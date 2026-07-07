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Μια δημόσια και ιδιαίτερα τρυφερή ερωτική εξομολόγηση προς τον σύζυγό της, Σιλβέστερ Σταλόνε, έκανε η Τζένιφερ Φλάβιν με αφορμή τα 80ά του γενέθλια.

Η σύζυγος του διάσημου ηθοποιού τον χαρακτήρισε ως τον μεγάλο έρωτα της ζωής της, του ευχήθηκε χρόνια πολλά και τον ευχαρίστησε για την όμορφη οικογένεια που έχουν δημιουργήσει μαζί. Μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, όπου δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες από τη μακρόχρονη κοινή τους πορεία, η Τζένιφερ Φλάβιν εξέφρασε δημόσια την αγάπη και την εκτίμησή της προς τον σταρ του Χόλιγουντ, συνοδεύοντας τις εικόνες με ένα συγκινητικό μήνυμα γενεθλίων.

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Η ανάρτηση της Τζένιφερ Φλάβιν

«Χαρούμενα 80ά γενέθλια, αγάπη μου! Από την ημέρα που σε γνώρισα, το 1988, ήσουν πάντα ο έρωτας της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που μου χάρισες την πιο όμορφη οικογένεια και το πιο όμορφο σπίτι. Ανυπομονώ να σε γιορτάζω για πάντα! Σ’ αγαπώ», έγραψε η ίδια σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram , δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την κοινή τους πορεία.