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Η εκδήλωση ανέδειξε τη στενή συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ στην πυρόσβεση, η οποία βασίζεται στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην αμοιβαία υποστήριξη κατά τη διάρκεια κρίσιμων καταστάσεων.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις στους παρευρισκόμενους πυροσβέστες και αποδόθηκε φόρος τιμής στους τέσσερις Έλληνες πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους το καλοκαίρι.

Ο πρώην Αρχηγός της Υπηρεσίας Πυρόσβεσης του Ισραήλ, Ντένι Σίμχι, παρευρέθηκε στην εκδήλωση και υπογράμμισε τις κοινές αξίες της προσφοράς και της θυσίας που ενώνουν τα δύο έθνη.

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Η πρέσβης του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι, υποδέχθηκε το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου στελέχη του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος στην πρεσβευτική κατοικία, με σκοπό να τιμήσει το θάρρος που επιδεικνύουν όταν σπεύδουν να σώσουν ζωές και περιουσίες από τις φλόγες.

Η κυρία Γιανάι τους συνεχάρη και επισήμανε τους στενούς δεσμούς μεταξύ των πυροσβεστικών σωμάτων Ελλάδας και Ισραήλ, τα οποία συνεργάζονται στενά ήδη από το 2010 και αλληλοϋποστηρίζονται σε περιόδους κρίσεων.

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Μία τελετή για τους Έλληνες πυροσβέστες

«Είναι στο DNA τους όταν ξεσπάει μια πυρκαγιά, να σπεύδουν προς τα εκεί, καθώς γνωρίζουν πώς να προστατεύσουν τους εαυτούς μας. Το να είσαι πυροσβέστης είναι κάτι το ιδιαίτερο, γιατί πρόκειται για κάποιον που είναι διατεθειμένος να ρισκάρει τη ζωή του για τους άλλους», σημείωσε.

Παράλληλα, η πρέσβης του Ισραήλ αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι Έλληνες πυροσβέστες, υπογραμμίζοντας τη σημασία ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ Αθήνας και Τελ Αβίβ και της έμφασης στην Καινοτομία για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Στη συνέχεια, απένειμε τιμητικές διακρίσεις στους πυροσβέστες που παρευρέθηκαν, ως αναγνώριση των υπηρεσίων τους όταν καλούνται στο καθήκον, ενώ μνεία έγινε και στους τέσσερις Έλληνες πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον στις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Σε προβεβλημένη θέση στην πρεσβευτική οικία ήταν τοποθετημενες οι φωτογραφίες των πεσόντων πυροσβεστών Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη (ανθυποπυραγού), Μανώλη Στρατιδάκη (πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης), Παντελή Διαμαντάκη (εποχικού πυροσβέστη) και Πέτρου Διακάκη (υπαρχιπυροσβέστη).

Η Πνινάτ Γιανάι συνομίλησε με τους παρευρισκόμενους πυροσβέστες και τους κάλεσε σε δείπνο, όπου ανταλλάξανε ιστορίες και μίλησαν για τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει οι δύο χώρες. Η ειδική εκδήλωση έγινε με αφορμή την εορτή της Σκηνοπηγίας (Σουκότ), η οποία ταυτίζεται με την έννοια της Φιλοξενίας στο Ισραήλ.

Οι πυλώνες μίας «αδιάρρηκτης συμμαχίας»

Στην τελετή παρευρέθηκε και ο Ντένι Σίμχι, Ισραηλινός απόστρατος αξιωματούχος και πρώην Αρχηγός της Υπηρεσίας Πυρόσβεσης και Διάσωσης του Ισραήλ, που έχασε τον νεότερο γιο του στις τρομοκρατικες επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

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Ο 20χρονος Γκάι έχασε τη ζωή του σε κιμπούτς, κατορθώνοντας να σώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Όπως επεσήμανε και ο ίδιος ο Ντέντι Σίμχι, οι επιχειρήσεις διάσωσης των πυροσβεστών του θυμίζουν την αυτοθυσία του γιου του και τις δραματικές ώρες της 7ης Οκτωβρίου.

Υπογράμμισε ακόμη, ότι τόσο οι Ισραηλινοί όσο και οι Έλληνες πυροσβέστες διακατέχονται από τις αξίες του θάρρους, της προσφοράς, της θυσίας και της ανθρωπιάς, οι οποίες αποτελούν συστατικά μιας «αδιάρρηκτης συμμαχίας».

«Οι Έλληνες και οι Εβραίοι είναι πολύ αρχαία έθνη που μοιράζονται ιστορία χιλιάδων ετών. Το πιο σημαντικό δεν είναι μόνο ότι έχουμε ιστορία, αλλά και ότι έχουμε ένα λαμπρό μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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