σε αναταραχή και πολιτική αβεβαιότητα. Μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας, αποτυπώνει την εύθραυστη ταυτότητα μιας χώρας πάνω στη μορφή ενός πατέρα που θέλει να ζήσει, εξερευνώντας τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένα αυταρχικό καθεστώς σε μια οικογένεια που ζει υπό την εξουσία του.

Η ταινία γράφτηκε από τον Wale Davies και σκηνοθετήθηκε από τον αδελφό του, Akinola Davies Jr. Αν και εμπεριέχει πολλά επινοημένα περιστατικά, είναι εν πολλοίς εμπνευσμένη από την προσωπική τους ιστορία. Τα δύο αδέρφια χρησιμοποιούν αυθεντικό αρχειακό υλικό από εκείνη την περίοδο, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως τους ρόλους των παιδιών της ταινίας ενσαρκώνουν δύο πραγματικά αδέλφια.

H ταινία απέσπασε τη Χρυσή Κάμερα στο Φεστιβάλ Καννών και το Βραβείο Καλύτερου Ντεμπούτου στα BAFTA, ενώ αποτελεί την πρόταση της Βρετανίας για το Όσκαρ Καλύτερης Ξένης Ταινίας.

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Αετοί της Δημοκρατίας

Ένας γόης του αιγυπτιακού σινεμά βρίσκεται στο στόχαστρο του καθεστώτος που τον πιέζει να γίνει το πρόσωπο μιας κρατικής προπαγανδιστικής ταινίας. Αρχικά αντιστέκεται, αλλά η απειλή για την οικογένειά του και οι πολιτικές συνωμοσίες τον εγκλωβίζουν στην παγίδα της εξουσίας. Ο Ταρίκ Σαλέχ ολοκληρώνει την «Τριλογία του Καΐρου» με ένα σκοτεινό πολιτικό θρίλερ με σατιρικές πινελιές που παίζει με τους παραμορφωτικούς καθρέφτες της τέχνης και της εξουσίας. Επίσημη συμμετοχή στο Φεστιβάλ Καννών 2025. Με τους Φάρες Φάρες, Λίνα Χούντρι, Άμρ Γουάκαντ, Σίριν Ντάμπις, Ζινέμπ Τρίκι.

Τερατο-Μία

Στην πόλη του Πρίμροουζ Βάλεΐ, οι δρόμοι είναι πεντακάθαροι και το γκαζόν τέλειο. Κάποιοι θα χαρακτήριζαν όμορφο το Πρίμροουζ, αλλά για τη δωδεκάχρονη Μία, είναι τρομερά συνηθισμένο. Όλη της τη ζωή, η Μία ένιωθε εκτός τόπου, όχι μόνο στην πόλη της, αλλά και στην ίδια της την οικογένεια. Η δίδυμη αδελφή της, η Μαρί, είναι το τέλειο κορίτσι του Πρίμροουζ. Διατηρεί μια κομψή εικόνα χωρίς να ιδρώνει καθόλου, ξέρει πάντα πώς να ταιριάζει και να παραμένει δημοφιλής. Η Μία, από την άλλη, αργεί πάντα, λατρεύει τα εκκεντρικά ρούχα και τον κατοικίδιο αρουραίο της και το πιο σημαντικό, είναι πεπεισμένη ότι τα τέρατα εξακολουθούν να υπάρχουν. Μετά από μία ακόμη φασαρία στο σχολείο, η διευθύντρια του Πρίμροουζ στέλνει τη Μία στη μυστηριώδη Ακαδημία Ρότγουντ. Εκεί, η Μία θα ανακαλύψει ότι όλοι οι νέοι συμμαθητές της είναι αληθινά τέρατα. Και θα συμμαχήσει μαζί τους για να ανατρέψει τα σχέδια του κακού διευθυντή Βαν Βλαντ. Animation σε σκηνοθεσία Βερένα Φελς. Με τις φωνές των: Έλενα Δελακούρα, Πέγκυ Μανωλά, Αρετή Πασχάλη, Δημήτρης Παπαδάτος, Κωνσταντίνος Κουνέλλας, Γιώτα Μηλίτση, Φοίβος Ριμένας, Αλεξάνδρα Λέρτα, Γιάννης Στεφόπουλος, Σοφία Παναηλίδου, Αμαλία Τσεκούρα, Χίλντα Ηλιοπούλου.

Μια Υπέροχη Ζωή

Το «It’s a Wonderful Life» (1946) του Φρανκ Κάπρα είναι μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου. Πρωταγωνιστής είναι ο Τζέιμς Στιούαρτ, στον ρόλο του Τζορτζ Μπέιλι, ενός καλοσυνάτου ανθρώπου που έχει θυσιάσει τα προσωπικά του όνειρα για να βοηθήσει τους άλλους. Όταν μια οικονομική κρίση τον οδηγεί στην απελπισία, ένας φύλακας άγγελος του δείχνει πώς θα ήταν ο κόσμος αν εκείνος δεν είχε γεννηθεί ποτέ. Συνδυάζοντας το χιούμορ, τη συγκίνηση και το φανταστικό στοιχείο, ο Κάπρα υπογράφει μια διαχρονική ιστορία για την ανθρώπινη αλληλεγγύη, την αξία της ζωής και τη δύναμη της αγάπης. Σε επανέκδοση με αφορμή τα 80 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας.