Πολιτικό θρίλερ, horror, ιστορίες επιβίωσης, μία συναυλιακή ταινία και animation για παιδιά. Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Ο Ήχος Της Πτώσης

«Πόσο καιρό μπορείς να παριστάνεις τον ευτυχισμένο χωρίς να το καταλάβει κανείς;». Τέσσερα κορίτσια μεγαλώνουν σε απομονωμένη αγροικία στη βόρεια Γερμανία. Αν και ζουν σε διαφορετικές εποχές, οι ιστορίες τους αποκαλύπτουν όσα τις συνδέουν, θολώνοντας παρελθόν και παρόν. Με ποιητική ατμόσφαιρα και δυνατές εικόνες, το βραβευμένο στις Κάννες έργο της Μάσα Σιλίνσκι (Βραβείο της Επιτροπής) εξερευνά τη διαγενεακή κληρονομιά του πόνου και της μνήμης.

«Μία ταινία που δεν μοιάζει με καμία άλλη», σύμφωνα με το The Hollywood Reporter. Επίσημη πρόταση της Γερμανίας για τα Όσκαρ. Πρωταγωνιστούν οι Χάνα Χεκτ, Λένα Ουρζεντόφσκι, Σούζαν Γουέστ, Λουίζε Χάιερ, Λαένι Γκάιζελερ.

Βοήθεια!

Δύο συνάδελφοι, η Λίντα, ένα εξαιρετικά ικανό αλλά υποτιμημένο στέλεχος στρατηγικής και σχεδιασμού σε μια συμβουλευτική εταιρεία και το αλαζονικό αφεντικό της, ο Μπράντλεϊ,

επιβιώνουν μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα και καταλήγουν αποκλεισμένοι σε ένα ερημονήσι. Εκεί πρέπει να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να συνεργαστούν για να επιβιώσουν. Ένα ψυχολογικό θρίλερ μεταξύ τρόμου και μαύρου χιούμορ -πολύ παραπάνω από μια απλή ιστορία επιβίωσης-με τη Ρέιτσελ ΜακΆνταμς και τον Ντίλαν Ο’Μπράιαν, σε σκηνοθεσία Σαμ Ράιμι.

Δυο Εισαγγελείς

Σοβιετική Ένωση, 1937. Χιλιάδες επιστολές κρατουμένων, που κατηγορήθηκαν άδικα από την κυβέρνηση, καίγονται σε ένα κελί φυλακής. Σχεδόν από θαύμα, μία από αυτές φτάνει στον προορισμό της: στο γραφείο του νεοδιορισμένου τοπικού εισαγγελέα, Αλεξάντερ Κορνιέφ. Ο Κορνιέφ κάνει τα πάντα για να συναντήσει τον κρατούμενο – θύμα πρακτόρων της μυστικής

αστυνομίας, της NKVD. Αφοσιωμένος μπολσεβίκος με ακεραιότητα, ο νεαρός εισαγγελέας

υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Η αναζήτησή του για δικαιοσύνη θα τον οδηγήσει μέχρι το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα στη Μόσχα. Η ταινία διαδραματίζεται στην εποχή των μεγάλων σταλινικών εκκαθαρίσεων και παρακολουθεί την κατάδυση ενός ανθρώπου στους διαδρόμους ενός απολυταρχικού καθεστώτος που δεν κανείς δεν τολμά να το καταγγείλει. Σκηνοθεσία Σεργκέι Λόζνιτσα. Με τους Αλεξάντρ Κουζνέτσοφ, Αλέξανετερ Φιλιπένκο, Ανατόλι Μπέλι.

Κλείδωσες; Οι Άγνωστοι 3

Η slasher horror τριλογία The Strangers ολοκληρώνεται με ένα σκοτεινό θρίλερ που μετατοπίζει τον φόβο από την επιβίωση και επιστρέφει στην αρχή των πάντων. Αυτή τη φορά, το ερώτημα δεν είναι «γιατί συνέβη», αλλά τι απομένει όταν όλα έχουν ήδη χαθεί. Η Μάγια είναι η μοναδική που επέζησε. Έχοντας χάσει τον σύντροφό της και κάθε αίσθηση ασφάλειας, δεν αναζητά πια απαντήσεις, ούτε δικαίωση. Η βία που βίωσε δεν ζητά εξήγηση -έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της. Καθώς επιστρέφει στο επίκεντρο του εφιάλτη, η Μάγια μοιάζει να κινείται μηχανικά και να κινδυνεύει να γίνει κι εκείνη, μέρος του. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, η ταινία παρακολουθεί την διάλυση της μοναδικής επιζήσασας από τις επιθέσεις των Αγνώστων. Όσο οι μάσκες επιστρέφουν, τόσο τα όρια ανάμεσα στο θύμα και τον θύτη αρχίζουν να θολώνουν. Σκηνοθεσία Ρένι Χάρλιν. Με τους Μαντελάιν Πετς, Γκάμπριελ Μπάσο, Εμα Χόρβαθ, Ρίτσαρντ Μπρέικ.

Επιστροφή Στο Silent Hill

Το εμβληματικό horror franchise επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Όταν ο Tζέιμς λαμβάνει ένα μυστηριώδες γράμμα από την χαμένη του αγάπη Mέρι, οδηγείται στο Silent Hill, μια πόλη που κάποτε του ήταν οικεία, αλλά τώρα έχει καταληφθεί από το σκοτάδι. Καθώς την αναζητά, ο Τζέιμς αντιμετωπίζει τερατώδη πλάσματα και αποκαλύπτει μια τρομακτική αλήθεια που θα τον οδηγήσει στα όρια της λογικής του. Στο ψυχολογικό θρίλερ τρόμου πρωταγωνιστεί ο Τζέρεμι Ίρβιν (War Horse) στο ρόλο του Τζέιμς Σάντερλαντ, ενός άνδρα που δεν θα σταματήσει μπροστά σε τίποτα για να ξανασμίξει με τον έρωτα της ζωής του, τη Μέρι Κρέιν (Χάνα Έμιλι Άντερσον, Jigsaw). Στην ουσία, το σενάριο είναι μια σύγχρονη επανέκδοση του μύθου του Ορφέα και της Ευρυδίκης, καθώς ακολουθούμε τον Τζέιμς που κατεβαίνει στον Κάτω Κόσμο για να φέρει πίσω την αγαπημένη του Μέρι. Η ταινία βασίζεται στο εξαιρετικά δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι του 2001 Silent Hill 2, το οποίο επανακυκλοφόρησε η KONAMI τον Οκτώβριο του 2024 με μεγάλη επιτυχία και πούλησε πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα μέσα στις πρώτες τέσσερις ημέρες της κυκλοφορίας του.

Κάποτε στη Γάζα

Γάζα, 2007. Ο Γιάχια, ένας νεαρός φοιτητής, αναπτύσσει μια φιλία με τον Οσάμα, έναν χαρισματικό ιδιοκτήτη εστιατορίου με μεγάλη καρδιά. Μαζί αρχίζουν να διακινούν ναρκωτικά παράλληλα με τις παραδόσεις φαλάφελ, όμως σύντομα αναγκάζονται να αναμετρηθούν με έναν διεφθαρμένο αστυνομικό και το μεγάλο εγώ του. Δύο χρόνια αργότερα, ο Γιάχια καταλήγει να πρωταγωνιστεί στην πρώτη ταινία δράσης γυρισμένη στη Γάζα, η οποία αντικατοπτρίζει τα πραγματικά εγκλήματα στα οποία ήταν μάρτυρας.

Πριν από τον πόλεμο, πριν τον τρόμο, την πείνα, τη βία, πώς έμοιαζε η ζωή στην παλαιστινιακή γη; Οι δίδυμοι αδελφοί Άραμπ και Ταρζάν Νάσερ που, μετά το Dégradé (2015, βραβευμένο με τη Χρυσή Αθηνά στις «Νύχτες Πρεμιέρας») και το Γάζα, αγάπη μου (2020, πρόταση της Παλαιστίνης για τα βραβεία Όσκαρ του 2021), συνεχίζουν να κάνουν σινεμά για τη Γάζα, τολμώντας να χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο το (μαύρο) χιούμορ και ως όχημα το σπαγγέτι γουέστερν.

Επιστρατεύοντας ποικίλα κινηματογραφικά είδη -θρίλερ, δράση, κωμωδία- και χωρίς να κάνουν ευθεία αναφορά στο Παλαιστινιακό, αφηγούνται έμμεσα, αλλά σε βάθος, τη σημερινή δεινή κατάσταση της Γάζας, προσφέροντας παράλληλα μια ιστορική αίσθηση της πρόσφατης ζωής και των αγώνων στην πόλη. Ο τίτλος Once Upon a Time αποτυπώνει τη φύση της ζωής στη Γάζα, δηλαδή μια ζωή χωρίς σταθερότητα, συνέχεια ή ασφάλεια και ταυτόχρονα αποτελεί αναφορά σε κλασικά έργα του κινηματογράφου, όπως Once Upon a Time in the West και Once Upon a Time in America. Στους τίτλους αρχής, ακούγεται η φωνή του Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει σχέδια του για τη δημιουργία ενός τουριστικού θερέτρου στα παράλια της Γάζας. Με τους Ναντέρ Αμπντ Αλχάι, Ραμζί Μακντιζί, Μαγιντ Αϊντ.

Stray Kids: The dominATE Experience

Με πρωταγωνιστές τους Stray Kids, το διεθνές φαινόμενο της K-Pop, σε μια ζωντανή εμφάνιση από την παγκόσμια περιοδεία τους που έσπασε ρεκόρ, μαζί με αποκλειστικό υλικό από τα παρασκήνια και συνεντεύξεις του συγκροτήματος, το Stray Kids: The dominATE Experience είναι μια συναυλιακή ταινία που προσφέρει στους θαυμαστές μια καθηλωτική εμπειρία από την πρώτη σειρά και μοναδική πρόσβαση στο αγαπημένο τους συγκρότημα. Σκηνοθεσία Πολ Νταγκντέιλ σε συνεργασία με τη Φάρα Εξ (σκηνές ντοκιμαντέρ). Πρωταγωνιστούν οι Μπανγκ Τσαν, Λι Νο, Τσανγκμπιν, Χάντζιν, ΧΑΝ, Φίλιξ, Σούνγκμιν, I.N.

Διπλόδοκος, το Δεινοσαυράκι

Ο Διπλόδοκος είναι ένας μικρός, καλόκαρδος δεινόσαυρος που ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν ξαφνικά οι γονείς του εξαφανίζονται κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, αποφασίζει να τους βρει. Έτσι ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια, γεμάτη φανταστικά πλάσματα, απίθανα μέρη και νέους φίλους. Με θάρρος και καλοσύνη, ο Διπλόδοκος θα προσπαθήσει να σώσει τους γονείς του και τον κόσμο του. Σκηνοθεσία Βόιτεκ Βάφστσικ. Με τις φωνές των Βασιλικής Σούτη, Βασίλη Παπαστάθη, Ανδρέα Ευαγγελάτο, Ακίνδυνου Γκίκα, Χριστίνας Παπαδοπούλου, Βαγγέλη Ρόκκου, Αγγελίνας Τερσενίδου, Στέλιου Ψαρουδάκη, Νικολέτας Κουνενιδάκη, Μαρίας Καλαμποκιά, Χριστίνας-Βασιλικής Γιανούτσου. Η μεταγλώττιση έγινε με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Αθήνα.









