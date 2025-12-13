Τρεις φίλες, η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Alice & the bunnies Αλίκη, η ηθοποιός Μαρίνα και η λογίστρια Βάσω, συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, χήρα ιατρού και δεινή χρήστρια εφαρμογής AI, κυρία Στέλλα, σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Λίγο πριν αρχίσει η εκδήλωση, οι τρεις φίλες ανακαλύπτουν στις τουαλέτες μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα δίπλα στο πτώμα μίας γυναίκας και οι ζωές όλων παίρνουν μοιραία μια άλλη τροπή. Ένας μηχανισμός μικρό και μεγάλο-απατεώνων βάζει στόχο τα κορίτσια και τη Στέλλα χωρίς εκείνες να έχουν πολυκαταλάβει που έχουν μπλέξει.

«Η Βαλίτσα» – Φωτογραφία Δομνίκη Μητροπούλου

Άρχισαν τα γυρίσματά της κωμικής περιπέτειας «Η Βαλίτσα», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέη.

«Η ‘Βαλίτσα’ είναι μια κωμική ιστορία για το πώς μια τυχαία στιγμή μπορεί να ταράξει ζωές που μέχρι τότε κινούνταν σε γνώριμους, αλλά στενούς δρόμους», όπως αναφέρει ο Δημήτρης Παπαθανάσης στο σημείωμα του. «Οι τέσσερις γυναίκες της ιστορίας είναι άνθρωποι που ζουν στις λεπτομέρειες, στις μικρές ήττες, στις αναβολές, στα όνειρα που έχουν μείνει μισά. Όταν βρεθούν με μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα, νομίζουν ότι είναι η ευκαιρία που πάντα ήθελαν αλλά στην ουσία ξυπνάει μέσα τους αυτά που απέφευγαν – τον φόβο, την επιθυμία, την ανάγκη για αλλαγή. Με ενδιαφέρει να κινηθώ μέσα στον ρεαλισμό των χαρακτήρων. Στις παύσεις, στις άβολες στιγμές, στον τρόπο που η μία συμπληρώνει ή ακυρώνει την άλλη. Το χιούμορ δεν προκύπτει από υπερβολές, αλλά από τη λεπτή αλήθεια του πώς αντιδρούμε όταν δεν είμαστε έτοιμοι για όσα μας συμβαίνουν. Η ‘Βαλίτσα’ είναι μια ταινία για φιλίες, λάθη και δεύτερες ευκαιρίες που δεν έρχονται όπως τις περιμένεις. Και για εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι, αν δεν αλλάξεις κάτι ο ίδιος, καμία τύχη δεν θα το κάνει για σένα».

Το καστ αποτελείται από τους Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσω Καβαλιεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρη Μοθωναίο, Αποστόλη Τότσικα, Αλέξανδρο Μυλωνά, Αργύρη Πανταζάρα, Αντώνη Γιαννακό, Αλέξανδρο Σκουρλέτη, Κώστα Κορωναίο, Πολύδωρο Βογιατζή, Σπύρο Σουρβίνο, Άννυ Λούλου. Special guests οι Τζένη Μπότση, Βίκυ Καγιά και Φοίβος Δεληβοριάς.

Στους κινηματογράφους τον Σεπτέμβριο από την Tanweer.