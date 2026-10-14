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Η ταινία «Sacrifice» αποτελεί μια σατιρική περιπέτεια δράσης σχετικά με μια ομάδα ανθρώπων που απαγάγουν προσωπικότητες για μια τελετουργική θυσία με σκοπό τον εξαγνισμό της Γης.

Το έργο αποτελεί συμπαραγωγή Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, με γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες της Ελλάδας, όπως η Σαντορίνη, το Λαύριο και ο Βώλακας Δράμας.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν γνωστοί ηθοποιοί, όπως ο Κρις Έβανς, η Άνια Τέιλορ-Τζόι, ο Βενσάν Κασέλ, η Σάλμα Χάγιεκ-Πινό και ο Τζον Μάλκοβιτς.

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Η νέα ταινία του Ρομέν Γαβράς που έκανε πριν από λίγες ημέρες επίσημη πρεμιέρα στην Αθήνα, «Έτσι Ξαφνικά» από τον Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, «Η καλή αδελφή» που καθήλωσε το κοινό στη φετινή Μπερλινάλε, «Street Fighter» και «Η Πτώση της Φάλαινας», μία υποβρύχια ιστορία επιβίωσης. Ακόμη η ελληνική ταινία «Η Βαλίτσα» και το ντοκιμαντέρ «Γεννημένος Δύο Φορές». Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.

Θυσία

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Μετά τον μυστηριώδη θάνατο της μητέρας τους, η Τζόαν και τα αδέλφια της είναι πεπεισμένοι πως μια αρχαία προφητεία τούς έχει επιλέξει για ένα σπουδαίο καθήκον: να εξαγνίσουν τη Γη. Για να το πετύχουν, εισβάλλουν σε ένα πολυτελές φιλανθρωπικό γκαλά, όπου διασημότητες και μεγιστάνες γιορτάζουν «για καλό σκοπό», και απαγάγουν τρία πρόσωπα που προορίζονται για μια τελετουργική θυσία: τον ξεπεσμένο κινηματογραφικό σταρ Μάικ, τον αδίστακτο δισεκατομμυριούχο Μπεν και την άτυχη χορεύτρια Κέιτι, που έχει βρεθεί στη λάθος πλευρά της ιστορίας.

Καθώς η βραδιά εξελίσσεται σε ένα αναπάντεχο παιχνίδι ζωής και θανάτου, οι ήρωες αναγκάζονται να έρθουν αντιμέτωποι με όσα πιστεύουν πραγματικά, όσα προσποιούνται ότι θέλουν και όσα είναι πραγματικά διατεθειμένοι να θυσιάσουν. Και κάπου ανάμεσα στην πίστη και την παράσταση, τη σωτηρία και την καταστροφή, κανείς δεν είναι πια βέβαιος ποιος παίζει τον ρόλο του και ποιος τον πιστεύει μέχρι τέλους.

Με το «Sacrifice», ο Ρομέν Γαβράς -γιος του σπουδαίου σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά- κάνει το πρώτο του βήμα στον αγγλόφωνο κινηματογράφο, διευρύνοντας παράλληλα και τον κινηματογραφικό του καμβά. Σε συνεργασία με τον σεναριογράφο Γουίλ Άρμπερι («Succession»), συνθέτει μια σατιρική περιπέτεια δράσης που ξεκινά από μια φαινομενικά γνώριμη συνθήκη -έναν κόσμο πλούσιων και διάσημων, εγκλωβισμένο στη δική του αυτοαναφορικότητα- και τη μετατρέπει σταδιακά σε ένα απρόβλεπτο, ψυχεδελικό και πολιτικά φορτισμένο παραμύθι για την πίστη, την αυτοθυσία και την ανάγκη να αλλάξουμε τον κόσμο. Πρωταγωνιστούν οι Κρις Έβανς, Άνια Τέιλορ-Τζόι, Βενσάν Κασέλ, Σάλμα Χάγιεκ-Πινό, Τζον Μάλκοβιτς, Άμπικα Μοντ, Σαμ Ρίτσαρντσον, Τσάρλι XCX. Συμπαραγωγή Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, με τη συμμετοχή της ελληνικής εταιρείας παραγωγής Heretic, η ταινία γυρίστηκε στη Βουλγαρία και την Ελλάδα, σε locations που περιλαμβάνουν τη Δράμα, την Αθήνα, το Λαύριο και τη Σαντορίνη. Η ταινία αξιοποίησε ελληνικές τοποθεσίες που δεν είχαν μέχρι σήμερα χρησιμοποιηθεί στον κινηματογράφο, μεταξύ άλλων το χωριό Βώλακας στη Δράμα και το ηφαιστειακό τοπίο της Σαντορίνης, ενώ μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στην Αθήνα.

Ετσι Ξαφνικά

Η Μαρί-Λου Φονταίν, νέα διευθύντρια ενός οίκου ευγηρίας στο Παρίσι, αγωνίζεται για μια πιο ανθρώπινη φροντίδα των ηλικιωμένων, υιοθετώντας τη μέθοδο «Humanitude», παρά τις αντιστάσεις της ομάδας της. Η γνωριμία της με τη Μαρί Μορισάκι, μια γιαπωνέζα φιλόσοφο, αλλάζει τη ζωή της. Έτσι ξαφνικά.

Αντλώντας έμπνευση από την αλληλογραφία μεταξύ ενός άρρωστου φιλόσοφου και μιας ιατρικής ανθρωπολόγου, ο Χαμαγκούτσι γύρισε την ταινία σε ένα υπαρκτό κέντρο φροντίδας, με επαγγελματίες ηθοποιούς να συμπράττουν με πραγματικούς ασθενείς.

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Με τη δράση να μοιράζεται ανάμεσα στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων και ένα ταξίδι στην Ιαπωνία, ο ουμανιστής Χαμαγκούτσι, οδηγεί τη διαλεκτική φόρμα του «Drive My Car» στα όριά της, εξερευνώντας πώς η ανθρώπινη επαφή και η ενσυναίσθηση μπορούν να γίνουν αντίσταση απέναντι στην αποξένωση, την ταχύτητα και τις πιέσεις του σύγχρονου κόσμου.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ιάπωνας δημιουργός Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, στην πρώτη γαλλόφωνη ταινία του, κάνει έκκληση να επιβραδύνουμε, να αγνοήσουμε τους απομονωτικούς μηχανισμούς του ανταγωνισμού και να ακούσουμε τους ανθρώπους γύρω μας. Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Καννών για τις δύο υπέροχες πρωταγωνίστριές του, τη Βιρζινί Εφιρά (που για τις ανάγκες του ρόλου έμαθε ιαπωνικά) και την Τάο Οκαμότο. Η ταινία αποτελεί την επίσημη πρόταση της Ιαπωνίας για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας 2027. «Το σπανιότερο είδος ταινίας: όχι απλώς τόσο καλή ώστε να σου θυμίσει τι μπορεί να είναι το σινεμά, αλλά τόσο σπουδαία ώστε να σου θυμίσει τι μπορεί να είναι η ζωή» – Variety.



Η Καλή Αδελφή

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Η Ρόουζ διατηρεί έναν ιδιαίτερα στενό δεσμό με τον μεγαλύτερο αδερφό της, Σαμ, που αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στη ζωή της και στον οποίο μπορεί πάντα να στηριχτεί, ακόμη κι όταν όλα γύρω της μοιάζουν αβέβαια.



Όταν όμως μια γυναίκα κατηγορεί τον Σαμ για βιασμό, η Ρόουζ καλείται να καταθέσει στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας. Βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο τη νύχτα του περιστατικού, όμως όσα γνωρίζει και όσα πιστεύει για τον αδερφό της δεν είναι πλέον τόσο ξεκάθαρα. Γιατί γνωρίζουμε περισσότερα θύματα βιασμού, παρά θύτες; H ταινία της Σάρα Μιρό Φίσερ που καθήλωσε τη φετινή Μπερλινάλε, εξερευνά τα γεγονότα που μπορούν να καταστρέψουν ακόμα και τους πιο στενούς οικογενειακούς δεσμούς. Με τους Λόρα Μπάλτσερ, Μαρί Μπλόχινγκ, Τζέιν Τσίρβα, Προσάτ Μαντάνι, Τζιάμο Ρέβεκαμπ.

Η Βαλίτσα

Τρεις φίλες, η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Alice & the bunnies Αλίκη, η ηθοποιός Μαρίνα και η λογίστρια Βάσω, συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, χήρα ιατρού και δεινή χρήστρια εφαρμογής AI, κυρία Στέλλα, σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Λίγο πριν αρχίσει η εκδήλωση, οι τρεις φίλες ανακαλύπτουν στις τουαλέτες μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα δίπλα στο πτώμα μίας γυναίκας και οι ζωές όλων παίρνουν μοιραία μια άλλη τροπή. Ένας μηχανισμός μικρό και μεγάλο-απατεώνων βάζει στόχο τα κορίτσια και τη Στέλλα χωρίς εκείνες να έχουν πολυκαταλάβει που έχουν μπλέξει. Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσω Καβαλιεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωναίος, Αποστόλης Τότσικας στην ταινία του Δημήτρη Παπαθανάση.

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Street Fighter

Το 1993, οι αποξενωμένοι Street Fighters Ρίου και Κεν Μάστερς επιστρέφουν στη μάχη όταν η μυστηριώδης Τσουν -Λι τούς προσλαμβάνει για το επόμενο Παγκόσμιο Τουρνουά Street Fight, μια βίαιη σύγκρουση πεπρωμένου και οργής. Αλλά πίσω από αυτή τη μάχη κρύβεται μια συνωμοσία που τους αναγκάζει να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον και τους δαίμονες του παρελθόντος τους. Και αν δεν το κάνουν, το παιχνίδι τελειώνει. Τρίτη ταινία του διάσημου videogame από τον σκηνοθέτη Κιτάο Σακουράι.

Η Πτώση της Φάλαινας

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Η απίθανη αναμέτρηση ενός νεαρού άνδρα με μια γιγάντια φάλαινα. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο Τζέι καταδύεται στα ανοιχτά της κεντρικής ακτής της Καλιφόρνιας αναζητώντας τα λείψανά του και βρίσκεται αντιμέτωπος με μια αδιανόητη δοκιμασία όταν τον καταπίνει μια τεράστια φάλαινα φυσητήρας. Παγιδευμένος στο εσωτερικό του κήτους και με λιγότερο από μία ώρα οξυγόνου στη διάθεσή του, ο Τζέι συνειδητοποιεί ότι τα σκληρά μαθήματα που του δίδαξε ο πατέρας του, ίσως αποτελούν το κλειδί για την επιβίωση και την απόδρασή του από τη φάλαινα. Όλες οι σκηνές κάτω από το νερό γυρίστηκαν μέσα σε μία ειδικά κατασκευασμένη δεξαμενή, ένα κινηματογραφικό εγχείρημα το οποίο εξ αρχής, θεωρήθηκε αρκετά απαιτητικό. Kινηματογραφική

μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Ντάνιελ Κράους, σε σκηνοθεσία Μπράιαν Ντάφιλντ. Με τους

Όστιν Έιμπραμς, Τζος Μπρόλιν, Ελίζαμπεθ Σου και Τζον Ορτίζ.

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Ο Ασχημογλυκούλης

Ο πιο άσχημος σκύλος στον κόσμο -και, κατά έναν περίεργο τρόπο, ο πιο χαριτωμένος- ονειρεύεται να πετύχει το ακατόρθωτο: να διαγωνιστεί στο περίφημο Best in Dog Show. Κόντρα σε κάθε εμπόδιο, θέλει να αποδείξει πως ακόμη και ο πιο απίθανος υποψήφιος αξίζει μια ευκαιρία, ελπίζοντας κρυφά πως θα βρει μια οικογένεια για πάντα.

«Ο Ασχημογλυκούλης» -παραγωγή του πολυβραβευμένου animation στούντιο nWave- επιλέχθηκε ως η εναρκτήρια ταινία της κατηγορίας Annecy Presents στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων του Annecy 2026. Σκηνοθεσία Ζερεμί Ντεγκρουσόν, Γιανίς Μπελαΐντ. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

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Γεννημένος Δύο Φορές

Το 1943, σε ηλικία μόλις 11 ετών, ο Σιμόν Γκρονόφσκι γλιτώνει από το τρένο που τον οδηγεί στο Άουσβιτς, χάρη στη μητέρα του που τον σπρώχνει προς την ελευθερία. Δεν θα την ξαναδεί ποτέ. Περισσότερα από 80 χρόνια μετά, ο Σιμόν μοιράζεται τη συγκλονιστική ιστορία της ζωής του και μια απρόσμενη φιλία με τον Koenraad Tinel, γιο ενός διαβόητου Βέλγου δωσίλογου και συνεργάτη των Ναζί. Το νέο ντοκιμαντέρ του Στέλιου Κούλογλου είναι μια ταινία για την επιβίωση, τη μνήμη και τη συγχώρεση, που λειτουργεί ως ιστορική προειδοποίηση αλλά και ως δώρο ζωής.









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