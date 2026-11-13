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Σοβαρή υπόθεση κακοποίησης βρέφους τεσσάρων μηνών αποκαλύφθηκε στην Πάτρα, όταν το μωρό μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το βρέφος ήταν υποσιτισμένο και έφερε δαγκώματα στα πόδια. Το παιδί φέρεται να μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από καταυλισμό στην περιοχή της Εγλυκάδας, έχοντας υποστεί υπογλυκαιμικό κώμα.

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Εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο, όπου και διασωληνώθηκε. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το βρέφος έχει πλέον αποσωληνωθεί.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι η επιδείνωση της υγείας του παιδιού φέρεται να συνδέεται με συστηματική στέρηση τροφής από τους ίδιους τους γονείς του, ηλικίας 21 και 26 ετών.

Μετά τις αποκαλύψεις, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 21χρονου πατέρα και της 26χρονης μητέρας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Το βρέφος αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή, προκειμένου να διερευνηθεί η προέλευση των δαγκωμάτων στα πόδια του και να διαπιστωθεί αν αυτά προκλήθηκαν από τρωκτικά.