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Ο ήρωας εγκαταλείπει την οικογενειακή του ζωή για να αντιμετωπίσει τον Doctor Doom, τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Fantastic Four, οι X-Men, ο Θορ και το καστ των Thunderbolts υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση των αδελφών Ρούσο.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου, διεκδικώντας μια σημαντική θέση στο διεθνές box office.

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Η Marvel έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Avengers: Doomsday», αποκαλύπτοντας νέες σκηνές από τη μεγάλη αναμέτρηση των υπερηρώων με τον Doctor Doom. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επιστροφή του Κρις Έβανς στον ρόλο του Στιβ Ρότζερς, του πρώην Captain America, ο οποίος καλείται να εγκαταλείψει την ήρεμη ζωή που έχει δημιουργήσει με την Πέγκι Κάρτερ.

Το τρίλεπτο τρέιλερ ξεκινά με μια οικογενειακή στιγμή ανάμεσα στον Ρότζερς και την Πέγκι, την οποία υποδύεται η Χέιλι Άτγουελ. Οι δυο τους συζητούν για τον γιο τους και για το αν πρέπει να του αποκαλύψουν την πραγματική ταυτότητα του πατέρα του.

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«Πώς θα μάθει ποιοι είμαστε, αν δεν του το πούμε;», αναρωτιέται ο Στιβ Ρότζερς.

Η οικογενειακή γαλήνη διακόπτεται όταν οι Fantastic Four εμφανίζονται απροσδόκητα, ζητώντας τη βοήθειά του απέναντι σε μια απειλή που ξεπερνά όσα έχουν αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα οι υπερήρωες.

Ο Στιβ Ρότζερς αποφασίζει να επιστρέψει στη δράση, έχοντας όμως επίγνωση των συνεπειών που είχαν οι προηγούμενες επιλογές τους.

«Πριν από χρόνια, κάναμε ό,τι χρειαζόταν για να διορθώσουμε τον κόσμο. Όμως δεν γνωρίζαμε ότι αυτές οι αποφάσεις θα είχαν συνέπειες», ακούγεται να λέει.

Απέναντί τους βρίσκεται ο Doctor Doom, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, επιστρέφοντας στη Marvel όχι ως Iron Man, αλλά ως ένας από τους διασημότερους αντιπάλους των υπερηρώων.

«Όλοι σας έχετε ζήσει ζωές που δεν σας ανήκαν. Τώρα, όμως, πρέπει να τις επιστρέψετε», προειδοποιεί ο χαρακτήρας του.

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Στο τρέιλερ εμφανίζονται επίσης ο Θορ με τον Κρις Χέμσγουορθ και χαρακτήρες από τους X-Men, μεταξύ των οποίων ο Cyclops με τον Τζέιμς Μάρσντεν και ο Gambit με τον Τσάνινγκ Τέιτουμ.

Η συνύπαρξη παλιών και νέων ηρώων δεν φαίνεται εύκολη υπόθεση. «Δεν ξέρω καν τι ρόλο παίζουν οι μισοί από εσάς. Για την ακρίβεια, δεν ξέρω ούτε ποιοι είστε», παραδέχεται ο Θορ, καλώντας τους στη συνέχεια να παραμερίσουν τις ασήμαντες διαφωνίες τους.

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Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφουν οι αδελφοί Άντονι και Τζο Ρούσο, οι οποίοι επιστρέφουν μετά τις μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες «Avengers: Infinity War» και «Avengers: Endgame».

Το «παρών» δίνουν επίσης οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Fantastic Four: First Steps», Πέδρο Πασκάλ ως Mister Fantastic, Βανέσα Κίρμπι ως Invisible Woman, Τζόζεφ Κουίν ως Human Torch και Έμπον Μος-Μπάκραχ ως Thing, όπως και το καστ των «Thunderbolts», συμπεριλαμβανομένων των Φλόρενς Πιου (Yelena Belova), Ντέιβιντ Χάρμπουρ (Red Guardian), Λιούις Πούλμαν (Sentry), Γουάιατ Ράσελ (U.S. Agent) και Χάνα Τζον-Κέιμεν (Ghost).

Η ταινία με τίτλο «Εκδικητές: Η Άνοδος του Doctor Doom» θα κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου, μία ημέρα πριν από την αμερικανική πρεμιέρα. Η ταινία θα βρεθεί αντιμέτωπη στο διεθνές box office με το «Dune: Part Three», προμηνύοντας μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές αναμετρήσεις της χρονιάς.

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Με πληροφίες από ABC News, Entertainment Weekly