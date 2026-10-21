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Παράλληλα, κάνει πρεμιέρα το δεύτερο μέρος της βιογραφίας του Σαρλ Ντε Γκολ, καθώς και οι ταινίες Motor City, Quiet Life, The Influencer Project, Γάτες στο Μουσείο 2 και το ντοκιμαντέρ Αλλού ο Δρόμος.

Το πρόγραμμα των νέων κυκλοφοριών καλύπτει διαφορετικά είδη, όπως το κοινωνικό δράμα, το θρίλερ τρόμου, τη βιογραφία και τον κινηματογράφο κινουμένων σχεδίων για παιδιά.

Οι ταινίες αυτές αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού, παρουσιάζοντας ιστορίες που εκτείνονται από την ιστορική αναδρομή και την κοινωνική κριτική έως την περιπέτεια.

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Η νέα ταινία του Αλέξανδρου Αβρανά, horror επί δύο με «Clayface» και «The Influencer Project», «Βασίλισσα στη Θάλασσα» με τη Ζιλιέτ Μπινός, η δεύτερη ταινία της επικής βιογραφίας για τον Σαρλ Ντε Γκωλ και «Ένα φως που δεν σβήνει ποτέ».

Αυτές είναι οι ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στις αίθουσες την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

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Clayface

«Όσοι εμπιστευόμουν με πρόδωσαν. Η δικαιοσύνη με απογοήτευσε. Μου πήραν την καριέρα, τα λεφτά και τη ζωή μου». Η ζωή και η καριέρα του ανερχόμενου ηθοποιού Ματ Χάγκεν, καταστρέφονται μετά από μια άγρια επίθεση γκάνγκστερ που τον αφήνει φρικτά παραμορφωμένο. Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποκαταστήσει την εμφάνισή του και να σώσει το μέλλον του, ο Χάγκεν στρέφεται σε μια πειραματική, ιατρική θεραπεία. Ωστόσο, η επέμβαση έχει ολέθριες συνέπειες. Το σώμα του αρχίζει να μεταλλάσσεται ανεξέλεγκτα σε μια εύπλαστη, πήλινη μάζα, χαρίζοντάς του τρομακτικές ικανότητες μεταμόρφωσης, αλλά ταυτόχρονα διαβρώνοντας την ίδια την ανθρώπινη υπόστασή του. Παγιδευμένος ανάμεσα στην απώλεια της ταυτότητάς του και τη δίψα για δικαιοσύνη, ο Χάγκεν ξεκινά έναν αιματηρό αγώνα εναντίον εκείνων που τον κατέστρεψαν, μετατρέποντας την τραγωδία του στο απόλυτο όπλο εκδίκησης. Horror thriller από τον σκηνοθέτη Τζέιμς Γουάτκινς και τη DC Studios, με τους Έντι Μάρσαν, Ρούμπι Σέαρ, Τομ Ράις Χάρις.

Βασίλισσα στη Θάλασσα

Μια γυναίκα βρίσκεται αντιμέτωπη με την προχωρημένη άνοια της μητέρας της και με τον τρόπο με τον οποίο ο πατριός της εξακολουθεί να τη φροντίζει. Όταν τους βλέπει να έχουν σεξουαλική επαφή, καλεί την αστυνομία, γιατί θεωρεί ότι η ηλικιωμένη γυναίκα δεν είναι πλέον σε θέση να συναινέσει, πυροδοτώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση που θα εμπλέξει κοινωνικές υπηρεσίες, ιδρύματα φροντίδας και ολόκληρη την οικογένεια. Ζιλιέτ Μπινός, Τομ Κόρτνεϊ, Άννα Κάλντερ-Μάρσαλ, Λολαμπέλ Μπάκους, Νόα Χαντ Μπάσντεν στη βαθιά ανθρώπινη ταινία του Λανς Χάμερ, που απέσπασε το Βραβείο της Επιτροπής στο φετινό Φεστιβάλ Βερολίνου και βραβεία ερμηνείας Β΄Ρόλου σε Άννα Κάλντερ – Μάρσαλ & Τομ Κόρτνεϊ.

Ένα Φως Που Δεν Σβήνει Ποτέ

Ο Πάουλι, ένας επιτυχημένος κλασικός φλαουτίστας, επιστρέφει στο πατρικό του σε μια μικρή πόλη της Φινλανδίας μετά από μια προσωπική κρίση. Εκεί συναντά ξανά την Ίρις, παλιά συμμαθήτριά του που ασχολείται με την πειραματική μουσική. Η πρόσκλησή της να δημιουργήσουν μαζί τον φέρνει σε επαφή με έναν κόσμο αυτοσχεδιασμού, μακριά από τους κανόνες και τις απαιτήσεις που μέχρι τότε καθόριζαν τη ζωή του.

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Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Lauri-Matti Parppei, που δραστηριοποιείται στον κινηματογράφο, τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες και υπογράφει επίσης τη μουσική της ταινίας. Τους δύο κεντρικούς ρόλους ερμηνεύουν οι Samuel Kujala και Anna Rosaliina Kauno.

Η ταινία πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο πρόγραμμα ACID Cannes 2025 και παρουσιάστηκε στο 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το 2026 απέσπασε επτά βραβεία Jussi, τα εθνικά κινηματογραφικά βραβεία της Φινλανδίας.

Motor City

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Ντιτρόιτ, δεκαετία ’70. Η ζωή του Τζον Μίλερ, ενός εργάτη αυτοκινητοβιομηχανίας, καταστρέφεται όταν παγιδεύεται από έναν αδίστακτο μαφιόζο και πηγαίνει φυλακή. Χρόνια αργότερα, σκληραγωγημένος και σημαδεμένος από το παρελθόν, ο Μίλερ επιστρέφει αποφασισμένος να πάρει πίσω όσα του στέρησαν – τη ζωή του, αλλά και τη γυναίκα που αγάπησε και εξαπολύει ένα κύμα εκδίκησης σε όσους τον πρόδωσαν. Όπως αναφέρει ο σκηνοθέτης Πότσι Ποντσιρόλι «παρόλο που η ταινία περιέχει ελάχιστους διαλόγους, σε καμία περίπτωση δεν είναι σιωπηλή. Η απουσία των λέξεων μάς επέτρεψε να εστιάσουμε πλήρως στη σωματική έκφραση των χαρακτήρων». Η μουσική και ο ηχητικός σχεδιασμός της ταινίας έχουν την υπογραφή του Τζακ Γουάιτ, βραβευμένου με 12 Grammy, και ιδρυτή του συγκροτήματος White Stripes. Πρωταγωνιστούν οι Άλαν Ρίτσον, Μπεν Φόστερ, Σέιλιν Γούντλεϊ, Πάμπλο Σράιμπερ, Λάιονελ Μπόις και Μπεν Μακένζι. H ταινία είχε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2025.

Quiet Life

Σουηδία, 2018. Ένα μυστηριώδες σύνδρομο που πλήττει τα παιδιά προσφύγων προκαλεί έντονη ανησυχία στους γιατρούς και τους πολιτικούς.

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Ο Σεργκέι και η Νατάλια αναγκάζονται να δραπετεύσουν από τη χώρα τους μετά από μια επίθεση που παραλίγο να στοιχίσει στον Σεργκέι τη ζωή του. Το ζευγάρι εγκαθίσταται στη Σουηδία με τις δύο μικρές τους κόρες και περιμένει την απόφαση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης για την αίτηση ασύλου που έχει υποβάλει. Προσπαθούν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή: εργάζονται σκληρά, στέλνουν τα παιδιά τους σε σουηδικό σχολείο, μαθαίνουν τη γλώσσα και υπομένουν τους τακτικούς ελέγχους των αρχών, ελπίζοντας πως κάποια μέρα θα αποκτήσουν τη σουηδική υπηκοότητα. Όταν όμως η αίτησή τους απορρίπτεται, η μικρότερη κόρη τους, η Κάτια, καταρρέει και βυθίζεται σε ένα ανεξήγητο κώμα. Καθώς ο Σεργκέι και η Νατάλια έρχονται αντιμέτωποι με ένα ηθικό δίλημμα, η αντοχή και η αποφασιστικότητα τους δοκιμάζονται. Μπορούν να βρουν τη δύναμη και την ελπίδα που χρειάζονται για να σώσουν τις κόρες τους;

«Πρωτοέμαθα για το Σύνδρομο Παραίτησης μέσα από δημοσιεύματα για παιδιά προσφύγων στη Σουηδία που είχαν πάψει να ανταποκρίνονται στον κόσμο γύρω τους. Σταματούσαν να μιλούν, να τρώνε, να κινούνται. Κάποια παρέμεναν σε αυτή την κατάσταση για μήνες ή ακόμη και χρόνια. Ήταν σαν τα σώματά τους να έκαναν τη μοναδική πράξη αντίστασης που τους είχε απομείνει: να αποσυρθούν από μια πραγματικότητα που δεν μπορούσαν πια να αντέξουν. Αυτή ήταν η αφετηρία του “Quiet Life”», σημειώνει ο βραβευμένος στη Βενετία δημιουργός του συγκλονιστικού «Miss Violence», Αλέξανδρος Αβρανάς για την νέα ταινία του που προβάλλεται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. «Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται η Κάτια. Οι ενήλικες απαιτούν να αναρρώσει, γιατί η ίδια η ανάρρωσή της γίνεται απόδειξη ότι η οικογένεια μπορεί να λειτουργήσει ξανά. Ακόμη και η ελπίδα μετατρέπεται σε απαίτηση. Το σώμα της, όμως, αρνείται. Και μέσα στην ταινία αυτή η άρνηση μετατρέπεται σε μια πολιτική εικόνα: το σώμα ενός παιδιού που απορροφά όσα ο κόσμος των ενηλίκων αρνείται να αναγνωρίσει. Συχνά περιορίζουμε τη μετανάστευση σε στατιστικές, σύνορα, ποσοστώσεις και νομικές κατηγορίες.

Πίσω όμως από κάθε υπόθεση υπάρχει ένας άνθρωπος που αναγκάζεται να αποδείξει ότι ο πόνος του είναι αρκετά πειστικός, ο φόβος του αρκετά βάσιμος και η ζωή του αρκετά πολύτιμη ώστε να αξίζει προστασία». Πρωταγωνιστούν οι Chulpan Khamatova, Grigory Dobrygin, Naomi Lamp, Miroslava Pashutina, Ελένη Ρουσσινού.

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Ντε Γκωλ: Προς την Ελευθερία

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Το 1943, στην κρίσιμη Διάσκεψη της Καζαμπλάνκας ο Ντε Γκωλ έρχεται αντιμέτωπος με σκληρές διπλωματικές πιέσεις, καθώς καλείται να υπερασπιστεί την πλήρη ανεξαρτησία και κυριαρχία της Γαλλίας απέναντι στα μεταπολεμικά σχέδια των Συμμάχων, αντιμετωπίζοντας τόσο την καχυποψία του Αμερικανού προέδρου Ρούσβελτ όσο και τον ανταγωνισμό του Γάλλου αντιπάλου του, στρατηγού Ανρί Ζιρό.

Η ταινία κορυφώνεται με την ιστορική Απόβαση στη Νορμανδία και την τελική Απελευθέρωση της Γαλλίας, αποτυπώνοντας με ένταση τις στρατηγικές θυσίες και το ακλόνητο όραμα που καθόρισαν τη μοίρα του γαλλικού έθνους. Στον ρόλο του Ντε Γκωλ ο Σιμόν Αμπκαριάν, ενώ ο βραβευμένος με BAFTA, Σάιμον Ράσελ Μπιλ Τσόρτσιλ. Το καστ συμπληρώνουν οι Λουάκ Κορμπερί, Αναμαρία Βαρτολομέι, Νιλς Σνάιντερ, Φελίξ Κιζίλ, Καρίμ Λεκλού, Κάμπελ Σκοτ, και Τιερί Λερμίτ. Το δεύτερο μέρος της βιογραφικής ταινίας από τον Αντονίν Μποντρί αφηγείται την καθοριστική πορεία του κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του Β’ Παγκοσμίου πολέμου.

The Influencer Project

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Η διάσημη Βρετανίδα ινφλουένσερ Chiara King -την οποία υποδύεται η η πραγματική influencer του TikTok Chiara King -ταξιδεύει στην Κοπεγχάγη για να δείξει την αφιλτράριστη πλευρά της ζωής της. Καθώς οι κάμερες καταγράφουν κάθε της κίνηση, ένας εμμονικός stalker αρχίζει να την παρακολουθεί. Σύντομα, τα όρια ανάμεσα στους θαυμαστές και την απειλή, την πραγματικότητα και τη μυθοπλασία αρχίζουν να θολώνουν.

Στο καστ επίσης οι Λούκα Στορμ, Μάικ Νίμπρο, Τζάζμιν Σάμερ, Αλεξάντρ Βιγιόμ, Εος Κάρλσον, Τζέμα Κάρλσεν. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης, Μάικ Νίμπρο, εμφανίζεται στην ταινία υποδυόμενος τον «Μάικ», τον σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ που καταγράφει τη ζωή της Chiara. Στην παραγωγή δύο πολύ μεγάλα ονόματα του είδους, ο Εντουάρντο Σάντσες και ο Γκρεγκ Χέιλ, δημιουργοί της θρυλικής ταινίας τρόμου The Blair Witch Project.

Γάτες στο Μουσείο 2: Οι Θησαυροί της Αιγύπτου

Δύο χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Βίνσεντ, η Κλεοπάτρα και ο Μορίς έσωσαν τη Μόνα Λίζα. Στο μεταξύ, ο Βίνσεντ και η Κλεοπάτρα έχουν γίνει γονείς δύο μικρών και πολύ ζωηρών γατιών, ενώ ο Μορίς ανυπομονεί να βρει την επόμενη μεγάλη αποστολή και να αποδείξει ξανά την αξία του.

Ψαχουλεύοντας ένα εγκαταλελειμμένο υπόγειο, ο Μορίς ανακαλύπτει έναν αρχαίο πάπυρο, με ένα χάρτη που οδηγεί στο Τζίνι της Αιγύπτου. Ο θρύλος λέει πως το Τζίνι εκπληρώνει μία μόνο ευχή κάθε χίλια χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι καθένας τους έχει στο μυαλό του κάτι διαφορετικό. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.

Αλλού ο Δρόμος

Η πρώτη ταινία της Ειρήνης Βουρλούμη αφηγείται τη ζωή τριών βετεράνων οδηγών ταξί, που διασχίζουν την πόλη όχι μόνο για να βιοποριστούν, αλλά και ως σιωπηλοί ονειροπόλοι που κινούνται μέσα σε ένα τοπίο ανθεκτικότητας, μνήμης και προσμονής.

Ο Κωνσταντίνος, γνωστός στους δρόμους ως «το πούμα», πλησιάζει στη συνταξιοδότηση, έπειτα από μισό αιώνα πίσω από το τιμόνι, έχοντας επίγνωση της παρακαταθήκης του. Κάθε πρωί, πριν ξυπνήσει η πόλη, ξεκινά τη βάρδιά του με ένα προσωπικό τελετουργικό κάτω από την Ακρόπολη, παρέα με μια κουκουβάγια. Ο Σάνι, Νιγηριανός-Έλληνας ηθοποιός και οικογενειάρχης, κινείται ανάμεσα στην πίστη, την κόπωση και μια βαθιά επιθυμία να επιστρέψει στην καλλιτεχνική έκφραση. Ο Γιώργος, γεννημένος περφόρμερ, οδηγεί την ημέρα και τραγουδά ερωτικά λαϊκά τραγούδια σε μικρά κλαμπ τη νύχτα.