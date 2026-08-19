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Ευχάριστα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας του ποδοσφαιριστή της Κάλιαρι Γιαέλ Τρεπί, ο οποίος είχε διασωληνωθεί και παρέμενε σε τεχνητό κώμα μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε σε πισίνα στη Σαρδηνία.

Ο 20χρονος επιθετικός της Κάλιαρι ανέκτησε τις αισθήσεις του και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το νοσοκομείο, έχει πλήρη επαφή με το περιβάλλον, χωρίς να εμφανίζει εμφανή νευρολογικά προβλήματα. Παράλληλα, η αναπνευστική του λειτουργία παρουσιάζει σταθερή εικόνα.

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Οι γιατροί προχώρησαν σταδιακά στη μείωση της καταστολής και της μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής, με αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής να αποσωληνωθεί μέσα στην ημέρα. Παρότι πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη, θα παραμείνει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ώστε να συνεχιστεί η στενή παρακολούθηση της αναπνευστικής του κατάστασης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τρεπί έκανε διακοπές στο Πόρτο Τσέρβο, στη βόρεια Σαρδηνία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο βαθύτερο σημείο μιας πισίνας και δεν μπόρεσε να παραμείνει στην επιφάνεια. Οι διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να τον ανασύρουν, προχωρώντας στη συνέχεια στη διασωλήνωσή του.

Μετά το περιστατικό, οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι είχε προκληθεί σημαντική συγκέντρωση υγρού στους πνεύμονες εξαιτίας του πνιγμού. Για τον λόγο αυτό οι γιατροί αποφάσισαν να τον κρατήσουν σε τεχνητό κώμα έως την Τρίτη.

Η Κάλιαρι εξέφρασε την ανακούφισή της για τη βελτίωση της υγείας του νεαρού ποδοσφαιριστή, στέλνοντάς του μήνυμα συμπαράστασης: «Είσαι δυνατός, Γιαέλ. Ελπίζουμε να σε δούμε σύντομα».