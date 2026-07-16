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Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας του Πίτερ Φαρέλι «I Play Rocky», η οποία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο.

Η επιλογή της συγκεκριμένης περιόδου προβολής επιβεβαιώνει τις προθέσεις της Amazon/MGM να εντάξει δυναμικά την ταινία στην κούρσα των βραβείων.

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Το φιλμ απέσπασε εξαιρετικές κριτικές στις δοκιμαστικές προβολές των τελευταίων μηνών με την παραγωγή να ποντάρει ότι ο θόρυβος γύρω από το «I Play Rocky» θα κορυφωθεί μετά την πιθανή παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ του Τορόντο (TIFF) τον Σεπτέμβριο.

Η ταινία είναι εμπνευσμένη από το παρασκήνιο της δημιουργίας του θρυλικού «Rocky» (1976) από τον Σιλβέστερ Σταλόνε, τον οποίο υποδύεται ο Άντονι Ιπολίτο, που στο παρελθόν είχε ενσαρκώσει τον Αλ Πατσίνο στη μίνι σειρά της Paramount «The Offer».

Το σενάριο, δια χειρός Πίτερ Γκαμπλ, αφηγείται την αληθινή ιστορία «ενός άγνωστου ηθοποιού που είχε την ακλόνητη πεποίθηση ότι δεν ήταν γραφτό να γράψει απλώς το Rocky – ήταν γραφτό να γίνει ο Ρόκι Μπαλμπόα». Άλλωστε, ο Σταλόνε ήταν ο Μπαλμπόα επί πέντε δεκαετίες.

Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη, «απορρίπτοντας μια προσφορά για χρήματα που θα του άλλαζαν τη ζωή εργάζεται για ψίχουλα προκειμένου να γυριστεί η ταινία, με τον ίδιο ως πρωταγωνιστή […] Το αποτέλεσμα είναι η απόλυτη ιστορία ενός αουτσάιντερ».

Το φιλμ ήταν η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 1976 αποσπώντας 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κερδίζοντας το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας.

Το καστ του «I Play Rocky», περιλαμβάνει επίσης τους Άννα Σοφία Ρομπ, Ματ Ντίλον, Στέφαν Τζέιμς, Πι Τζέι Μπερν και Τζέι Ντουπλάς.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, μέχρι σήμερα, έχουν γίνει έξι ταινίες Rocky και τρία spin-off του Creed (με ένα τέταρτο σε εξέλιξη). Ο Σταλόνε έγραψε το σενάριο όλων των ταινιών Rocky και του Creed II.