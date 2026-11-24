Ανατροπή για τη Ιερά Σινδόνη του Τορίνο: Δεν τύλιξε ποτέ τον Χριστό, σύμφωνα με νέα έρευνα

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Η μελέτη ανέδειξε ένα ευρύ φάσμα γενετικού υλικού από ανθρώπους, μικροοργανισμούς, φυτά και ζώα, επιβεβαιώνοντας τη μακρόχρονη έκθεση του υφάσματος σε ποικίλες περιβαλλοντικές συνθήκες και ανθρώπινες επαφές.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου DNA προέρχεται από άτομα που ήρθαν σε επαφή με το κειμήλιο κατά τους τελευταίους αιώνες.

Επιπλέον, η παρουσία γενετικών ιχνών από φυτά και ζώα που έφτασαν στην Ευρώπη μετά τον 15ο αιώνα καθιστά αδύνατο τον προσδιορισμό μιας αρχικής χρονολογίας.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η Σινδόνη αποτελεί ένα πλούσιο γενετικό αρχείο, το οποίο όμως δεν επαρκεί για να απαντήσει οριστικά στα ερωτήματα περί της αυθεντικότητάς της.

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Η Ιερά Σινδόνη του Τορίνο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε γνήσια ούτε πλαστή με βάση το DNA της. Σε αυτό καταλήγει η πιο ολοκληρωμένη γενετική ανάλυση που έχει γίνει ποτέ στο ύφασμα. Τη δημοσίευσε στο περιοδικό Scientific Reports διεθνής ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή Γενετικής Τζιάνι Μπαρκάτσια, από το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα.

Η μελέτη δεν «κλείνει» το μυστήριο. Δείχνει όμως, με λεπτομέρεια που δεν υπήρχε ως τώρα, ποιοι και τι ακούμπησαν το λινό ύφασμα στη μακριά διαδρομή του. Στην ομάδα συμμετείχαν πανεπιστήμια από την Ιταλία, τη Βρετανία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

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Τι είναι η Ιερά Σινδόνη;

Η Σινδόνη είναι ένα λινό νεκρικό σάβανο, μήκους περίπου 4,4 μέτρων και πλάτους 1,1 μέτρου. Πάνω του διακρίνεται η διπλή εικόνα, μπροστά και πίσω, ενός άνδρα με τραύματα που πολλοί πιστοί θεωρούν ότι ταιριάζουν με τη σταύρωση όπως την περιγράφει η Καινή Διαθήκη. Για εκατομμύρια χριστιανούς, κυρίως καθολικούς, είναι το ύφασμα που τύλιξε το σώμα του Ιησού μετά την αποκαθήλωση.

Η Καθολική Εκκλησία τη σέβεται ως ιερό κειμήλιο, χωρίς να έχει αποφανθεί επίσημα για την αυθεντικότητά της. Φυλάσσεται στον καθεδρικό ναό του Τορίνο και εκτίθεται σπάνια στο κοινό.

Από πού ξεκινά η ιστορία της;

Το μόνο ιστορικά βέβαιο στοιχείο είναι ότι η Σινδόνη βρίσκεται στην Ευρώπη από τα μέσα του 14ου αιώνα. Εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Λιρέ της Γαλλίας, κάπου ανάμεσα στο 1353 και το 1356. Από το 1453 τη φύλασσαν οι δούκες της Σαβοΐας στο Σαμπερί. Μετά από αρκετές μετακινήσεις ανάμεσα στη Γαλλία και τη βόρεια Ιταλία κατέληξε στο Τορίνο.

Η παράδοση της δίνει πολύ μακρύτερη διαδρομή, με αφετηρία έναν τάφο στην Ιερουσαλήμ γύρω στο 30 μ.Χ. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, πέρασε από την Έδεσσα, στη σημερινή νοτιοανατολική Τουρκία, και το 944 έφτασε στην Κωνσταντινούπολη. Ένα νεκρικό ύφασμα που ορισμένοι ιστορικοί ταυτίζουν με τη Σινδόνη ανήκε στους βυζαντινούς αυτοκράτορες και χάθηκε στην άλωση της Πόλης από τους Σταυροφόρους, το 1204.

Η ελληνική πτυχή της ιστορίας περνά από εκεί. Χρονικά της Δ΄ Σταυροφορίας, στα οποία παραπέμπουν οι ερευνητές, θέλουν το ύφασμα να μεταφέρεται από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα και να μένει εκεί έως το 1225. Οι συγγραφείς αναφέρουν επίσης βυζαντινά χρυσά νομίσματα της εποχής του Ιουστινιανού Β΄ (7ος–8ος αιώνας), που κατά ορισμένους νομισματολόγους απεικονίζουν πρόσωπο με χαρακτηριστικά παρόμοια με του «Ανθρώπου της Σινδόνης». Τίποτα από αυτά δεν αποτελεί απόδειξη. Είναι όμως ο λόγος που οι ερευνητές χώρισαν την ιστορία του υφάσματος σε δύο υποθετικές περιόδους, μία στην Εγγύς Ανατολή πριν από το 1204 και μία στη Δυτική Ευρώπη μετά το 1353, και αναζήτησαν στο DNA ίχνη από την καθεμιά.

Τι είχε δείξει η χρονολόγηση με άνθρακα 14;

Το 1988 τρία ανεξάρτητα εργαστήρια χρονολόγησαν τη Σινδόνη με ραδιενεργό άνθρακα. Το αποτέλεσμα την τοποθέτησε ανάμεσα στο 1260 και το 1390 μ.Χ., δηλαδή στον Μεσαίωνα. Για πολλούς επιστήμονες αυτό ήταν το τέλος της συζήτησης.

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Η νέα δημοσίευση θυμίζει ωστόσο ότι τα ακατέργαστα δεδομένα εκείνων των μετρήσεων δεν δόθηκαν αρχικά στη δημοσιότητα. Έγιναν προσβάσιμα μέσω του Βρετανικού Μουσείου μόλις το 2017. Η στατιστική επανεξέτασή τους δείχνει ότι οι μετρήσεις των τριών εργαστηρίων δεν συμφωνούν απόλυτα μεταξύ τους. Κατά τους συγγραφείς, αυτό μπορεί να επηρεάζει την αξιοπιστία τους, γι’ αυτό ζητούν νέες μετρήσεις.

Τι ακριβώς ανέλυσαν οι επιστήμονες τώρα;

Η ομάδα δούλεψε με λινές ίνες που είχε συλλέξει το 1978 από διάφορα σημεία της Σινδόνης ο Ιταλός ιατροδικαστής Πιερλουίτζι Μπάιμα Μπολόνε, ο οποίος έχει πλέον πεθάνει. Συνολικά εξετάστηκαν 12 δείγματα. Από τα επτά βγήκε αρκετό ανθρώπινο γενετικό υλικό για ανάλυση.

Η μέθοδος ήταν η μεταγονιδιωματική αλληλούχιση νέας γενιάς χωρίς PCR. Η PCR είναι η τεχνική που «φωτοτυπεί» μικρά κομμάτια DNA ώστε να διαβαστούν, αλλά μπορεί να μεγεθύνει κάποια ίχνη περισσότερο από άλλα. Εδώ οι ερευνητές διάβασαν απευθείας εκατομμύρια θραύσματα DNA από κάθε πιθανή πηγή: ανθρώπους, μικρόβια, φυτά, ζώα. Η εικόνα που προκύπτει είναι πιο κοντά σε ό,τι πραγματικά υπάρχει στο ύφασμα.

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Πριν αγγίξουν τη Σινδόνη, έκαναν ένα τεστ ελέγχου. Ένας ερευνητής ακούμπησε επίτηδες ένα σύγχρονο λινό ύφασμα, και η ομάδα επιβεβαίωσε ότι μπορεί να διαβάσει το DNA του από το ύφασμα. Η εξαγωγή έγινε σε ειδικούς «καθαρούς» χώρους, για να μην προστεθεί νέα επιμόλυνση.

Σε ποιον ανήκει το ανθρώπινο DNA;

Η πιο συχνή γενετική γραμμή στα δείγματα ήταν η K1a1b1a, του μιτοχονδριακού DNA, δηλαδή του DNA που κληρονομείται μόνο από τη μητέρα. Η ίδια γραμμή, και μάλιστα ο ίδιος ακριβώς απλότυπος, βρέθηκε στο γονιδίωμα του Μπάιμα Μπολόνε. Η ανάλυση συγγένειας έδειξε ότι το DNA στη Σινδόνη ανήκει είτε στον ίδιο είτε σε συγγενή του πρώτου βαθμού. Με απλά λόγια, ο άνθρωπος που πήρε τα δείγματα πριν από σχεδόν 50 χρόνια άφησε πάνω τους το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου DNA.

Βρέθηκαν και άλλες γραμμές. Η H1b είναι συχνή στην Ευρώπη. Η σπάνια H33 εντοπίζεται σήμερα και σε πληθυσμούς της Εγγύς Ανατολής, κυρίως στους Δρούζους του Ισραήλ, της Ιορδανίας, του Λιβάνου και της Συρίας. Ούτε αυτό σημαίνει ότι το ύφασμα προέρχεται από εκεί. Τα ίχνη μπορεί να τα άφησε οποιοσδήποτε το άγγιξε μέσα στους αιώνες.

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Το κρίσιμο εύρημα αφορά την ηλικία του DNA. Το αρχαίο γενετικό υλικό έχει χαρακτηριστικές χημικές φθορές στα άκρα του, που οι επιστήμονες μπορούν να μετρήσουν. Στη Σινδόνη, πάνω από το 98% των ανθρώπινων θραυσμάτων δεν έδειξε τέτοιες φθορές. Τα λίγα που τις έδειχναν ήταν σε ποσοστά συγκρίσιμα με όσα βρίσκονται σε σύγχρονους ή ιστορικούς, όχι αρχαίους, ανθρώπους.

Ποια μικρόβια ζουν στο ύφασμα;

Το μικροβίωμα της Σινδόνης, δηλαδή το σύνολο των μικροοργανισμών πάνω της, μοιάζει με αρχείο ανθρώπινων αγγιγμάτων. Βρέθηκαν βακτήρια που ζουν στο ανθρώπινο δέρμα, όπως ο Cutibacterium acnes, που σχετίζεται με την ακμή, και ο Staphylococcus epidermidis. Πολλά εντοπίστηκαν σε δείγμα από την περιφέρεια του υφάσματος, που είναι πιθανότερο να το πιάνουν τα χέρια, και σε δείγμα από την περιοχή των χεριών της μορφής.

Στα δείγματα κυριαρχούν και τα αλοβακτήρια, μικροοργανισμοί που ζουν σε πολύ αλμυρά περιβάλλοντα, καθώς και ο μύκητας Debaryomyces hansenii, που αντέχει την ξηρασία και το αλάτι. Οι ερευνητές το συνδέουν, ως υπόθεση, με την αρχαία πρακτική να μουσκεύει το λινάρι σε υφάλμυρο ή αλμυρό νερό πριν γίνει ύφασμα. Βρέθηκαν επίσης μούχλες του γένους Aspergillus, ένδειξη ότι οι συνθήκες φύλαξης άλλαζαν με τα χρόνια.

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Ποια ζώα και φυτά άφησαν ίχνη;

Το πιο άφθονο ζωικό DNA, μετά το ανθρώπινο, ήταν του κόκκινου κοραλλιού της Μεσογείου, με το ένα τρίτο των σχετικών αποτελεσμάτων. Το κοράλλι αυτό χρησιμοποιούνταν παλιά σε κοσμήματα και διακοσμήσεις, άρα μπορεί να βρέθηκε δίπλα στο ύφασμα σε λειψανοθήκες ή τελετές. Ακολουθούσαν οι γάτες και οι σκύλοι, με περίπου 22% το καθένα, και οι κότες. Υπήρχαν επίσης ίχνη από βοοειδή, κατσίκες, πρόβατα, χοίρους, άλογα, ελάφια και κουνέλια, καθώς και από ψάρια όπως ο μπακαλιάρος, ακάρεα του δέρματος και της σκόνης και μύγες.

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Τα φυτά ήταν ακόμη πιο ποικίλα. Ξεχώριζαν το καρότο και το σιτάρι, και ακολουθούσαν σίκαλη, καλαμπόκι, ντομάτα, πιπεριά, πατάτα, πεπόνι ή αγγούρι, φιστίκια, μπανάνα, πορτοκάλι, αμύγδαλο και καρύδι. Ασθενέστερα σήματα έδωσαν το σύκο, το φιστίκι Αιγίνης, το μήλο, το αχλάδι, το φουντούκι και το αμπέλι.

Αυτή η λίστα λέει πολλά. Το καλαμπόκι, η ντομάτα, η πατάτα, η πιπεριά και το φιστίκι κατάγονται από την Αμερική και έφτασαν στην Ευρώπη μετά τα ταξίδια του Κολόμβου, στα τέλη του 15ου αιώνα. Η μπανάνα και το γλυκό πορτοκάλι ήρθαν μέσα από εμπορικούς δρόμους προς την Ασία. Τα ίχνη τους δεν μπορεί να είναι παλαιότερα από αυτές τις επαφές. Ούτε το ζωικό ούτε το φυτικό DNA έδειξε τις χημικές φθορές της μεγάλης ηλικίας.

Βρέθηκε μετάξι στη Σινδόνη;

Η ομάδα έκανε και ανάλυση πρωτεϊνών. Σε ένα δείγμα εντοπίστηκε πρωτεΐνη από το μετάξι του μεταξοσκώληκα. Οι ερευνητές εξηγούν ότι αυτό δείχνει επαφή με μεταξωτά, για παράδειγμα κατά τη φύλαξη ή τις επισκευές, και όχι ότι το ύφασμα είναι μεταξωτό. Η Σινδόνη είναι λινή.

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Τι έδειξαν τα νήματα της λειψανοθήκης;

Οι ερευνητές χρονολόγησαν με άνθρακα 14 και δύο νήματα από τη λειψανοθήκη όπου φυλασσόταν η Σινδόνη. Βγήκαν πολύ νεότερα από το ύφασμα: το ένα από την περίοδο 1451–1622 και το άλλο από την περίοδο 1642–1800. Οι χρονολογίες ταιριάζουν με τις δύο γνωστές επισκευές της Σινδόνης, το 1534, μετά τη φωτιά στο Σαμπερί, και το 1694. Πρόκειται δηλαδή για υλικό που προστέθηκε αργότερα.

Άρα είναι γνήσια η Σινδόνη ή όχι;

Η νέα μελέτη δεν παίρνει θέση, και οι ερευνητές το λένε ανοιχτά. Οι αιώνες ανθρώπινης επαφής κάνουν αδύνατο να απομονωθεί κάποιο «αρχικό» DNA του υφάσματος. Η καθηγήτρια Ιατροδικαστικής Νοέμι Προκόπιο, από το Πανεπιστήμιο του Lancashire, περιγράφει τη Σινδόνη ως «πλούσιο αρχείο γενετικής πληροφορίας». Σημειώνει όμως ότι το DNA δεν μπορεί να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα για την ηλικία ή την αυθεντικότητά της.

Η μελέτη έχει και τεχνικούς περιορισμούς, που αναγνωρίζουν οι ίδιοι οι συγγραφείς. Η σύγκριση έγινε με περιορισμένη βάση αναφοράς, περίπου 126 φυτικά είδη και λίγα ζωικά γονιδιώματα. Το DNA ήταν πολύ κατακερματισμένο, κάτι που δυσκολεύει την ακριβή αναγνώριση ειδών. Σε αρκετές περιπτώσεις τα είδη ομαδοποιήθηκαν σε επίπεδο γένους, επειδή τα γενετικά σήματα επικαλύπτονταν.

Οι ερευνητές προτείνουν να συγκριθούν τα ευρήματα με άλλα αρχαία υφάσματα και κειμήλια, ώστε να φανεί ποια ίχνη είναι μοναδικά για τη Σινδόνη και ποια αφήνει κάθε αντικείμενο που περνά από χέρι σε χέρι για αιώνες. Το ίδιο το ύφασμα παραμένει στον καθεδρικό ναό του Τορίνο. Η επόμενη επίσημη έκθεσή του στο κοινό θα αποφασιστεί από την Αρχιεπισκοπή της πόλης.

Πηγές

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