Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια 21χρονη φοιτήτρια έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο Waterbury εξαιτίας καρδιακής ανακοπής που προκλήθηκε από υπερβολική χορήγηση παυσίπονων φαρμάκων για τραυματισμό στον αστράγαλο.

Η οικογένεια της νεαρής γυναίκας κατέθεσε αγωγή κατά του νοσοκομείου, καταγγέλλοντας ιατρικό λάθος και πλήρη έλλειψη παρακολούθησης της ασθενούς από το νοσηλευτικό προσωπικό κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της.

Σύμφωνα με την αγωγή, η χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή προκάλεσε καταστολή και αναπνευστική ανεπάρκεια, με αποτέλεσμα η φοιτήτρια να μην μπορεί να ζητήσει βοήθεια ενώ ασφυκτιούσε.

Ο δικηγόρος της οικογένειας υποστηρίζει ότι ο θάνατος συνδέεται με σοβαρές ελλείψεις στη λειτουργία του νοσοκομείου και δραστικές περικοπές προσωπικού από την προηγούμενη διοίκηση.

Η οικογένεια ζητά τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου και την απόδοση ευθυνών για τις παραλείψεις που οδήγησαν στη μοιραία κατάληξη της 21χρονης.

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Τραγική κατάληξη είχε η επίσκεψη μιας 21χρονης σε νοσοκομείο των ΗΠΑ, καθώς η νεαρή γυναίκα πήγε για να αντιμετωπίσει έναν τραυματισμό στον αστράγαλο, αλλά έχασε τη ζωή της έπειτα από υπερβολική χορήγηση παυσίπονων φαρμάκων.

Η οικογένεια της φοιτήτριας από τη Νέα Υόρκη κατέθεσε αγωγή κατά του νοσοκομείου στο Κονέκτικατ, κάνοντας λόγο για ένα μοιραίο ιατρικό λάθος και πλήρη εγκατάλειψη της 21χρονης από το νοσηλευτικό προσωπικό. Η Ντέιλ Άλις Μάρτιν, με καταγωγή από το Μανχάταν, σπούδαζε Αγγλική Φιλολογία και Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Trinity, στο Σαν Αντόνιο του Τέξας. Τραυματίστηκε στον αστράγαλο ενώ πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες και μεταφέρθηκε άμεσα στο Waterbury Hospital, στο Κονέκτικατ.

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Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αγωγή που υπέβαλε ο δικηγόρος της οικογένειας, Κρίστοφερ Ματέι, και όπως μετέδωσε η εφημερίδα Hartford Courant, η νοσηλεία της νεαρής γυναίκας εξελίχθηκε σε εφιαλτική εμπειρία.

Η νεκροψία κατέδειξε ότι η 21χρονη υπέστη καρδιακή ανακοπή εξαιτίας ενός θανατηφόρου συνδυασμού παυσίπονων φαρμάκων που της χορηγήθηκαν. Η φαρμακευτική αγωγή φέρεται να είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί εγκεφαλικό θάνατο. Στην αγωγή περιγράφονται οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η φοιτήτρια, με την οικογένειά της να καταγγέλλει ότι δεν υπήρξε η απαιτούμενη παρακολούθηση από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

«Μέσα σε 14 ώρες από την εισαγωγή της, οι θεράποντες ιατροί στο νοσοκομείο είχαν χορηγήσει τόσο πολλή φαρμακευτική αγωγή για τον πόνο, που η Ντέιλ σταμάτησε να αναπνέει και στη συνέχεια πέθανε. Κανείς δεν την ήλεγξε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αγωγή.

Το κείμενο περιγράφει επίσης ότι τα φάρμακα που επηρέαζαν την αναπνοή της προκαλούσαν ταυτόχρονα καταστολή, με αποτέλεσμα η 21χρονη να μην είναι σε θέση να ζητήσει βοήθεια ενώ ασφυκτιούσε.

«Τα ίδια φάρμακα που εμπόδιζαν την αναπνοή της Ντέιλ, παράλληλα την καταστέλλανε. Η Ντέιλ δεν μπορούσε καν να καλέσει σε βοήθεια καθώς ασφυκτιούσε. Στις 7 το πρωί της 10ης Απριλίου, μια νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Waterbury έλεγξε τελικά την Ντέιλ. Ήταν πλέον πάρα πολύ αργά. Η καρδιά της είχε σταματήσει να χτυπά», σημειώνεται στην αγωγή.

Η πτώχευση της εταιρείας και η εξαγορά του νοσοκομείου

Σύμφωνα με τη New York Post, το Waterbury Hospital ανήκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Prospect Medical Holdings, εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια, η οποία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τον Ιανουάριο του 2025.

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Στις αρχές του 2026, ο όμιλος Hartford HealthCare εξαγόρασε το νοσοκομείο, μαζί με δύο ακόμη νοσηλευτικά ιδρύματα που αντιμετώπιζαν προβλήματα. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Κρίστοφερ Ματέι, έκανε λόγο για σοβαρές και, όπως τις χαρακτήρισε, εγκληματικές ελλείψεις στη λειτουργία του νοσοκομείου, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση συνδέεται με την υποβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

«Αυτό που περιμένουμε να αποδειχθεί είναι ότι επρόκειτο για ένα νοσοκομείο που λειτουργούσε οριακά, ως αποτέλεσμα της διάλυσης των υποδομών του από την εταιρεία Prospect, η οποία προχώρησε σε δραστικές περικοπές προσωπικού και εκπαίδευσης, αναζητώντας κάθε δυνατό τρόπο να αντλήσει κέρδος εις βάρος της ασφάλειας και της φροντίδας των ασθενών», δήλωσε ο δικηγόρος.

Η οικογένεια της 21χρονης ζητά να διερευνηθούν οι συνθήκες της νοσηλείας της και οι ευθύνες για τον θάνατό της, όπως αυτές περιγράφονται στην αγωγή που κατατέθηκε κατά του νοσοκομείου.

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Με πληροφορίες από The New York Post