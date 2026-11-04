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Η ταινία Club Kid παρακολουθεί τη ζωή ενός διοργανωτή πάρτι που έρχεται αντιμέτωπος με την απρόσμενη πατρότητα, ενώ το Nightborn εξερευνά τον τρόμο της μητρότητας μέσα από φινλανδικούς μύθους.

Παράλληλα, η ταινία Μάχη πραγματεύεται την επιστροφή μιας τρανς γυναίκας στην Ελλάδα και τις οικογενειακές συγκρούσεις που προκύπτουν, ενώ το animation Ένας Γάτος με Καπέλο ακολουθεί έναν πράκτορα που προσπαθεί να βοηθήσει δύο αδέλφια.

Τέλος, η ταινία δράσης Γκάζια στο Κόκκινο αφηγείται την προσπάθεια ενός πρώην στρατιώτη να αποδείξει την αθωότητά του μετά από μια καταδίωξη.

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Το «Wild Horse Nine» με τον Τζον Μάλκοβιτς και τον Σαμ Ρόκγουελ που καταχειροκροτήθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας, το folk horror «Nightborn» με τον Ρούπερτ Γκριντ, «Club Kid», «Γκάζια στο Κόκκινο» με τον Λίαμ Νίσον, αλλά και «Μάχη».

Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

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Wild Horse Nine

Δύο πράκτορες της CIA, ο Κρις και ο Λις -Τζον Μάλκοβιτς και Σαμ Ρόκγουελ- υπηρετούν στο Σαντιάγο μέχρι που ο προϊστάμενός τους, τον οποίο ενσαρκώνει ο Στιβ Μπουσέμι, τους αναθέτει, λίγο πριν το πραξικόπημα στη Χιλή, το 1973 και την ανατροπή του δημοκρατικά εκλεγμένου σοσιαλιστή προέδρου Σαλβαδόρ Αλιέντε, μια αποστολή στο απομονωμένο Νησί του Πάσχα.

Ανάμεσα στα εμβληματικά Μοάι, τα τεράστια μονολιθικά πέτρινα αγάλματα, οι δύο άνδρες έρχονται αντιμέτωποι όχι μόνο με τις συνωμοσίες στις οποίες συμμετέχουν, αλλά και με το παρελθόν τους. Ο ηλικιωμένος Κρις είναι βαριά άρρωστος, κάνει χρήση μορφίνης και μοιάζει να βρίσκεται πλέον σε μια διαδικασία απολογισμού. Η γνωριμία του με δύο νεαρές, πολιτικοποιημένες Χιλιανές φοιτήτριες, τις οποίες υποδύονται η Μαριάνα ντι Τζιρόλαμο και η Αϊλίν Σάλας, διαταράσσει ακόμη περισσότερο τις εύθραυστες ισορροπίες.

Η μαύρη κωμωδία του Μάρτιν ΜακΝτόνα, χάρισε στον υπέροχο Τζον Μάλκοβιτς το Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στο φετινό Φεστιβάλ Βενετίας, γεγονός που έχει ήδη πυροδοτήσει συζητήσεις για πιθανή υποψηφιότητα του 72χρονου ηθοποιού στα Όσκαρ.

Club Kid

Ο Πίτερ είναι ένας τριαντάρης διοργανωτής πάρτι που έχει περάσει σχεδόν ολόκληρη την ενήλικη ζωή του στη νυχτερινή σκηνή της Νέας Υόρκης. Μαζί με τη συνεργάτιδα και φίλη του Σόφι διοργανώνει δημοφιλή πάρτι, ζώντας σε έναν κόσμο γεμάτο μουσική, χορό, καταχρήσεις και ατελείωτες νύχτες.

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Η καθημερινότητά του ανατρέπεται όταν μια Βρετανίδα εμφανίζεται στην πόρτα του μαζί με τον δεκάχρονο Άρλο, ισχυριζόμενη ότι είναι γιος του. Εντελώς απροετοίμαστος για τις ευθύνες της πατρότητας, ο Πίτερ προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Στην προσπάθειά του τον βοηθά ο Όσκαρ, ένας κοινωνικός λειτουργός. Καθώς πατέρας και γιος αρχίζουν να γνωρίζονται, ο Πίτερ αναγκάζεται να επανεξετάσει τις επιλογές του, τις σχέσεις του και τη ζωή που μέχρι τότε θεωρούσε δεδομένη.

Ο Τζόρνταν Φέρστμαν, γνωστός από την ταινία Rotting in the Sun του Sebastián Silva και την τηλεοπτική σειρά I Love LA, υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία και αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ιδέα της ταινίας γεννήθηκε από τις προσωπικές του εμπειρίες στη νυχτερινή ζωή του Βερολίνου και της Νέας Υόρκης, αλλά και από τη σχέση που ανέπτυξε με το παιδί ενός στενού του φίλου. Τη διαδρομή των χαρακτήρων από τις ξέφρενες νύχτες στα κλαμπ μέχρι τις πιο συγκινητικές στιγμές τους, συνοδεύουν τραγούδια των Rihanna, Ethel Cain, Cocteau Twins, Massive Attack, Moby, Arthur Russell. Το Club Kid έκανε αίσθηση στο φετινό Φεστιβάλ Καννών και ήταν η ταινία έναρξης στις Νύχτες Πρεμιέρας. Στο καστ επίσης οι Κάρα Ντελεβίν, Κίρμπι Χάουελ-Μπατίστ, Κόλιν Καμπ, Ντιέγκο Κάλβα.

Nightborn

Η μητρότητα δεν είναι πάντα παραμύθι – μερικές φορές μπορεί να γίνει και εφιάλτης.

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Η Σάγκα και ο Βρετανός σύζυγός της, Τζον, μετακομίζουν στο απομονωμένο σπίτι όπου εκείνη πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής της ηλικίας, βαθιά μέσα στα δάση της Φινλανδίας, με το όνειρο να χτίσουν εκεί την τέλεια οικογένεια. Όμως από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί τους, η Σάγκα νιώθει πως κάτι δεν πάει καλά μαζί του – μια αίσθηση που κανείς γύρω της δεν φαίνεται διατεθειμένος να πάρει στα σοβαρά.

Καθώς το σώμα της προσπαθεί να συνέλθει από τη γέννα και τη λοχεία, και ο γάμος της αρχίζει να καταρρέει, η πεποίθησή της πως το παιδί κρύβει ένα σκοτεινό, αλλόκοσμο μυστικό δυναμώνει. Και όσο το δάσος γύρω από το σπίτι μοιάζει σιγά-σιγά να ξυπνά, η Σάγκα καλείται να αντιμετωπίσει μια δύναμη αρχέγονη, που απειλεί να διαλύσει το όνειρό της για τη μητρότητα.

Ένα ανατριχιαστικό folk horror για την αγάπη, τον φόβο και τα τέρατα που κρύβονται μέσα μας, από τη Φινλανδή σκηνοθέτη του «Hatching», Χάνα Μπέργχολμ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Βερολίνου.

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Το «Nightborn» αντλεί έμπνευση από τη φινλανδική λαϊκή παράδοση και τους μύθους των τρολ, συνδέοντας το υπερφυσικό με την οικογενειακή μνήμη και την αίσθηση της διαφορετικότητας. Το πυκνό δάσος που περιβάλλει το σπίτι λειτουργεί σαν τόπος αρχέγονων φόβων αλλά και βαθύτερης αυτογνωσίας, ενώ η σχέση της Σάγκα με το παιδί της αποκτά σταδιακά διαστάσεις που υπερβαίνουν το ρεαλιστικό και αγγίζουν το παραμύθι, τον μύθο και την ψυχαναλυτική αλληγορία.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ο Ρούπερτ Γκριντ και η Σέιντι Χάαρλα, την οποία γνωρίσαμε στο βραβευμένο με το Μεγάλο Βραβείο του Φεστιβάλ Καννών «Βαγόνι Αριθμός 6». Στο καστ επίσης, οι Πάμελα Τόλα, Πίρκο Σάισιο, Ρέμπεκα Λέισι, Τζον Τόμσον.

Μάχη

Η Μάχη, μία όμορφη γυναίκα σήμερα, η οποία στα χρόνια της δικτατορίας ήταν άντρας αξιωματικός του ελληνικού στρατού, και πατέρας δύο παιδιών, επιστρέφει στην Ελλάδα ύστερα από σιωπή και απουσία 50 ετών, επιθυμώντας να πεθάνει στην πατρίδα της ως αυτό που επέλεξε να είναι. Κυρίως, όμως, θέλει να ξαναβρεθεί με τα παιδιά της, και ειδικά την κόρη της, το όνομα της οποίας διάλεξε να έχει και η ίδια από τη στιγμή που άλλαξε φύλο. Εκεί ακριβώς ξεκινά η ταινία, χωρίς ούτε μία εικόνα ως flashback από όσα συνέβησαν πριν από μισό αιώνα. Η δημοσιοποίηση της ιστορίας της μέσα από μία τηλεοπτική εκπομπή, ξαναφέρνει στην επιφάνεια το τραύμα με απολύτως αναπάντεχο τρόπο. Ο ακροδεξιός γιος της, που είχε οχυρωθεί πίσω από την εικόνα του αξιωματικού πατέρα, αποπειράται να αυτοκτονήσει όταν βλέπει την εκπομπή στην τηλεόραση.

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Σκηνοθεσία Ηλίας Γιαννακάκης. Με τους Michelle Valley, Αγγελική Παπαθεμελή, Άγγελος Παπαδημητρίου, Γιάννης Καρατζογιάννης, Γιάννης Οικονομίδης, Έλενα Τοπαλίδου, Λυδία Φωτοπούλου, Μανώλης Μαυροματάκης, Μπέττυ Βακαλίδου, Ράνια Οικονομίδου.

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Ένας Γάτος με Καπέλο

Ο Γάτος αναλαμβάνει την πιο δύσκολη αποστολή του μέχρι τώρα για λογαριασμό του Ι.Θ.Φ.Ε. (Ινστιτούτο για τον Θεσμό της Φαντασίας και της Έμπνευσης ΕΠΕ), να φτιάξει το κέφι της Γκάμπι και του Σεμπάστιαν, δύο αδελφών που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στη νέα τους ζωή. Ο Γάτος είναι γνωστός για τη μεγάλη του καρδιά, αλλά κάποιες φορές και για τις αδιόρθωτες υπερβολές του. Αυτή μπορεί να είναι η τελευταία ευκαιρία για τον πράκτορα του χάους να αποδείξει την αξία του ή να χάσει το μαγικό του καπέλο. Animation εμπνευσμένο από το βιβλίο του Dr. Seuss, «The Cat in the Hat» (1957). Ακούγονται οι φωνές των: Αγγελίνα Παπαδοπούλου, Άντρια Ράπτη, Αφροδίτη Λουκάτου, Βασίλης Μήλιος, Έλενα Δελακούρα, Θάνος Λέκκας, Θεοδόσης Κοντόπουλος, Κωνσταντίνος Ανδριόπουλος, Νίκος Βατικιώτης, Όθωνας Μεταξάς, Παρί Τρίκα, Πάρις Παρασκευάδης, Τζωρτζίνα Καραχάλιου, Χρήστος Θάνος. Στον ρόλο της Κάρμεν η Μαρία Κορινθίου.

Γκάζια στο Κόκκινο

Ο Ράιαν «Φανγκ» Φλάναγκαν είναι ένας παρασημοφορημένος πρώην στρατιώτης των Ειδικών Δυνάμεων που επέστρεψε από τον πόλεμο στο Αφγανιστάν. Χρόνια μετά την επιστροφή του, ο Φανγκ σκοτώνει κατά λάθος σε έναν έντονο διαπληκτισμό τον βίαιο αρραβωνιαστικό της πρώην συζύγου του. Κατηγορούμενος για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε και χωρίς να έχει τίποτα να χάσει, ο Φανγκ κλέβει μία Mustang Shelby Super Snake GT350 και κάνει μια απελπισμένη προσπάθεια για να κερδίσει την ελευθερία του. Καθώς οδηγεί την αστυνομία σε μια καταδίωξη σε ολόκληρο τον αμερικανικό Νότο, θα τον βοηθήσουν οι πρώην συντρόφοι του στις Ειδικές Δυνάμεις και η καταδίωξη θα προκαλέσει το ενδιαφέρον των τοπικών τηλεοπτικών καναλιών. Ο Φανγκ καταλήγει να γίνει ένας εθνικός ήρωας, με πολίτες να τον υποστηρίζουν, θέλοντας να διαφύγει με ασφάλεια. Με τους Λίαμ Νίσον, Βινγκ Ρέιμς, Μαρίσα Τομέι. Ταινία δράσης σε σκηνοθεσία Μαρκ Βάνσελοου.

Ραμαγιάνα: Η Γέννηση Ενός Θρύλου

Βασισμένη στο διάσημο αρχαίο ινδικό έπος, η ταινία του Ναμίτ Μαλότρα αφηγείται την ιστορία του Ράμα, μια ενσάρκωση του θεού Βισνού και την πορεία του προς την εκπλήρωση του πεπρωμένου του. Κεντρικός αντίπαλός του είναι ο Ραβάνα, ένας πανίσχυρος βασιλιάς και αφοσιωμένος λάτρης του θεού Σίβα, του οποίου η δύναμη και η φιλοδοξία τον οδηγούν σε μια πορεία σύγκρουσης με τις θεϊκές και ανθρώπινες δυνάμεις. Η ιστορία συνδυάζει επικές αναμετρήσεις, υπερφυσικά πλάσματα, ηρωικές δοκιμασίες και βαθιά ανθρώπινα συναισθήματα, με βασικό άξονα την αιώνια αναμέτρηση του καλού με το κακό. Πρωταγωνιστούν οι Ranbir Kapoor, Yash και Sai Pallavi. Τη μουσική υπογράφουν οι βραβευμένοι με Όσκαρ Χανς Ζίμερ και Α.Ρ. Ράχμαν.

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