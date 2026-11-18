The Hunger Games: Η Ανατολή του Θερισμού. Μέσα στην Αρένα, ο Χέιμιτς ενώνει τις δυνάμεις του με μια ομάδα αποφασισμένη να αμφισβητήσει την εξουσία της Κάπιτολ και του Προέδρου Snow -στον ρόλο ο Ρέιφ Φάινς.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι νέες κινηματογραφικές αφίξεις περιλαμβάνουν το ντοκιμαντέρ «You Can See Everything» για την Ελίζαμπεθ Χολμς και το πρίκουελ του Hunger Games, που εξερευνά το παρελθόν του Χέιμιτς Αμπερνάθι.

Παράλληλα, προβάλλεται η ταινία «I Play Rocky» για τη δημιουργία της ομώνυμης παραγωγής, το τυνησιακό δράμα «Μυστικά και Ψίθυροι» και το παιδικό animation «Ο Πλανήτης των Κρυστάλλων».

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Το ντοκιμαντέρ για την Ελίζαμπεθ Χολμς της Theranos που σπάει τα ταμεία, το πρίκουελ του Hunger Games, το «I Play Rocky» που αφηγείται τις προσπάθειες του Σιλβέστερ Σταλόνε να γυρίσει την ταινία Ρόκι, «Μυστικά και Ψίθυροι» από την Τυνησία και ένα παιδικό animation. Αυτές είναι οι νέες κινηματογραφικές αφίξεις της εβδομάδας.

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Τριάντα τέσσερις ημέρες πριν οδηγηθεί στη φυλακή, μετά την καταδίκη της για εξαπάτηση επενδυτών, η διαβόητη ιδρύτρια της Theranos -και πριν από μία δεκαετία αστέρι της βιοτεχνολογίας-, Ελίζαμπεθ Χολμς, προσκαλεί ένα (δύσπιστο) κινηματογραφικό συνεργείο να καταγράψει κάθε της κίνηση.

Αυτό που ξεκινά ως ένα προσωπικό πορτρέτο εξελίσσεται σε ένα καθηλωτικό, ανατρεπτικό ταξίδι διάρκειας τριών ετών στα άδυτα μιας σκοτεινής πραγματικότητας.

Το ντοκιμαντέρ-φαινόμενο «You Can See Everything» του κωμικού, σκηνοθέτη και σεναριογράφου Νέιθαν Φίλντερ και του σκηνοθέτη Λανς Όπενχαϊμ (ο οποίος υπογράφει την ταινία «Primetime» με τον Ρ’όμπερτ Πάτινσον που κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους τον Οκτώβριο), έχει ξεπεράσει σε εισπράξεις στο παγκόσμιο box office τα 90 εκατ. δολάρια.

Στην πρώτη συνέντευξη του μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ στους κινηματογράφους, ο 34χρονος σύντροφος της Χολμς και απόφοιτος του MIT, Μπίλι Έβανς, αρνήθηκε μιλώντας στον δημοσιογράφο Ματ Γκάτμαν του CBS, ότι είναι ο χειριστικός και αυταρχικός σύντροφος που, όπως υποστηρίζει, απεικονίζεται στην ταινία: «Είμαι βαθιά αφοσιωμένος στην οικογένειά μου και στη δουλειά μου. Αλλά όχι, δεν είμαι κάποιο χειριστικό τέρας που εκμεταλλεύεται τη γυναίκα του για οποιονδήποτε σκοπό ισχυρίζεται ο καθένας. Όχι, δεν είμαι τίποτα από αυτά».

Σχολιάζοντας μεταξύ άλλων, την ποινή φυλάκισης που επιβλήθηκε στη Χολμς είπε ότι «Ανεξάρτητα από το αν πιστεύει κανείς ότι είναι ένοχη ή αθώα, η ποινή της είναι παράλογη. Έντεκαμισι χρόνια είναι περισσότερα από όσα επιβάλλονται σε ορισμένους ανθρώπους για φόνο».

The Hunger Games: Η Ανατολή του Θερισμού

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«Η αρένα είναι μια φονική μηχανή. Αλλά όλες οι μηχανές μπορούν να χαλάσουν». Το νέο κεφάλαιο του επιτυχημένου franchise, βασισμένο στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Σούζαν Κόλινς, διαδραματίζεται 24 χρόνια πριν από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας και αποκαλύπτει το παρελθόν του Χέιμιτς Αμπερνάθι, του μελλοντικού μέντορα της Κάτνις και του Πίτα, που είχε ενσαρκώσει στις πρώτες ταινίες ο Γούντι Χάρελσον.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι Αγώνες που καθόρισαν τη ζωή του και άναψαν τη σπίθα μιας επανάστασης που θα άλλαζε για πάντα την Πάνεμ. Η ταινία ακολουθεί τον 16χρονο Χέιμιτς από την Περιοχή 12, ξεκινώντας το πρωί του Θερισμού για τους 50ούς Αγώνες Πείνας. Πρόκειται για τη δεύτερη Ειδική Διοργάνωση (Second Quarter Quell) και τους μεγαλύτερους Αγώνες μέχρι εκείνη τη στιγμή, με διπλάσιο αριθμό φόρων.

Μέσα στην Αρένα, ο Χέιμιτς ενώνει τις δυνάμεις του με μια ομάδα αποφασισμένη να αμφισβητήσει την εξουσία της Κάπιτολ και του Προέδρου Snow -στον ρόλο ο Ρέιφ Φάινς. Καθώς η μάχη για την επιβίωση κορυφώνεται, ο Χέιμιτς ρισκάρει τα πάντα για να υπονομεύσει τους Αγώνες εκ των έσω, ανάβοντας τη σπίθα μιας επανάστασης που θα αλλάξει για πάντα την Πάνεμ.

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Σε σκηνοθεσία και πάλι Φράνσις Λόρενς -έχει υπογράψει τέσσερις από τις προηγούμενες ταινίες της σειράς- και με πρωταγωνιστές, εκτός του Ρέιφ Φάινς, τους Τζόζεφ Ζάντα, Τζέσι Πλέμονς, Γκλεν Κλόουζ, Κίραν Κάλκιν, Ελ Φάνινγκ, ΜακΚίνα Γκρέις, Μάγια Χοκ. Στους κινηματογράφους από την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.

I Play Rocky

Πριν από 50 χρόνια, η ταινία Ρόκι έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, έσπασε τα ταμεία και χάραξε ανεξίτηλα το όνομά του πρωταγωνιστή στην ιστορία του κινηματογράφου. Η ταινία κέρδισε τρία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας, ενώ η μουσική του Μπιλ Κόντι έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά θέματα. Μισό αιώνα μετά, η ιστορία του ασήμαντου πυγμάχου Ρόκι Μπαλμπόα που γίνεται παγκόσμιος πρωταθλητής, παραμένει βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη.

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Όμως, πίσω από την ιστορία του απόλυτου αουτσάιντερ κρύβεται ένας εξίσου συναρπαστικός αγώνας: εκείνος του Σιλβέστερ Σταλόνε. Ένας άγνωστος τότε, ηθοποιός, που ζούσε στο Χελς Κίτσεν της Νέας Υόρκης και δεχόταν τη μία απόρριψη μετά την άλλη, αποφάσισε να γράψει ο ίδιος το σενάριο που θα άλλαζε για πάντα τη ζωή του. Παρά τις αρνητικές απαντήσεις και τις φαινομενικά αδύνατες πιθανότητες, ο Σταλόνε αρνήθηκε να εγκαταλείψει το όνειρό του και επέμεινε να υποδυθεί ο ίδιος τον Ρόκι, ρισκάροντας τα πάντα.

Η αληθινή ιστορία πίσω από τη δημιουργία της ταινίας Ρόκι, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Πίτερ Φαρέλι («Green Book», 2018)με τους Άντονι Ιπόλιτο, Άννα Σοφία Ρομπ, Πι Τζέι Μπερν.

Ο Σταλόνε δεν συμμετείχε στην παραγωγή της ταινίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Los Angeles Times, οι δημιουργοί τον συμβουλεύτηκαν σχετικά με το σενάριο και την επιλογή του πρωταγωνιστή. Ο ίδιος συναντήθηκε με τον Ιπόλιτο πριν από την έναρξη των γυρισμάτων. Αποκάλυψε μάλιστα, ότι παρακολούθησε την ταινία -την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετική»- μόνος του, ενώ δήλωσε πως ο νεαρός ηθοποιός που τον υποδύεται μπορεί να φτάσει για την ερμηνεία του μέχρι τα Όσκαρ.

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Μυστικά και Ψίθυροι

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Μετά τον ξαφνικό θάνατο του θείου της, η Λίλια, επιτυχημένη μηχανικός, επιστρέφει μετά από χρόνια στην Τυνησία για την κηδεία του ξανασμίγοντας με τους συγγενείς της που δεν γνωρίζουν για τις σχέσεις της και τη ζωή της στο Παρίσι. Καθώς ερευνά τον μυστηριώδη θάνατό του, οικογενειακά μυστικά έρχονται στην επιφάνεια.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Λίλια η ανερχόμενη Έγια Μπουτερά, ενώ στον ρόλο της μητέρας της η Χιάμ Αμπάς.

«Στην 3η της ταινία, η Τυνήσια σεναριογράφος και σκηνοθέτις Λέιλα Μπουζίντ ξεδιπλώνει ένα συναισθηματικό μυστήριο. Φαινομενικά, η ταινία αφορά μια οικογενειακή συγκέντρωση για την κηδεία ενός «απολωλότος» γιου, ενώ η ανιψιά του προσπαθεί να ανακαλύψει τις συνθήκες του θανάτου του. Ωστόσο, η ταινία δεν αποτελεί τόσο ένα αστυνομικό μυστήριο όσο μια ανασκαφή στο παρελθόν που αναζητά την αλήθεια. Εκτυλίσσεται σαν μια ανάμνηση όπου φαντάσματα του παρελθόντος κάνουν την εμφάνισή τους· και όσο περισσότερο μιλούν γι’ αυτά οι άνθρωποι του παρόντος, τόσο πιο καθαρές γίνονται οι αναμνήσεις, αφήνοντας ίσως να διαφανεί μια διέξοδος για το μέλλον». Murtada Elfadl, Variety.

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Συμπαραγωγή Τυνησίας με τη Γαλλία, η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βερολίνου, ενώ κέρδισε το Βραβείο Best Emerging Filmmaker στο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, Βραβείο Διεθνούς Ταινίας στο Φεστιβάλ του Ρίο στη Βραζιλία, καθώς και τα Βραβεία Καλύτερης Ταινίας & Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Μεσογειακού Κινηματογράφου Mediterrane Film Festival στη Μάλτα.

Ο Πλανήτης των Κρυστάλλων

Στον πρόσφατα αποικισμένο Πλανήτη των Κρυστάλλων, η 11χρονη Ρέα γίνεται φίλη με ένα μικρό, δεινοσαυρόμορφο πλάσμα που ονομάζεται Μπέρτζι, το οποίο χωρίστηκε από τη μητέρα του εξαιτίας ενός μεταλλαγμένου τέρατος.

Καθώς η Ρέα προσπαθεί να επανενώσει τον Μπέρτζι με τη μητέρα του, έρχεται αντιμέτωπη με έναν επικίνδυνο κίνδυνο όταν οι δρόμοι τους διασταυρώνονται με τον αδίστακτο Κυβερνήτη, ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί τις μοναδικές ικανότητες του Μπέρτζι για κέρδος.

Η Ρέα και ο Μπέρτζι πρέπει να βασιστούν στον δεσμό της φιλίας τους και στο θάρρος τους για να ξεπεράσουν τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά τους και να προστατεύσουν την εύθραυστη ισορροπία της ζωής στον Πλανήτη των Κρυστάλλων.

Σε σκηνοθεσία του Κροάτη Άρσεν Άντον Όστογιτς, η ταινία βασίζεται σε αρχική ιδέα και σενάριο του Ντούσαν Βούκοτιτς, του πρωτοπόρου δημιουργού που το 1962 έγινε ο πρώτος μη Αμερικανός κινηματογραφιστής που τιμήθηκε με Όσκαρ καλύτερης ταινίας animation μικρού μήκους. Ο Βούκοτιτς είχε παρουσιάσει το σχέδιό του τη δεκαετία του 1990, αλλά δεν πρόλαβε να το υλοποιήσει. Η παραγωγή διήρκεσε πεντέμισι χρόνια, ενώ στην αγγλόφωνη εκδοχή δανείζουν τις φωνές τους οι Τζέρεμι Άιρονς, Βανέσα Ρεντγκρέιβ και Μάικλ Γιορκ. Το πρωτότυπο τραγούδι «Somewhere We All Belong» υπογράφουν η Νταϊάν Γουόρεν και η Χάλι Μπέιλι.