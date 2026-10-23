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Το φλάουτο αποτελεί το πρώτο μουσικό όργανο που εντοπίζεται στον συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο έπειτα από 160 χρόνια συστηματικών ερευνών.

Το εύρημα της Αρχαϊκής περιόδου προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τις μουσικές πρακτικές των κοινοτήτων που κατοικούσαν στην περιοχή κατά την αρχαιότητα.

Παράλληλα, το κεφάλι ειδώλου της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, που βρέθηκε κοντά στην πύλη της Τροίας ΙΙ, παρέχει νέα δεδομένα για τον συμβολικό κόσμο της εποχής.

Τα ευρήματα αυτά παρουσιάστηκαν από τον Τούρκο υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «Κληρονομιά για το Μέλλον».

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Αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στην αρχαία πόλη της Τροίας, στη βορειοδυτική Τουρκία, ανακάλυψαν ένα οστέινο φλάουτο ηλικίας 2.800 ετών και ένα ανθρωπόμορφο κεφάλι ειδώλου ηλικίας 4.500 ετών. Το φλάουτο είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο καθώς, παρά τις αρχαιολογικές ανασκαφές που διεξάγονται εδώ και περισσότερα από 160 χρόνια στον θρυλικό αυτό χώρο, αποτελεί το πρώτο μουσικό όργανο που έχει εντοπιστεί ποτέ εκεί. Οι δύο ανακαλύψεις παρέχουν νέα στοιχεία για τις μουσικές παραδόσεις και τις συμβολικές πρακτικές κατά τη διάρκεια διαφορετικών περιόδων της μακράς ιστορίας της Τροίας.

Μολονότι η Τροία συνδέεται διεθνώς με τον Τρωικό Πόλεμο και την «Ιλιάδα» του Ομήρου, οι τελευταίες ανακαλύψεις εφιστούν την προσοχή σε άλλες πτυχές της καθημερινής ζωής, της καλλιτεχνικής έκφρασης και των πολιτιστικών παραδόσεων των κοινοτήτων που κατοικούσαν στον οικισμό.

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Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ανακοίνωσε τις ανακαλύψεις από την ανασκαφική περίοδο του 2026, η οποία διεξήχθη με την υποστήριξη του υπουργείου στο πλαίσιο του προγράμματος «Κληρονομιά για το Μέλλον». Το οστέινο φλάουτο ανακαλύφθηκε σε αποθηκευτικό χώρο οικισμού της Αρχαϊκής περιόδου, ενώ το κεφάλι ειδώλου βρέθηκε κοντά στην πύλη της Τροίας ΙΙ, ενός οικισμού της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού.

«Με αυτή την ανακάλυψη αποκτήσαμε μια άμεση αρχαιολογική μαρτυρία για τη μουσική παράδοση της Τροίας», δήλωσε ο Ερσόι, χαρακτηρίζοντας το εύρημα μοναδικό στην ιστορία των ανασκαφών της πόλη

Troya’nın binlerce yıllık kültür ve sanat tarihine iki yeni keşifle katkı sunuyoruz. Bakanlığımızın izin ve destekleriyle Geleceğe Miras Projemiz kapsamında sürdürdüğümüz 2026 yılı kazılarında, yaklaşık 2.800 yıllık kemik flüt ile 4.500 yıllık insan biçimli bir idol başını gün ışığına çıkardık. Arkaik Dönem’e ait kemik flüt, 160 yılı aşkın Troya kazıları tarihinde bugüne kadar bulunan ilk ve tek müzik aleti. Bu keşifle, Troya’daki müzik kültürüne ilişkin doğrudan bir arkeolojik kanıta ulaştık. Troya II kent kapısı çevresinde bulunan idol başıyla da Erken Tunç Çağı’nın sembolik dünyasını ve Batı Anadolu’daki kültürel etkileşimleri anlamamıza katkı sağlayacak yeni bir eseri günümüze kazandırdık. Troya’nın farklı dönemlerini belgeleyen bu buluntuları bilimsel yöntemlerle araştırarak korumaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz. Kazı ekibimize, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün ekiplerine ve çalışmalara katkı sunan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) October 22, 2026

Τροία: Ενα σπάνιο αρχαιολογικό μουσικό εύρημα

Σύμφωνα με τον υπουργό Ερσόι, το όργανο αποτελεί το πρώτο και μοναδικό μουσικό αντικείμενο που έχει ταυτοποιηθεί κατά τη διάρκεια των αρχαιολογικών ερευνών που διεξάγονται στην Τροία εδώ και περισσότερο από ενάμιση αιώνα. Η ανακάλυψή του παρέχει απτά στοιχεία για τη μουσική δραστηριότητα σε έναν χώρο που είναι περισσότερο γνωστός για τα οχυρωματικά του έργα, τη μνημειακή αρχιτεκτονική και τα ευρήματα της Εποχής του Χαλκού.

Η ανακάλυψη αυτή είναι σημαντική, διότι η μουσική, αν και εκπροσωπείται ευρέως στην τέχνη και τη λογοτεχνία της αρχαίας Μεσογείου, συχνά αφήνει σχετικά λίγα άμεσα αρχαιολογικά στοιχεία. Τα όργανα που κατασκευάζονται από οργανικά υλικά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη φθορά, γεγονός που καθιστά τα σωζόμενα δείγματα πολύτιμα για την κατανόηση των αρχαίων μουσικών πρακτικών.

Η μουσική διαδραμάτιζε διάφορους ρόλους στις αρχαίες ελληνικές κοινότητες, συνοδεύοντας θρησκευτικές τελετές, εορτασμούς και κοινωνικές συγκεντρώσεις. Τα πνευστά όργανα από οστά και καλαμιές χρησιμοποιούνταν σε ολόκληρο τον μεσογειακό κόσμο. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες περιστάσεις υπό τις οποίες παίζονταν αυτό το φλάουτο που εντοπίστηκε στη Τροία παραμένουν άγνωστες, και δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί καμία άμεση σύνδεση με συγκεκριμένη τελετή ή λατρεία.

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Το φλάουτο που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στην Τροία, διατηρεί το άνω τμήμα του συνδεδεμένο με το σώμα του. Πηγή εικόνας: Mehmet Nuri Ersoy/Χ.

Η δεύτερη ανακάλυψη αφορά μια σημαντικά παλαιότερη περίοδο στην ιστορία της Τροίας. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα ανθρωπόμορφο κεφάλι ειδώλου κοντά στην πύλη της Τροίας II, μιας από τις φάσεις του οικισμού που σχετίζονται με την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Τροία εξελίχθηκε σε οχυρωμένο οικισμό με σημαντική αρχιτεκτονική και συνδέσεις με κοινότητες σε ολόκληρη τη δυτική Ανατολία και το Αιγαίο. Η στρατηγική της θέση κοντά στα Δαρδανέλια την έθεσε στο επίκεντρο σημαντικών δικτύων περιφερειακής αλληλεπίδρασης.

Μικρά ανθρωπόμορφα ειδώλια είναι γνωστά από αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους της δυτικής Μικράς Ασίας κατά την 3η χιλιετία π.Χ. Η μελέτη τους προσφέρει στοιχεία για τις συμβολικές παραστάσεις, τις τεχνικές κατασκευής και τις πολιτισμικές επαφές των κοινωνιών της εποχής.

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Η Τροία ΙΙ, που χρονολογείται περίπου από το 2500 έως το 2300 π.Χ., ανήκει σε μια περίοδο κατά την οποία η πόλη είχε αναπτύξει σημαντικές σχέσεις με άλλους οικισμούς της Ανατολίας και του Αιγαίου. Η νέα κεφαλή θα μελετηθεί σε συνδυασμό με παλαιότερα ευρήματα, προκειμένου να εξεταστούν οι ομοιότητες και οι διαφορές τους.

Μυκηναϊκή Τροία, Σχέδιο II – Ακρόπολη του Στρώματος IIΤόλμαν, Χέρμπερτ Κούσινγκ, Δημόσιο κτήμα

Οι ανακαλύψεις αντανακλούν τη μακρά και πολύπλοκη ιστορία της Τροίας



Η Τροία, που βρίσκεται στο Χισάρλικ της επαρχίας Τσανάκαλε της Τουρκίας, κατοικήθηκε και ανοικοδομήθηκε κατά τη διάρκεια διαδοχικών περιόδων που εκτείνονται σε χιλιάδες χρόνια. Οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει πολλαπλές φάσεις οικισμού, τεκμηριώνοντας αλλαγές στην αρχιτεκτονική, τον υλικό πολιτισμό και τις σχέσεις με τις γύρω περιοχές.

Η θέση της πόλης, με θέα στις διαδρομές μεταξύ του Αιγαίου και της Θάλασσας του Μαρμαρά, συνέβαλε στην ιστορική της σημασία. Ενώ η σύνδεσή της με τον Τρωικό Πόλεμο της χάρισε παγκόσμια αναγνώριση, τα αποτελέσματα των ανασκαφών έχουν καθιερώσει την Τροία ως έναν σημαντικό αρχαιολογικό χώρο για τη μελέτη της ανάπτυξης των κοινοτήτων στη βορειοδυτική Ανατολία.

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Αναγνωρισμένη ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1998, η Τροία συνεχίζει να μας αποκαλύπτει στοιχεία για τις διαφορετικές κοινωνίες που κατοικούσαν στον οικισμό.

Πηγή: arkeonews.net, Anadolu Ajansı

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