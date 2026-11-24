Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος φωταγωγείται στις 29 Νοεμβρίου, εγκαινιάζοντας τον Χριστουγεννιάτικο Κόσμο με τη συμμετοχή της ηθοποιού Ευγενίας Σαμαρά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εικαστική εγκατάσταση Dreamscape, λειτουργία παγοδρομίου, καλλιτεχνικά εργαστήρια και ειδικές χορογραφίες στα σιντριβάνια του Καναλιού.

Μουσικά σχήματα όπως οι As a Feather και η μπάντα της Πανωραίας Χρυσανθοπούλου θα πλαισιώσουν τη γιορτή με συναυλίες στην Αγορά.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ και το διαδίκτυο, ενώ θα προβληθεί και σε συνεργασία με το Lincoln Center στη Νέα Υόρκη.

Οι εορταστικές δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν συναυλίες και εργαστήρια, θα συνεχιστούν για το κοινό έως τις 7 Ιανουαρίου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το ΚΠΙΣΝ φωταγωγείται εφέτος την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 17.30, Η λαμπερή γιορτή, με οικοδέσποινα την ηθοποιό Ευγενία Σαμαρά, σηματοδοτεί την έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ.

Tο ραντεβού δίνεται στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ, όπου τα χιλιάδες λαμπιόνια ανάβουν, χαρίζοντας λάμψη στα τρία πανύψηλα στολισμένα έλατα και στα 82 πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού.

Advertisement

Advertisement

Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος μεταμορφώνεται σε ένα ονειρικό τοπίο φωτός με το Dreamscape, μια μεγάλης κλίμακας εικαστική παρέμβαση του Γάλλου καλλιτέχνη Cédric Le Borgne.

Τα Σιντριβάνια στο Κανάλι συμμετέχουν και αυτά στο υπερθέαμα με τον δικό τους φαντασμαγορικό τρόπο: χορεύουν και φωτίζονται σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς.

Το σκηνικό συμπληρώνει το Παγοδρόμιο στο Κανάλι, που περιμένει έμπειρους και μη πατινέρ να στροβιλιστούν στον πάγο. Εκεί, βρίσκεται και το ξύλινο σπίτι του Φυσικού Αερίου, το οποίο μετατρέπεται σε ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να δημιουργήσουν, να πειραματιστούν με διαφορετικές τεχνικές και να ανακαλύψουν πολλές εκπλήξεις.

Πανωραία Χρυσανθοπούλου

Στη συνέχεια, η σκηνή στην Αγορά υποδέχεται τις As a Feather, ένα γυναικείο μουσικό σχήμα που συνδυάζει τρεις φωνές, πιάνο και βιολί, προσεγγίζοντας pop επιτυχίες και αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια μέσα από ευρηματικές ενορχηστρώσεις. Από τους ABBA και τη Madonna έως τη Billie Eilish, τη Dua Lipa και τη Lady Gaga, το πρόγραμμά τους συνδέει διαφορετικές εποχές της pop μουσικής, με εναλλαγές ανάμεσα στη λυρική διάθεση και τον έντονο ρυθμό.

ΚΠΙΣΝ – Φωτισμένα Πλατάνια στο Κανάλι – Φωτογραφία Νίκος Καρανικόλας

Λίγο αργότερα, τη σκυτάλη παίρνει η Πανωραία Χρυσανθοπούλου με την εξαμελή μπάντα της, παρουσιάζοντας ένα χορευτικό πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στο swing, το rock ’n’ roll, τη disco, τη σύγχρονη pop και τις μελωδίες των γιορτών. Με πλήκτρα, τύμπανα, μπάσο, ηλεκτρική κιθάρα, τρομπέτα και τρομπόνι, το σχήμα δίνει ζωντάνια σε ένα ρεπερτόριο που περιλαμβάνει διαχρονικές επιτυχίες, λάτιν ρυθμούς, αλλά και παραδοσιακά κάλαντα.

ΚΠΙΣΝ – Γιορτινή Ατμόσφαιρα στην Αγορά – Φωτογραφία Μαρίζα Καψαμπέλη

ΚΠΙΣΝ – Παγοδρόμιο στο Κανάλι – Φωτογραφία Σοφία Παπαστράτη

Η γιορτή της 29ης Νοεμβρίου θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ3, την ΕΡΤ World και το κανάλι του ΚΠΙΣΝ στο YouTube. Θα είναι επίσης διαθέσιμη στο ERTFLIX, ενώ θα προβληθεί μέσω live streaming στην κοινότητα του Αγίου Δημητρίου στο Merrick της Νέας Υόρκης.

Τέλος, την 1η Δεκεμβρίου, θα μεταδοθεί μαγνητοσκοπημένη στο David Geffen Hall του Lincoln Center for the Performing Arts στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του Stavros Niarchos Foundation-Lincoln Center (SNF-LC) Agora Initiative, μίας σύμπραξης για τον επαναπροσδιορισμό του δημόσιου χώρου, μέρος της οποίας είναι οι «Δίδυμες Αγορές» («Twin Agoras») στο ΚΠΙΣΝ και το Lincoln Center.

Τις επόμενες εβδομάδες, έως τις 7 Ιανουαρίου, ακολουθεί ένα εορταστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει συναυλίες, παραστάσεις, προβολές ταινιών, DJ sets, πατινάζ, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις.