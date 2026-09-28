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Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε με αφορμή την εβραϊκή εορτή της Σκηνοπηγίας, η οποία προβάλλει τη φιλοξενία ως κεντρικό και διαχρονικό συμβολισμό.

Η Πρέσβης τόνισε τη σημασία της επένδυσης στον άνθρωπο και στα παιδιά για τη διατήρηση των ισχυρών διμερών δεσμών στο μέλλον.

Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία της για τις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις, επισημαίνοντας ευκαιρίες συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και της ασφάλειας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν προσωπικότητες από τον αθλητικό και τον επιχειρηματικό χώρο, καθώς και εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων και δημοσιογράφοι.

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Με αφορμή την εβραϊκή εορτή της Σκηνοπηγίας (Σουκότ), η νέα Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, διοργάνωσε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου μια εκδήλωση κοινωνικής προσφοράς στην πρεσβευτική της κατοικία.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν παιδιά με αναπηρία και παιδιά άπορων οικογενειών, τα οποία ζωγράφισαν, έπαιξαν, παρακολούθησαν ένα ψυχαγωγικό δρώμενο από μάγο και έλαβαν αναμνηστικά δώρα.

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Η κα Πνινάτ Γιανάι συνομίλησε με τα παιδιά και τις οικογένειές τους, φωτογραφήθηκε μαζί τους και παρακολούθησε όσο εκείνα ζωγράφιζαν. Όπως ανέφερε και η ίδια, επέλεξε να φιλοξενήσει οικογένειες με παιδιά στην οικία της, γιατί η φιλοξενία αποτελεί κεντρικό θέμα της εορτής της Σκηνοπηγίας.

Πρόκειται για μία από τις τρεις μεγάλες εορτές της Ιουδαϊκής θρησκείας και συμβολίζει την Έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και τη διαμονή τους σε σκηνές στην έρημο του Σινά για σαράντα χρόνια.

Η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα υπογράμμισε ότι επιθυμεί να ασκήσει μια διπλωματία που θα επενδύσει στον άνθρωπο και θα δώσει έμφαση στα παιδιά, τα οποία αποτελούν το μέλλον που θα διατηρήσει ισχυρούς τους διμερείς δεσμούς.

Επιπλέον, επεσήμανε ότι υπάρχουν ευκαιρίες συνεργασίας στους τομείς της ασφάλειας, της ενέργειας, του τουρισμού και του πολιτισμού, τονίζοντας ότι η αγάπη των Ισραηλινών για την Ελλάδα δημιουργεί το κατάλληλο υπόβαθρο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τη σύσφιξη των σχέσεων.

Αναφορικά με το μέλλον των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων, η Πρέσβης εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θέλω η σχέση μας να διαρκέσει στο πολύ μακρινό μέλλον, ακόμα και για πάντα, επειδή είμαστε γείτονες, καλοί φίλοι και σύμμαχοι». Παράλληλα, επεσήμανε ότι η προσέγγιση μεταξύ Αθήνας και Τελ Αβίβ επιτυγχάνεται και χάρη στην κοινή αντίληψη των κινδύνων και την κατανόηση της γεωπολιτικής κατάστασης.

Τέλος, δεν παρέλειψε να εκφράσει την εκτίμησή της για την ελληνική φιλοξενία, καθώς και για το αίσθημα ασφάλειας που νιώθει στη χώρα.

«Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν επίσης προσωπικότητες από τον χώρο των επιχειρήσεων και του αθλητισμού, όπως ο διακεκριμένος Έλληνας Παραολυμπιονίκης της κολύμβησης και Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών, Γιάννης Κωστάκης, εκπρόσωποι ΜΚΟ όπως το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και το ΔΥΑΜΕΑ, δημοσιογράφοι, καθώς και οι παρουσιάστριες Ιωάννα Μαλέσκου και Ελένη Τσολάκη.