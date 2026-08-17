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Ο επιθετικός της Κάλιαρι, Γιαέλ Τρέπι, νοσηλεύεται και βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από ένα ατύχημα σε πισίνα.

Το Idman.Biz αναφέρει ότι το ατύχημα συνέβη σε μια βίλα στη Σαρδηνία, όπου ο 20χρονος περνούσε την ημέρα της άδειας του. Καθοριστική για την διάσωσή του ήταν η διακομιδή του με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

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Στους παίκτες της Κάλιαρι είχαν δοθεί δύο ημέρες άδειας μετά τη νίκη τους με 1-0 επί της Αρέτσο στο Κύπελλο Ιταλίας. Ο Τρέπι αγωνίστηκε για 53 λεπτά σε εκείνο τον αγώνα πριν αντικατασταθεί.

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Πολιτικό Νοσοκομείο «Santissima Annunziata» στο Σάσσαρι, όπου παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η Κάλιαρι εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση του παίκτη.

«Ο Yael Trepy νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο Πολιτικό Νοσοκομείο Santissima Annunziata στο Σάσσαρι, όπου βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο σύλλογος βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το νοσοκομείο και την οικογένεια του παίκτη και παρακολουθεί στενά την κατάστασή του.

«Αυτή τη στιγμή, όλοι στον Κάλιαρι είναι δίπλα στον Yael και την οικογένειά του. Ο σύλλογος ζητά επίσης απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτική τους ζωή και θα παρέχει περαιτέρω ενημερώσεις μόλις αυτές γίνουν διαθέσιμες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Forza Yael, siamo tutti con te ❤️💙 pic.twitter.com/GVPu9uL4xM Advertisement August 17, 2026

Ο Τρέπι γεννήθηκε στη Γαλλία και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στην ακαδημία του συλλόγου US Creteil-Lusitanos με έδρα το Παρίσι. Η Κάλιαρι απέκτησε τον νεαρό επιθετικό το 2022.

Έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα την περασμένη σεζόν, σημειώνοντας ένα γκολ σε οκτώ συμμετοχές στη Σέριε Α.

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