Για ενδέκατη συνεχή χρονιά και όπως πάντα, με ελεύθερη είσοδο, το ΚΠΙΣΝ καλωσορίζει το καλοκαίρι με τις επιτυχημένες σειρές υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών «Park your Cinema» και «Park your Cinema Kids».

Φέτος, το ενήλικο κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει δημοφιλή «μιούζικαλ κάτω από τα αστέρια» σε επιμέλεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, τα παιδιά θα παρακολουθήσουν ταινίες με θέμα τη φιλία και την οικογένεια επιλεγμένες από το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας.

Προβολές στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος – Φωτογραφία Γιάννης Κουσκούτης

Τη σεζόν ανοίγουν δύο αγαπημένες ταινίες, το εμβληματικό μιούζικαλ «Fame» στις 29/05 και η live-action εκδοχή του «Lilo & Stitch» στις 30/05.

Το πρόγραμμα προβολών για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο έχει ως εξής:

Park Your Cinema

Παρασκευή 29 Μαΐου, 21.00

Fame / Στον πυρετό της δόξας (1980)

Σκηνοθεσία: Alan Parker

Πρωταγωνιστούν: Eddie Barth, Irene Carra, Lee Curreri

Μια ταινία για τη φιλία αλλά και τη φιλοδοξία, μια διαχρονική ωδή στη νεότητα και την καλλιτεχνική τόλμη, ένα μιούζικαλ – ορόσημο του αμερικανικού σινεμά, βραβευμένο με δύο Όσκαρ, Καλύτερης Μουσικής στον συνθέτη Michael Gore και Καλύτερου Τραγουδιού, στο κλασικό πλέον «Fame».

Παρασκευή 5 Ιουνίου, 21.00

Grease (1978)

Σκηνοθεσία: Randal Kleiser

Πρωταγωνιστούν: John Travolta, Olivia Newton John, Stockard Channing, Didi Conn

Ένα soundtrack γεμάτο αξέχαστες επιτυχίες, ανάμεσα τους και το υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού «Hopelessly Devoted to You», συνοδεύει αυτό το εμβληματικό teen musical που έχουν αγαπήσει γενιές σινεφίλ.

Παρασκευή 3 Ιουλίου, 21.00

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street / Sweeney Todd: Ο Φονικός Κουρέας της Οδού Φλιτ (2007)

Σκηνοθεσία: Tim Burton

Πρωταγωνιστούν: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Timothy Spall

Με μελωδίες που στοιχειώνουν, μακάβριο χιούμορ και τη μαγνητική χημεία των Johnny Depp και Helena Bonham Carter, αυτή η ανατριχιαστική ιστορία αγάπης, εμμονής και εκδίκησης εκτυλίσσεται πάνω από το φημισμένο αρτοποιείο της κυρίας Λόβετ, εκεί όπου η τραγωδία συναντά τη μαγειρική ευφυΐα.

Kυριακή 19 Ιουλίου, 21.00

School of Rock / Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ (2003)

Σκηνοθεσία: Richard Linklater

Πρωταγωνιστούν: Jack Black, Mike White, Joan Cusack

Σε αυτήν τη γεμάτη ενέργεια και τρυφερότητα μουσική κωμωδία, ο Ντιούι, ένας μουσικός της ροκ που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, αναλαμβάνει χρέη αναπληρωτή δασκάλου μουσικής σε ένα αυστηρό ιδιωτικό σχολείο. Αν και μοιάζει εντελώς ακατάλληλος, ο αντισυμβατικός αυτός δάσκαλος σύντομα ανακαλύπτει το μουσικό ταλέντο των μαθητών του και μετατρέπει μυστικά την τάξη σε ροκ συγκρότημα. Γεμάτη με μεταδοτικό ρυθμό, χιούμορ και καλή διάθεση, η ταινία αποτελεί μια ξεσηκωτική γιορτή για τη μεταμορφωτική δύναμη της μουσικής.

Παρασκευή 24 Ιουλίου, 21.00

Dreamgirls (2006)

Σκηνοθεσία: Bill Condon

Πρωταγωνιστούν: Beyonce, Jamie Foxx, Jennifer Hudson, Eddie Murphy

Η Έφι Γουάιτ, η Ντίνα Τζόουνς και η Λόρελ Ρόμπινσον, τρεις φίλες από το Σικάγο, αποτελούν το πολλά υποσχόμενο φωνητικό τρίο «The Dreamettes», το οποίο εκτοξεύεται από την αφάνεια στη δόξα στη χρυσή εποχή της σόουλ, ανακαλύπτοντας στην πορεία ότι η φήμη έχει το τίμημά της. Η σχέση τους δοκιμάζεται πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς έρχονται αντιμέτωπες με τη σκληρή πραγματικότητα μιας συνεχώς εξελισσόμενης μουσικής βιομηχανίας.

Παρασκευή 31 Ιουλίου, 21.00

8 Femmes / 8 Γυναίκες (2002)

Σκηνοθεσία: François Ozon

Πρωταγωνιστούν: Fanny Ardant, Emmanuelle Beart, Danielle Darrieux, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Virginie Ledoyen

Η παιχνιδιάρικη και ακαταμάχητα κομψή μουσική ταινία μυστηρίου του François Ozon είναι μια technicolor γιορτή ίντριγκας και femme fatale λάμψης. Αποτελεί διασκευή του διάσημου θεατρικού έργου του Γάλλου συγγραφέα Robert Thomas και διαθέτει ένα αξέχαστο soundtrack από τον Krishna Levy. Η ταινία κέρδισε την Αργυρή ‘Αρκτο για Εξαιρετική Καλλιτεχνική Επίδοση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και απέσπασε πολλαπλές υποψηφιότητες στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου.

Park Your Cinema Kids

Σάββατο 30 Μαΐου, 21.00

Lilo & Stitch / Λίλο & Στιτς (2025)

Σκηνοθεσία: Dean Fleischer Camp

Πρωταγωνιστούν: Sydney Elizabeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, Courtney B. Vance, Zach Galifianakis, Maia Kealoha

H live-action κινηματογραφική μεταφορά της κλασικής ταινίας κινουμένων σχεδίων της Disney διηγείται την ξεκαρδιστική και συγκινητική ιστορία ενός μοναχικού κοριτσιού από τη Χαβάη και ενός εξωγήινου πλάσματος που τη βοηθά να ενώσει τη διαλυμένη της οικογένεια. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.

Σάββατο 6 Ιουνίου, 21.00

The Parent Trap / Δίδυμοι Μπελάδες (1998)

Σκηνοθεσία: Nancy Meyers

Πρωταγωνιστούν: Lindsay Lohan, Dennis Quaid, Natasha Richardson

Δύο δίδυμες αδελφές (τις υποδύεται η Lindsay Lohan), που αγνοούν η μία την ύπαρξη της άλλης, συναντιούνται τυχαία σε μια κατασκήνωση, αλλάζουν μεταξύ τους θέσεις, για να γνωρίσει η καθεμιά τον γονιό που στερήθηκε, και καταστρώνουν ένα σχέδιο για να επανενώσουν τους χωρισμένους γονείς τους.

Η ταινία προβάλλεται με υπότιτλους.

Σάββατο 4 Ιουλίου, 21.00

Finding Nemo / Ψάχνοντας τον Νέμο (2003)

Σκηνοθεσία: Andrew Stanton

Το Ψάχνοντας τον Νέμο είναι μια τεράστια καλλιτεχνική και εισπρακτική επιτυχία της Disney/Pixar που απέσπασε το Όσκαρ Kαλύτερης Tαινίας Kινουμένων Σχεδίων καθώς και θριαμβευτικές κριτικές. Συνεχίζει μέχρι σήμερα να θεωρείται μια από τις καλύτερες στιγμές κινουμένων σχεδίων στην ιστορία του σινεμά: οι καλοδουλεμένοι χαρακτήρες, το υποδειγματικό σενάριο, που ξετυλίγει μία αστεία όσο και συγκινητική σχέση πατέρα-γιού και η καταπληκτική απόδοση του ωκεανού, συνθέτουν μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.

Σάββατο 18 Ιουλίου, 21.00

Captain Sabertooth and the Magic Diamond / Ο Πειρατής Μαυροδόντης και το Μαγικό Διαμάντι (2019)

Σκηνοθεσία: Marit Moum Aune, Rasmus A. Sivertsen

Τι φέρνει κοντά ένα μικρό αλητάκι του δρόμου, έναν δαιμόνιο πρίγκιπα της ζούγκλας και τον διαβόητο Πειρατή Μαυροδόντη; Ένα Μαγικό Διαμάντι που κάνει τις ευχές πραγματικότητα και μία συναρπαστική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων με αξέχαστους χαρακτήρες, θεαματική δράση, γενναιόδωρες δόσεις γέλιου και πολλή μουσική. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.

Σάββατο 25 Ιουλίου, 21.00

Surf’s Up / Ώρα για Σερφ (2007)

Σκηνοθεσία: Ash Brannon, Chris Buck

Με τη συνοδεία του κινηματογραφικού συνεργείου που καταγράφει τις εμπειρίες του, ο φιλόδοξος σέρφερ Κόντι αφήνει την οικογένειά του στο Κρύο Ντε Τζανέιρο της Ανταρκτικής για να ταξιδέψει στα Πιγκουινίσια για το πρωτάθλημα σερφ. Ο Κόντι πιστεύει ότι η νίκη θα του φέρει το θαυμασμό που επιθυμεί, αλλά όταν συναντά έναν παλαίμαχο σέρφερ, αναθεωρεί. Μήπως οι αληθινοί νικητές δεν είναι πάντα αυτοί που τερματίζουν πρώτοι;

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.