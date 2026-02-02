Οι Pet Shop Boys αποτελούν το πιο επιτυχημένο ντουέτο στην ιστορία της βρετανικής μουσικής

Τέσσερα χρόνια μετά τον θρίαμβο του 2022 -ένα από τα καλύτερα σόου που έχει ζήσει το Release Athens στα 10 χρόνια του φεστιβάλ, οι Pet Shop Boys, Neil Tennant και Chris Lowe επιστρέφουν με μια ακόμη μεγαλύτερη παραγωγή, το Σάββατο 27 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού.

Οι Pet Shop Boys αποτελούν το πιο επιτυχημένο ντουέτο στην ιστορία της βρετανικής μουσικής, όπως καταγράφεται και στο Guinness Book of Records. Από την υπογραφή τους με την Parlophone το 1985 έως σήμερα, έχουν διαμορφώσει έναν μοναδικό, διαχρονικό ήχο που καθόρισε την ιστορία της pop. Με 44 singles στο UK Top 30, εκ των οποίων 22 στο Top 10 και τέσσερα στο Νο1, και 15 studio άλμπουμ που όλα μπήκαν στο UK Top 10, ο αντίκτυπός τους στην pop κουλτούρα παγκοσμίως παραμένει ανεπανάληπτη.

Παράλληλα με τη δισκογραφία τους, επαναπροσδιόρισαν την live εμπειρία, δημιουργώντας ένα είδος pop θεάτρου και συνεργαζόμενοι με σκηνοθέτες, σχεδιαστές και καλλιτέχνες όπως οι Derek Jarman, Zaha Hadid, Es Devlin και Tom Scutt. Οι κριτικές για την Pet Shop Boys – DreamWorld – The Greatest Hits Live περιοδεία λένε χαρακτηριστικά:

«Το κορυφαίο pop γκρουπ της Μ. Βρετανίας τα τελευταία 40 χρόνια, βρίσκεται στη φόρμα της ζωής του[…]. Μια παράσταση που αναζωογονεί τη ψυχή». ***** London Metro.

«Πολύχρωμο, επιβλητικό, γεμάτο επιτυχίες και άφθονο κέφι». ***** Evening Standard

Η περιοδεία Dreamworld: The Greatest Hits Live, η πρώτη greatest hits tour της καριέρας τους, γρήγορα καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο επιτυχημένα live projects των τελευταίων ετών. Στην πέμπτη χρονιά της πλέον, έχει επισκεφτεί 31 χώρες, με headline εμφανίσεις στα σημαντικότερα φεστιβάλ venues του κόσμου όπως το Glastonbury, το Primavera, το Madison Square Garden, το The Hollywood Bowl και το τεράστιο Hyde Park, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους δυναμική στη σκηνή.

Με Ivor Novello και BRIT Awards για τη συνολική τους προσφορά, ένα εντυπωσιακό εύρος συνεργασιών -από τη Dusty Springfield έως τη Madonna και τον David Bowie- και έργο που εκτείνεται από το μουσικό θέατρο και το μπαλέτο έως την κινηματογραφική μουσική, οι Pet Shop Boys κινούνται διαχρονικά πέρα από τα όρια της pop.

Info

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Τετάρτη 4 Φεβρουάριου, στις 13:00, προς 58€ και για συγκεκριμένο αριθμό. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 63€, ενώ οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 125€.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

