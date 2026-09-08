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Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων ένας 65χρονος άνδρας μετά από σοβαρό επεισόδιο πνιγμού από φαγητό.

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο άνδρας

Όπως αναφέρει το trikalaopinion.gr, ο 65χρονος, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό και βρισκόταν στην περιοχή υπέστη σοβαρό επεισόδιο πνιγμού από τροφή το βράδυ της Δευτέρας, την ώρα που έτρωγε σε ταχυφαγείο επί της οδού Κονδύλη στο κέντρο των Τρικάλων.

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Παρά τις άμεσες προσπάθειες αναζωογόνησης από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και τους γιατρούς του νοσοκομείου, η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, καθιστώντας απαραίτητη τη διασωλήνωσή του και την εισαγωγή του στη ΜΕΘ.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατήσουν τον 65χρονο στη ζωή.