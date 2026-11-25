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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι νέες κινηματογραφικές αφίξεις περιλαμβάνουν ποικίλες παραγωγές, όπως το ψυχολογικό θρίλερ Victorian Psycho, την περιπέτεια Οι Νέες Περιπέτειες του Κλιφ Μπουθ και το δραματικό Μινώταυρος του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ.

Στο πρόγραμμα προβολών προστίθενται επίσης η κωμωδία Το Σόι της Συμφοράς, το animation To Μαγεμένο Βασίλειο του Χεξ, το ντοκιμαντέρ Μεσημέρια της Μοναξιάς και το ισπανικό δράμα Ένας Γιος.

Οι ταινίες αυτές καλύπτουν διαφορετικά είδη, από το gothic τρόμο και το πολιτικό δράμα μέχρι τις οικογενειακές κωμωδίες και τις ιστορίες ενηλικίωσης.

Κάθε παραγωγή φέρει τη δική της δημιουργική υπογραφή, εμπλουτίζοντας το κινηματογραφικό τοπίο της εβδομάδας με διαφορετικές θεματικές και σκηνοθετικές προσεγγίσεις.

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Μία gothic ταινία τρόμου που συνδυάζει μυστήριο, ένταση, βία αλλά και χιούμορ, «Οι Νέες Περιπέτειες του Κλιφ Μπουθ» με τον Μπραντ Πιτ που προβάλλονται μόνο σε IMAX, η νέα ταινία του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ «Μινώταυρος», «Το Σόι της Συμφοράς» με Ντε Νίρο, Μπεν Στίλερ και Αριάνα Γκράντε, το πορτρέτο ενός σταρ ταυρομάχου, η ισπανική ταινία «Ένας Γιος», αλλά και το νέο animation της Disney «To Μαγεμένο Βασίλειο του Χεξ». Αυτές είναι οι νέες κινηματογραφικές αφίξεις της εβδομάδας. Πάμε σινεμά.

Victorian Psycho

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Το 1858, η Γουίνιφρεντ Νόττι, μία εκκεντρική νεαρή γκουβερνάντα φτάνει στην απομακρυσμένη γοτθική έπαυλη Ensor House. Tα καθήκοντά της περιλαμβάνουν να διδάσκει στα παιδιά καλούς τρόπους στο τραπέζι και να τα μαθαίνει την ιστορία της οικογένειάς τους, ενώ παράλληλα προσπαθεί να κρατήσει κρυφή τη δική της ψυχοπαθητική πλευρά. Καθώς εκείνη προσαρμόζεται στη νέα ζωή στο Ensor House, μέλη του προσωπικού αρχίζουν ανεξήγητα να εξαφανίζονται και οι ιδιοκτήτες της έπαυλης αρχίζουν να αναρωτιούνται αν υπάρχει κάτι ύποπτο σχετικά με τη νέα τους γκουβερνάντα.

Βασισμένο στο ομώνυμο best-seller μυθιστόρημα της Βιρτζίνια Φέιτο, το ψυχολογικό θρίλερ Victorian Psycho μας βυθίζει στο μυαλό μιας ψυχοπαθούς, παγιδευμένης σε έναν κόσμο που δεν μπορεί να ελέγξει, παλεύοντας διαρκώς ανάμεσα στην εξέγερση και την παραφροσύνη.

Με την Μάικα Μονρό (Longlegs, It Follows), τον υποψήφιο για BAFTA και Emmy Tζέισον Άιζακς (The White Lotus, ‘Harry Potter’ Franchise), την επίσης υποψήφια για BAFTA Ρουθ Γουίλσον (Jane Eyre, Luther) και την Τομασίν Μακένζι (Jojo Rabbit, Last Night in Soho). Σκηνοθεσία Ζάκαρι Γουάιγκον.

Οι Νέες Περιπέτειες του Κλιφ Μπουθ

Ο Μπραντ Πιτ επιστρέφει στον βραβευμένο με Όσκαρ ρόλο του Κλιφ Μπουθ, του κασκαντέρ που γνωρίσαμε στο «Once Upon a Time… in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο. Τη νέα ταινία σκηνοθετεί ο Ντέιβιντ Φίντσερ, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Ταραντίνο.

Η ιστορία εκτυλίσσεται το 1977, οκτώ χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, σε ένα Χόλιγουντ πολύ διαφορετικό από εκείνο που άφησε πίσω του ο Κλιφ Μπουθ. Ο πρώην κασκαντέρ έχει πλέον εγκαταλείψει τα κινηματογραφικά πλατό και επιβιώνει δουλεύοντας ως μπάρμαν και ως μηχανικός προβολής σε κινηματογράφο, αλλά και ως fixer του Χόλιγουντ, αναλαμβάνοντας δύσκολες και συχνά επικίνδυνες υποθέσεις για ανθρώπους της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Είναι ο άνθρωπος που καλείται όταν κάποιος ισχυρός του Χόλιγουντ αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να λύσει με συμβατικούς τρόπους. Και φυσικά, οι ιδιαίτερες ικανότητες του Κλιφ και κυρίως, η ψυχραιμία του τον καθιστούν ιδανικό γι’ αυτή τη δουλειά.

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Μέχρι που μια μέρα δέχεται ένα τηλεφώνημα από την ατζέντισσα Κάρεν Κρόσμπι, η οποία επικοινωνεί μαζί του εκ μέρους ενός πελάτη της, του Τσάρλι Πίτερς, ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς τηλεοπτικού σταρ, γνωστού για το γεγονός ότι εκτελεί ο ίδιος τις επικίνδυνες σκηνές στις παραγωγές του. Ο Τσάρλι αντιμετωπίζει μια σοβαρή εμπλοκή με τον υπόκοσμο και χρειάζεται κάποιον που να μπορεί να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση. Στο νέο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Σκοτ Κάαν, Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Γιάχια Αμπντούλ-Ματίν II, Κάρλα Γκουτζίνο και Χολτ ΜακΚάλανι.

Μινώταυρος

Σε μια επαρχιακή πόλη της Ρωσίας, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας και οικογενειάρχης που έχει τα πάντα -μια πολυτελή, μοντέρνα κατοικία, οικονομική δύναμη, κοινωνική θέση, σύζυγο και έναν έφηβο γιο- έρχεται αντιμέτωπος με τις υποψίες της συζυγικής προδοσίας και με τις απαιτήσεις του κρατικού μηχανισμού να επιλέξει εργαζομένους που θα σταλούν στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Μετά από πολύχρονη απουσία, ο Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ επιστρέφει και μετατρέπει την «Άπιστη Γυναίκα» του Κλοντ Σαμπρόλ σε μια συγκλονιστική ταινία που ενώνει το πολιτικό δράμα με το ερωτικό θρίλερ. Εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία, εντοπίζει το Τέρας που δεν βρίσκεται στο κέντρο του λαβυρίνθου, αλλά στην καρδιά των ίδιων των ανθρώπων και των συστημάτων εξουσίας που τον κατασκευάζουν. Μεγάλο Βραβείο Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών 2026. «Ένα συγκλονιστικό θρίλερ», όπως το χαρακτήρισε ο The Guardian. Με τους Γιούρις Ζάγκαρς, Βαρβάρα Σμίκοβα, Ίρις Λεμπέντεβα, Άντον Λίτβινοφ, Ντμίτρι Μαζούροφ.

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Το Σόι της Συμφοράς

Χρόνια μετά τις αλλεπάλληλες οικογενειακές καταστροφές που σημάδεψαν τη σχέση του με τον πεθερό του Τζακ Μπερνς, ο Γκρεγκ Φόκερ βρίσκεται αυτή τη φορά στην αντίθετη πλευρά: καλείται να διαχειριστεί τη σχέση του γιου του με τη νέα του σύντροφο. Η υποψήφια νύφη, που υποδύεται η Αριάνα Γκράντε, προσπαθεί να μπει στον περίφημο «κύκλο εμπιστοσύνης» της οικογένειας, όμως το παρελθόν της φαίνεται να προκαλεί απρόσμενο ενδιαφέρον στον Τζακ. Καθώς ο Γκρεγκ επαναλαμβάνει άθελά του τα ίδια λάθη που κάποτε τον έφεραν σε αδιέξοδο, μια νέα σειρά από παρεξηγήσεις, αμηχανίες και οικογενειακές συγκρούσεις απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα.

Το νέο κεφάλαιο στη σειρά των ταινιών «Meet the Parents» με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μπεν Στίλερ, Αριάνα Γκράντε, Οουεν Γουίλσον, Μπλάιθ Ντάνερ, Τέρι Πόλο, Σκάιλερ Γκιζόντο, Μπίνι Φέλντσταϊν. Σκηνοθεσία Τζον Χάμπουργκ.

To Μαγεμένο Βασίλειο του Χεξ

Στη νέα ιστορία ενηλικίωσης των Walt Disney Animation Studios, η Μπίλι, μια παρορμητική και αντισυμβατική έφηβη, ανακαλύπτει ότι διαθέτει κρυφές μαγικές δυνάμεις. Όταν αυτές απελευθερώνονται, την παρασύρουν σε ένα εντυπωσιακό ταξίδι γεμάτο θέαμα, έξω από τη συνηθισμένη ζωή των προαστίων, μέσα σε έναν απέραντο κόσμο μαγισσών που ονομάζεται Χεξ. Αναγκασμένη να ενώσει τις δυνάμεις της με την επιφυλακτική μητέρα της, την Άλις, οι δυο αποκαλύπτουν οικογενειακά μυστικά που θα μπορούσαν να αλλάξουν για πάντα τον κόσμο των μαγισσών. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Φον Βιρασούνθορν και Τζέισον Χαντ.

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Μεσημέρια της Μοναξιάς

Ο Άλμπερτ Σέρα σκιαγραφεί το πορτρέτο ενός σταρ ταυρομάχου, του Αντρές Ρόκα Ρέι, παρακολουθώντας από κοντά την καθημερινότητά του και διερευνώντας τους λόγους για τους οποίους αναλαμβάνει το τεράστιο αυτό ρίσκο: από βαθύ σεβασμό στην παράδοση, ως προσωπικό χρέος αλλά και ως μια προσωπική πρόκληση.

Στο βραβευμένο με Χρυσό Κοχύλι Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, Tardes de Soledad, ο Σέρα παρατηρεί τη ζωή του νεαρού, εν ενεργεία, ταυρομάχου σε όλη την παράλογη ομορφιά και την αποτρόπαιη βία της. Με την κάμερα να παραμένει επίμονα κοντά στα σώματα και τα καδραρίσματα να μην επιτρέπουν στον θεατή να αποστρέψει το βλέμμα, αποτυπώνει τις τελετουργίες της αρένας και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη χάρη και τη βαρβαρότητα, στο εντυπωσιακό και το βίαιο, στη θεατρικότητα και τον θάνατο. Ένα καθηλωτικό ντοκιμαντέρ, που έρχεται σε αντίθεση με τις πιο εξιδανικευμένες κινηματογραφικές απεικονίσεις του αμφιλεγόμενου θεάματος της ταυρομαχίας.

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Ένας Γιος

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Μια νεαρή και άπειρη ψυχολόγος ενός δημοτικού σχολείου ανησυχεί για ένα οκτάχρονο αγόρι, τον Γκιγιέρμο που έχει χάσει τη μητέρα του. Προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσει τις αινιγματικές ζωγραφιές του παιδιού, συναντά την εχθρική στάση του πατέρα, που δε θέλει να συνεργαστεί. Ο μικρός μαθητής που έχει κερδίσει τη συμπάθεια όλων, αναπτύσσει στενή φιλία με μια συμμαθήτριά του, με την οποία ετοιμάζουν να παίξουν ένα σκετς από την Μαίρη Πόππινς στη σχολική γιορτή.

Η ταινία βασίζεται στο βραβευμένο ομώνυμο βιβλίο του Αλεχάντρο Παλόμας (Εθνικό Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας 2016 της Ισπανίας, το βιβλίο κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Opera), η ταινία σε σκηνοθεσία Νάτσο Λα Κάσα. Με τους Μακαρένα Γκαρθία, Ιαν Κορτεγκόσο, Ούγο Σίλβα, Χεσούς Καρόθα.

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