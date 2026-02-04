Το Release Athens x SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προσθέτει μια τρίτη, συναρπαστική ημέρα στο πρόγραμμά του, μετά τις ήδη γνωστές με headliners τους David Byrne και Gorillaz. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, υποδέχεται τον θρυλικό Ζαν Μισέλ Ζαρ, έναν από τους κορυφαίους πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής, για μια βραδιά που συνδυάζει μουσική, τεχνολογία και θέαμα και υπόσχεται μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη σε κάθε θεατή.

Ο Jean-Michel Jarre είναι ο οραματιστής που έφερε την progressive μουσική στο mainstream και άνοιξε τον δρόμο για τη synth pop, το new age και την trance. Το 1976 έγινε παγκοσμίως γνωστός με το Oxygène, μια εντυπωσιακή synth οδύσσεια που ηχογραφήθηκε στο σπίτι του και πούλησε πάνω από 12 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

JM Jarre – Bratislava May 2024 © Ppickart Edda

Πενήντα χρόνια αργότερα, με 22 στούντιο άλμπουμ και πάνω από 85 εκατομμύρια πωλήσεις στο ενεργητικό του, συνεχίζει να καινοτομεί, μαγνητίζοντας πρόσφατα πάνω από 120.000 θεατές στη Μπρατισλάβα με το Bridge From The Future και εντυπωσιάζοντας στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Τα μέτρητα ρεκόρ του

Οι συναυλίες του είναι θεάματα που ξεπερνούν κάθε προσδοκία, συνδυάζοντας ήχο, laser show και μαγευτικά οπτικά εφέ. Έχει σπάσει πολλές φορές το παγκόσμιο ρεκόρ προσέλευσης κοινού, συγκεντρώνοντας 1 εκατομμύριο θεατές στην Place de la Concorde, 1,3 εκατομμύρια στο Houston, 2,5 εκατομμύρια στη La Défense και 3,5 εκατομμύρια στη Μόσχα. Υπήρξε επίσης ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που εμφανίστηκε στην Κίνα, σε μια περιοδεία που αποτυπώθηκε στο περίφημο live album του 1981 The Concerts In China, ενώ έχει χρησιμοποιήσει ως καμβά εμβληματικούς χώρους όπως οι Πυραμίδες της Αιγύπτου, η Έρημος Σαχάρα, η Απαγορευμένη Πόλη, η Νεκρά Θάλασσα και ο Πύργος του Άιφελ.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συνεργάζεται με το Release Athens, με αφορμή τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του. Με τη συνεισφορά του ΙΣΝ, οι τιμές των εισιτηρίων προσφέρονται 40-50% χαμηλότερα απ’ ό,τι συνηθίζεται σε αντίστοιχες διοργανώσεις.

Info



Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στις 10:00.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

