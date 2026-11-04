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Σε μια ιστορική καμπή για τον πολιτικό χάρτη των ΗΠΑ, ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέιμς Ταλαρίκο επικράτησε στη μάχη για τη Γερουσία στο Τέξας.

Η νίκη του Ταλαρίκο σηματοδοτεί την πρώτη φορά από το 1994 που Δημοκρατικός κερδίζει εκλογή σε επίπεδο πολιτείας στο Τέξας, προκαλώντας σημαντική ανατροπή σε μια πολιτεία που εδώ και δεκαετίες οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν το μονοπώλιο.

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Σύμφωνα με προβλέψεις ξένων ειδησεογραφικών μέσων, ο Ταλαρίκο νίκησε τον Ρεπουμπλικανό Κεν Πάξτον και στενό σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ.

Η επικράτηση αυτή συνιστά βαρύ πλήγμα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τον ίδιο τον Τραμπ, καθώς ο πρώην Πρόεδρος και οι σύμμαχοί του διοχέτευσαν εκατομμύρια δολάρια στην πολιτεία.

Ο Πάξτον, ο οποίος δεν είχε χάσει καμία εκλογική αναμέτρηση από την πρώτη του εκλογή στη Βουλή του Τέξας το 2002, είχε επικρατήσει του εν ενεργεία γερουσιαστή Τζον Κόρνιν στον επαναληπτικό γύρο των προκριματικών, εξασφαλίζοντας το χρίσμα χάρη στην υποστήριξη της τελευταίας στιγμής από τον Ντόναλντ Τραμπ.