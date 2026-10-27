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Τα ευρήματα, συμπεριλαμβανομένων όπλων, πολύτιμων αντικειμένων και λειψάνων ανθρώπινων θυσιών, επιβεβαιώνουν τον πολυδιάστατο ρόλο της ως στρατηγού, αρχιέρειας και συζύγου του βασιλιά Γου Ντινγκ.

Οι αρχαιολόγοι επανεξετάζουν τα 1.928 αντικείμενα του τάφου, τα οποία αναδεικνύουν την υψηλή κοινωνική θέση της Φου Χάο σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία.

Μέσω των επιγραφών σε οστά μαντείας και των χάλκινων τελετουργικών σκευών, τεκμηριώνεται η ισχυρή επιρροή της στα στρατιωτικά, θρησκευτικά και πολιτικά δρώμενα της εποχής της.

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Ένα πολεμικό τσεκούρι από χαλκό, βάρους περίπου εννέα κιλών, εκατοντάδες πολύτιμα αντικείμενα και τα λείψανα 16 ανθρώπων που φέρεται να θυσιάστηκαν στο πλαίσιο των ταφικών τελετών. Αυτά ήταν ορισμένα από τα ευρήματα στον τάφο της Φου Χάο, μιας πανισχυρής βασίλισσας-στρατηγού της αρχαίας Κίνας, η οποία έζησε πριν από περισσότερα από 3.000 χρόνια.

Πενήντα χρόνια μετά την ανακάλυψη του τάφου της, οι αρχαιολόγοι επιστρέφουν σε μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις της κινεζικής αρχαιολογίας, επανεξετάζοντας τόσο τα ευρήματα όσο και τη ζωή μιας γυναίκας που κατείχε στρατιωτική, βασιλική και θρησκευτική εξουσία σε μια κοινωνία όπου κυριαρχούσαν οι άνδρες.

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Εσωτερική άποψη του τάφου της Φου Χάο, ηλικίας 3.200 ετών, στο Γινσού της Κίνας, όπου εκτίθενται τελετουργικά χάλκινα σκεύη και κτερίσματα. Πηγή: Chris Gyford / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

H Φου Χάο ήταν μία από τις πολλές συζύγους του βασιλιά Γου Ντινγκ της δυναστείας Σανγκ, ενώ παράλληλα υπηρέτησε ως στρατηγός και αρχιέρεια. Η ζωή και τα στρατιωτικά επιτεύγματα της Φου Χάο είναι γνωστά σχεδόν αποκλειστικά από το περιεχόμενο του τάφου της, και όχι από γραπτές πηγές.

Η Φου Χάο έζησε περίπου την ίδια εποχή με τον αρχαίο Αιγύπτιο φαραώ Τουταγχαμών, του οποίου ο τάφος βρέθηκε επίσης σε γενικές γραμμές ανέπαφος. Για τον λόγο αυτό, έχει χαρακτηριστεί ως η «Κινέζα Τουταγχαμών».

Ο τάφος που αποκάλυψε τη δύναμη της Φου Χάο

Ο τάφος της Φου Χάο ανακαλύφθηκε το 1976 στο Γινσού, κοντά στη σημερινή πόλη Ανγιάνγκ, στην επαρχία Χενάν της Κίνας. Η εξαιρετική κατάσταση διατήρησής του επέτρεψε στους αρχαιολόγους να μελετήσουν ένα εντυπωσιακό σύνολο αντικειμένων που προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την εποχή της δυναστείας Σανγκ.

Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζει ένα τεράστιο χάλκινο πολεμικό τσεκούρι, βάρους περίπου εννέα κιλών, το οποίο αναδεικνύει τη στρατιωτική διάσταση της ζωής της. Στον τάφο βρέθηκαν επίσης πολύτιμα αντικείμενα από νεφρίτη και εκατοντάδες άλλα κτερίσματα.

Ένα χάλκινο ge (στιλετοπέλεκυς) με την επιγραφή «Ya Qi», το οποίο χρονολογείται στη βασιλεία του βασιλιά Wu Ding, κατά τη διάρκεια της δυναστείας Shang της Κίνας. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν το όπλο στον τάφο της Fu Hao στο Yinxu, στο Anyang, το 1976. Πηγή: Augusthaiho / Wikimedia Commons.

Τα ευρήματα δεν αποτυπώνουν μόνο τον πλούτο της ταφής, αλλά και την υψηλή θέση που φαίνεται να κατείχε η Φου Χάο στην κοινωνία της εποχής της. Επίσης, τα στοιχεία αυτά προσφέρουν μια εικόνα των ταφικών πρακτικών της δυναστείας Σανγκ, κατά την οποία οι τελετές γύρω από τον θάνατο συνδέονταν με τις αντιλήψεις για την εξουσία, τη θρησκεία και τη μεταθανάτια ζωή.

Σύγχρονο άγαλμα της Φου Χάο έξω από τον τάφο της στο Γινσού. Πηγή: Gary Todd from Xinzheng, China/ Wikimedia Commons

Μια γυναίκα με στρατιωτική και θρησκευτική εξουσία

Η Φου Χάο συγκαταλέγεται στις πιο αξιοσημείωτες γυναικείες προσωπικότητες της αρχαίας Κίνας. Η στρατιωτική της δράση, σε συνδυασμό με τη βασιλική και θρησκευτική εξουσία που φέρεται να ασκούσε, την καθιστά ξεχωριστή μορφή της δυναστείας Σανγκ.

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Η περίπτωσή της προσφέρει στους ιστορικούς την ευκαιρία να εξετάσουν εκ νέου τον ρόλο που μπορούσαν να διαδραματίσουν οι γυναίκες σε μια κοινωνία που παραδοσιακά περιγράφεται ως ανδροκρατούμενη.

Ένα από τα όπλα που θάφτηκαν μαζί με τη Φου Χάο, ένα χάλκινο «γκε» (στιλέτο-τσεκούρι) με ένθετα από τυρκουάζ, που αντανακλά τη στρατιωτική δύναμη και την εξαιρετική θέση της πολεμίστριας βασίλισσας της δυναστείας των Σανγκ. Πηγή: Augusthaiho / Wikimedia Commons.

Μεταξύ των πιο εντυπωσιακών ευρημάτων του τάφου συγκαταλέγονταν τεράστια χάλκινα τσεκούρια «γιουέ», σύμβολα στρατιωτικής διοίκησης και βασιλικής εξουσίας. Το ένα ζύγιζε περίπου εννέα κιλά και φέρει περίτεχνα ζωικά διακοσμητικά στοιχεία. Τέτοια όπλα αντιπροσώπευαν κάτι πολύ περισσότερο από εξοπλισμό μάχης· εξέφραζαν τη δύναμη να ηγείται κανείς στρατευμάτων και να ασκεί εξουσία.

Ο τάφος της περιείχε επίσης περίπου 130 χάλκινα όπλα, μεταξύ των οποίων τσεκούρια, μαχαίρια και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό. Αυτά τα αντικείμενα επιβεβαίωσαν όσα είχαν ήδη διαπιστώσει οι αρχαιολόγοι από τις επιγραφές στα οστά μαντείας: η Φου Χάο δεν ήταν απλώς μια βασιλική σύζυγος, αλλά μία βασίλισσα-πολεμίστρια που συμμετείχε ενεργά στις στρατιωτικές υποθέσεις των Σανγκ.

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Κύπελλο από ελεφαντόδοντο με ένθετα από τυρκουάζ, από τον τάφο της Φου Χάο. Πηγή: 嵌绿松石象牙杯/Wikimedia Commons.

Σχεδόν 2.000 θησαυροί και ένα όνομα που διαφυλάχθηκε χαραγμένο στον χαλκό



Οι ανασκαφείς ανέσυραν 1.928 ταφικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων 468 χάλκινα αντικείμενα, 755 αντικείμενα από νεφρίτη και 564 αντικείμενα από οστά. Η συλλογή περιλάμβανε επίσης ελεφαντόδοντο, κεραμικά και χιλιάδες κοχύλια καουρί, τα οποία χρησίμευαν ως νόμισμα στην κοινωνία των Σανγκ.

Ορισμένα στολίδια από νεφρίτη ήταν ήδη αιώνων παλιά όταν τοποθετήθηκαν στον τάφο της Φου Χάο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ελίτ των Σανγκ εκτιμούσε τα αντικείμενα που κληρονομούσε ή αποκτούσε από παλαιότερες κουλτούρες. Πάνω από 200 χάλκινα τελετουργικά αγγεία απεικόνιζαν τα τελετουργικά καθήκοντα που συνοδεύαν τη βασιλική της θέση.

Κρίσιμης σημασίας είναι το γεγονός ότι οι επιγραφές σε πολλά χάλκινα αντικείμενα διατήρησαν το όνομα της Φου Χάο. Οι αρχαιολόγοι συνέκριναν αυτές τις επιγραφές με τα οστά μαντείας από το Γινσού, τα οποία κατέγραφαν βασιλικές τελετές, στρατιωτικές εκστρατείες και άλλα γεγονότα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Γου Ντινγκ. Αυτός ο συνδυασμός γραπτών τεκμηρίων και ταφικών αντικειμένων επέτρεψε στους ερευνητές να ταυτοποιήσουν την κάτοχο του τάφου με ασυνήθιστη βεβαιότητα.

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Ο τάφος της Φου Χάο ανακαλύφθηκε άθικτος το 1976 στο Γινσού από τον αρχαιολόγο Ζενγκ Ζενξιάνγκ, μαζί με θησαυρούς (πάνω από 700 αντικείμενα από νεφρίτη που της ανήκαν- Η Φου Χάο ήταν συλλέκτρια, οπότε μερικά από αυτά ήταν ήδη αντίκες), καθώς και τη συλλογή της από περισσότερα από 500 αντικείμενα από κόκαλα, όπως τα οστά μαντείας (τα οποία προέρχονταν από το ρόλο της ως θρησκευτικής ιέρειας και χρησιμοποιούνταν στις πολλές τελετές της). Μαζί με τα αντικείμενα από νεφρίτη και κόκαλο, η Φου Χάο θάφτηκε με 6 σκύλους και 16 ανθρώπινες θυσίες. Μέσα στον λάκκο βρέθηκαν ενδείξεις για την ύπαρξη ενός ξύλινου θαλάμου μήκους 5 μέτρων, πλάτους 3,5 μέτρων και ύψους 1,3 μέτρων, ο οποίος περιείχε ένα λακαρισμένο ξύλινο φέρετρο που έκτοτε έχει αποσυντεθεί πλήρως.Ο τάφος της Φου Χάο παρέχει πολλές πληροφορίες για τη ζωή της, τη σχέση της με τη βασιλική οικογένεια, καθώς και τον στρατιωτικό της ρόλο και τα επιτεύγματά της.

Ανθρώπινη μορφή από νεφρίτη, τάφος της βασίλισσας Φου Χάο/ Πηγή Gary Todd/ Wikimedia Commons

Φου Χάο: Ιέρεια και η ισχυρότερη στρατηγός της εποχής της

Ο βασιλιάς Γου Ντινγκ της δυναστείας των Σανγκ καλλιέργησε σχέσεις με γειτονικές φυλές παντρεύοντας από μία γυναίκα από κάθε μία από αυτές. Η Φου Χάο (η οποία θεωρείται ότι ήταν μία από τις 64 συζύγους του βασιλιά) εισήλθε στο βασιλικό οίκο μέσω ενός τέτοιου γάμου και εκμεταλλεύτηκε την ημι-ματριαρχική κοινωνία σκλάβων για να ανέβει στην ιεραρχία.

Οι δραστηριότητες των ιερειών και τα τελετουργικά θέματα της Κίνας αναφέρονται μόνο κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Σανγκ, οπότε ορισμένα στοιχεία παραμένουν ασαφή. Δεδομένου ότι κάθε κινεζικός χαρακτήρας, όπως το «Φου» (婦), έχει συχνά πολλαπλές σημασίες, ακόμη και με την αποκρυπτογράφηση των οστών μαντείας της δυναστείας Σανγκ, είναι πιθανό γυναίκες όπως η Φου Χάο να ήταν αρχικά ιέρειες και όχι σύζυγοι του βασιλιά· απλώς συνέβη να παντρευτεί τον βασιλιά αργότερα. Δηλαδή, η έννοια της «συζύγου» σε ορισμένα πλαίσια μπορεί στην πραγματικότητα να αναφέρεται σε μια θέση ως ιέρειας.

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This past Monday, China’s national archaeological museum launched its annual major exhibition, gathering nearly all of the nation’s most exquisite dragon-related artifacts unearthed from archaeological sites. Many of China’s top archaeologists attended the opening, and I was fortunate enough to join them. Among the artifacts, a wine vessel from the tomb of Queen Fu Hao (妇好), dating back 3,000 years to the Shang dynasty, in particular dazzled me. Fu Hao was an exceptionally elegant and courageous woman. From the artifacts unearthed from her tomb and records on oracle bones, she is known as the earliest female military leader in China to date, almost unbeaten in battle. Furthermore, a large number of cosmetic tools indicate her love for beauty, while other artifacts and records show her interests in cooking and collecting (yes, a few beautiful jades from her tomb are like 2,000 years earlier than her era), and she occasionally conducted national ceremonial rituals in place of her husband. Below, I will also post a tweet that previously introduced her. The design of this vessel is incredibly intricate, resembling a zoo. Looking from the backside (top left) with the lid on, you will see it represents a bird highly esteemed during the Shang dynasty-an owl, its wings both vivid and powerful. Underneath the owl’s head, the body part, upon closer inspection, actually forms a cow, bent into a handle. From the side view (top right), you will notice that next to the owl’s wings there is a dragon, with its tail curled up, and several small dragons on the lid. The front part of the vessel features a tiger (bottom left), not only with its mouth open, showing its sharp teeth, but also with its forelimbs bent as if it’s about to leap forward. This vessel, with its clever design and cultural symbolism, showcases exquisite craftsmanship of the Shang dynasty and reflects the deep emotional connection/high esteem ancient Chinese held for animal totems. Every detail narrates the philosophy of ancient people living in harmony with nature, allowing us to witness the splendor of history, touch the depths of time, and feel the solemnity and spiritual strength of a culture that has been passed down through the ages. Advertisement May 2, 2024

Η Φου Χάο κατείχε δική της γη. Σύμφωνα με τα οστά μαντείας, πρόσφερε πολλές φορές στον βασιλιά εξαιρετικά πολύτιμα δώρα. Αν και ο βασιλιάς των Σανγκ είχε τον έλεγχο των τελετουργικών θεμάτων, τα οποία αποτελούσαν τη σημαντικότερη πολιτική δραστηριότητα της εποχής, οι επιγραφές στα οστά μαντείας δείχνουν ότι ο Γου Ντιν έδινε επανειλημμένα εντολές στη Φου Χάο να διεξάγει τις πιο ειδικές τελετές και να προσφέρει θυσίες στους προγόνους. Η δυναστεία των Σανγκ είχε δύο βασικές δραστηριότητες: τα τελετουργικά θέματα και τις μάχες· η Κυρία Χάο διαδραμάτισε εξαιρετικό ρόλο και στα δύο εκείνη την εποχή.

Η Φου Χάο είναι γνωστή στους σύγχρονους μελετητές κυρίως από επιγραφές σε αντικείμενα από οστά μαντείας της δυναστείας των Σανγκ που ανακαλύφθηκαν στο Γινσού. Από αυτές τις επιγραφές και από την παρουσία όπλων στον τάφο της, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η Φου Χάο ήταν στρατηγός υπεύθυνη για διάφορες στρατιωτικές εκστρατείες της δυναστείας των Σανγκ.

Στο πλαίσιο του στρατιωτικού της ρόλου, ήταν υπεύθυνη για την κατάκτηση εχθρών και γειτόνων της δυναστείας των Σανγκ.Οι Τουφάνγκ (土方) είχαν πολεμήσει εναντίον των Σανγκ για γενιές, έως ότου τελικά ηττήθηκαν από τη Φου Χάο σε μία και μοναδική αποφασιστική μάχη. Ακολούθησαν περαιτέρω εκστρατείες εναντίον των γειτονικών φυλών Γι, Τσιάνγκ και Μπα· η τελευταία είναι ιδιαίτερα γνωστή ως η παλαιότερη καταγεγραμμένη ενέδρα μεγάλης κλίμακας στην κινεζική ιστορία. Με έως και 13.000 στρατιώτες και τους σημαντικούς στρατηγούς Ζι και Χου Γκάο να υπηρετούν υπό τις διαταγές της, ήταν η ισχυρότερη στρατηγός της δυναστείας Σανγκ της εποχής της.

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Ένα τελετουργικό αγγείο «ζουν» από χαλκό σε σχήμα κουκουβάγιας, με επιγραφές της Φου Χάο, που χρονολογείται από τη δυναστεία Σανγκ της Κίνας. Πηγή: Windmemories / Wikimedia Commons

Δεκαέξι ανθρώπινα θύματα σε βασιλικό τάφο



Η ταφή αποκάλυψε μια πιο σκοτεινή πτυχή των βασιλικών παραδόσεων της δυναστείας των Σανγκ. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα λείψανα 16 ανθρώπων που είχαν θυσιαστεί, τοποθετημένα γύρω από τον ταφικό θάλαμο, μαζί με έξι σκύλους που συνδέονταν με την ταφική θυσία.

Τα θύματα συνόδευσαν τη Φου Χάο στον θάνατο, στο πλαίσιο τελετουργιών που αποσκοπούσαν στην τιμή της νεκρής και στη διατήρηση της βασιλικής εξουσίας στη μετά θάνατον ζωή. Η παρουσία τους καταδεικνύει τη σημασία των ανθρωποθυσιών στις ταφικές πρακτικές της ελίτ της δυναστείας Σανγκ, όπου η επίδειξη πλούτου και εξουσίας επεκτεινόταν μέχρι και την αφαίρεση ανθρώπινων ζωών.

Tiger-eating-man Pattern Bronze Yue, unearthed from the Tomb of Fu Hao, dated in Shang Dynasty (circa1600BC-1046BC), the second dynasty of Chinese history. The human head is situated between two tigers, round face, pointed chin, large nose, small mouth, slightly concave eyes, and ears pointing forward; the tiger is shown in side view, its large mouth aimed at the human head, appearing to devour it. The "tiger-eating-man" pattern is a characteristic design of Shang Dynasty bronze ware, which gradually disappeared by Han. The implication of this pattern is greatly disputed among scholars. Some believe it’s a manifestation of animal worship, signifying the union of humans and the divine tiger; some believe it’s sacrifices while some argue the tigers are eating enemy of Shang; others think it represents the tiger protecting humans in their month; and others speculate that due to the unsightly depiction of the perceived human in many patterns, it could possibly represent a ghost! What do you think? You definitely may help generate a new theory for Chinese archaeology! Yue, similar to ax, is not as lethal as a spear or halberd in actual combat, and its practical utility is rather limited. Its primary significance lies in its symbolic representation in ceremonial rituals and as an emblem of military power. Four bronze axes were unearthed from the Tomb of Fu Hao, the second most found in Shang tombs discovered in China to date. So, what is the remarkable story of Fu Hao? She was actually the queen of the Shang king during the middle and late Shang. And she’s also the earliest and one of the very few female generals throughout Chinese history records. According to oracle bone inscriptions and the large number of weapons unearthed from her tomb, she led up to 13,000 troops to fight against the Qiang people (a nomadic ethnic group living in northwestern China’s Qinghai and Gansu during Shang, ancestors of Tibetans and some Han people)-this was a large number for the early Bronze Age. Her husband, King Wu Ding cared about Fu Hao’s daily life and health, constantly divining and praying for her divine protection; after Fu Hao’s death, Wu Ding was sad for losing Fu Hao, even praying for the founder of Shang to marry Fu Hao in the other world, to look after and protect her.🤔 Based on the oracle bone inscriptions, we can see that Fu Hao was the most beloved one of Wu Ding, the busy woman presided over important sacrificial activities, led troops in all directions, gave birth to daughters and son(s), combining the roles of queen, priest, general, and mother. Uncovered in 1976, the Tomb of Fu Hao is an archaeological marvel. Despite occupying a space of less than 20 square meters, it housed over 1,900 burial artifacts, including an astounding 1.6 tons of bronze ware. Within the span of 94 years of archaeological excavations at the Yin Ruins, the site of the late Shang dynasty’s capital, more than 20,000 Shang tombs have been meticulously excavated. Yet, the Tomb of Fu Hao stands apart for having the largest number of artifacts unearthed from any single tomb. This can be attributed not only to the fortunate fact that it had not been looted, but also to the deep affection the Shang king held for Fu Hao. I had the privilege of visiting the Tomb of Fu Hao in 2016. The intricate construction of the tomb and the circumstances that preserved it from looting left a profound impression on me. I look forward to sharing more about the other fascinating cultural relics from the Tomb of Fu Hao when the opportunity presents itself. The composition of the unearthed cultural relics will make everyone believe that what Fu Hao loved the most was not fighting, but to be kind to herself: to dress up well. There are a large number of exquisite dressing tools in the Tomb of Fu Hao, including jade combs, pedants and hairpins. In today’s China, young girls are pursuing a lifestyle called 又美又飒(which I tentatively translate as a blend of elegance and bravery). They may know and they may not know, three millennia ago, Fu Hao had set up the model, which I believe was deeply ingrained in the genes and lineage of the Chinese nation. — Zhai Xiang (@ZhaiXiang5) October 21, 2023

Πενήντα χρόνια μετά, η έρευνα συνεχίζεται







Τον Οκτώβριο του 2026, Κινέζοι και διεθνείς μελετητές συγκεντρώθηκαν στο Μουσείο του Γίνσου για να τιμήσουν την 50ή επέτειο της ανασκαφής. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στα χάλκινα αντικείμενα, στα βασιλικά κοσμήματα και στις ευρύτερες σχέσεις που συνδέουν την κοινωνία των Σανγκ με γειτονικούς πολιτισμούς.

Οι ερευνητές εξετάζουν όλο και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο οι θησαυροί της Φου Χάο αντανακλούν τα δίκτυα ανταλλαγών, την πολιτική εξουσία και τη ζωή της αριστοκρατίας των Σανγκ. Ο τάφος της παραμένει μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις της Εποχής του Χαλκού στην Κίνα, καθώς διατηρεί έναν σπάνιο συνδυασμό γραπτών μαρτυριών, εξαιρετικού πλούτου αλλά και ενδείξεων βασιλικής βίας.