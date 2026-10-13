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Η συλλογή περιλαμβάνει δεκαπέντε αττικά αγγεία, έξι κορινθιακά αγγεία και ένα χάλκινο αγαλματίδιο, τα οποία εντόπισε και κατάσχεσε η Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ.

Πρόκειται για την πρώτη επιστροφή αρχαιοτήτων από το Ισραήλ, γεγονός που σηματοδοτεί την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των δύο χωρών ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και καλές πρακτικές με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αποτροπή παράνομης διακίνησης.

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Είκοσι δύο αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας και επιστρέφονται από το Κράτος του Ισραήλ, παρέλαβε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη από την Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι.

Η τελετή παράδοσης-παραλαβής πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Βωμού του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, παρουσία του Διευθυντή της Μονάδας Πρόληψης Αρχαιοκαπηλίας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ, Amir Ganor.

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Πρόκειται για την πρώτη επιστροφή αρχαιοτήτων από το Ισραήλ στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών, για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο πλαίσιο αυτό, υπηρεσιακά στελέχη των δύο χωρών συνεργάζονται ήδη, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και καλές πρακτικές για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της αρχαιοκαπηλίας.

Οι αρχαιότητες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τη Μονάδα Πρόληψης Αρχαιοκαπηλίας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Το σύνολο περιλαμβάνει δεκαπέντε αγγεία αττικής προέλευσης, έξι αγγεία κορινθιακών εργαστηρίων και ένα χάλκινο αγαλματίδιο γυναικείας μορφής. Από τα αττικά αγγεία, έντεκα είναι μελανόμορφα, τρία ερυθρόμορφα και ένα μελαμβαφές, με χρονολόγηση στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Τα έξι αγγεία κορινθιακών εργαστηρίων χρονολογούνται στην αρχαϊκή εποχή. Η αυθεντικότητα του χάλκινου αγαλματιδίου γυναικείας μορφής χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

«Η σημερινή επιστροφή των είκοσι δύο αρχαιοτήτων από το Ισραήλ στη χώρα μας έχει ξεχωριστή σημασία», δήλωσε η Λίνα Μενδώνη. «Είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ επιστρέφει αρχαιότητες στην Ελλάδα αποτελώντας την αφετηρία μιας στενότερης συνεργασίας των δύο χωρών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η επιστροφή αυτή επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας. Προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας υποστηρίζοντας τη συντονισμένη διεθνή δράση και τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Κάθε επιστροφή ενός πολιτιστικού αγαθού στον τόπο προέλευσής του έχει ευρύτερη συμβολική και ηθική διάσταση. Υπενθυμίζει ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί συλλογική ευθύνη. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης προϋποθέτει συνεργασία, αμοιβαία εμπιστοσύνη και κοινή προσήλωση στη νομιμότητα. Είμαι βέβαιη ότι η συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ θα συνεχίσει να αποδίδει ουσιαστικά αποτελέσματα στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Αττική ερυθρόμορφη κύλικα. Εσωτερικά και εξωτερικά, στεφανηφόρες ανδρικές μορφές σε συνομιλία

Αττική σκυφοειδής κύλικα. 500-450 π. Χ.

Αττικός μελανόμορφος αμφορέας. Και στις δύο όψεις απεικονίζεται πετεινός εντός μετόπης. 560-540 π.Χ.

Αττικός μελανόμορφος κύαθος. Διόνυσος και Μαινάδα ανάμεσα σε οφθαλμούς. Πλάι στη λαβή, Σφίγγες. Τέλη 6ου αι. π.Χ.

Κορινθιακή λεκανίδα. Πάνθηρες και πτηνά ανάμεσα σε φυτικό διάκοσμο. 6ος αι. π.Χ.

Κύλικα με επίθετα χρώματα. Εξωτερικά απεικονίζονται ζευγάρια αθλητών και ιματιοφόρων ανδρικών μορφών.

«Ας προσπαθήσουμε να φανταστούμε ένα παιδί που κοιτάζει σήμερα ένα από αυτά τα αρχαία αγγεία και νιώθει μια σπίθα θαυμασμού. Βλέπει αυτό που ίσως είδε και ένιωσε ένα άλλο παιδί πριν από 2.000 χρόνια, και έτσι γίνεται ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα των γενεών που είχε διακοπεί. […]», τόνισε από την πελυρά της η Πνινάτ Γιανάι. «Για μένα, υπάρχει, επίσης, κάτι βαθιά συγκινητικό στη σκέψη ότι έχω το προνόμιο, ως Πρέσβης του Ισραήλ, να αποδώσω αυτό το αρχαίο αντικείμενο στα άξια χέρια σας και ότι η χώρα μου είχε την τιμή να συμβάλει σε αυτή τη σημαντική στιγμή και αποστολή».

Η επιστροφή των αρχαιοτήτων αναδεικνύει τη σημασία του συντονισμού και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών για τον εντοπισμό και την ανάκτηση πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από τις χώρες προέλευσής τους, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΥΠΠΟ.