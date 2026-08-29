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Πρόκειται για το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα του ιού με μετάδοση εντός της Κρήτης, καθώς η ασθενής δεν είχε ταξιδέψει εκτός του νησιού.

Ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου ξεκίνησε έκτακτους ψεκασμούς σε πάρκα και σημεία με λιμνάζοντα νερά για την αντιμετώπιση των κουνουπιών.

Η απόφαση λήφθηκε μετά την ένταξη της περιοχής στις ζώνες υψηλού κινδύνου από τον ΕΟΔΥ λόγω εμφάνισης κρουσμάτων στον γειτονικό δήμο.

Οι παρεμβάσεις πρόκειται να συνεχιστούν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, προκειμένου να περιοριστεί η κυκλοφορία του ιού και να προστατευθεί η δημόσια υγεία.

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Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ρεθύμνου νοσηλεύεται μια 63χρονη γυναίκα, η οποία έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως επιβεβαίωσαν τα εργαστηριακά αποτελέσματα.

Η γυναίκα εμφάνισε συμπτώματα που συνδέονται με τον ιό και αρχικά απευθύνθηκε σε ιδιώτη γιατρό. Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και νοσηλεύεται.

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Η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου με μετάδοση που σημειώθηκε εντός της Κρήτης. Η 63χρονη δεν είχε ταξιδέψει εκτός του νησιού.

Θεσσαλονίκη: Έκτακτοι ψεκασμοί σε Κορδελιό – Εύοσμο

Την ίδια ώρα, σε έκτακτες και εκτεταμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των κουνουπιών προχωρά ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στον γειτονικό Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο δήμος, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία της περιοχής. Οι ψεκασμοί πραγματοποιούνται σε πάρκα, χώρους πρασίνου, σημεία όπου υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, αλλά και σε άλλες τοποθεσίες στις οποίες είναι πιθανό να συγκεντρώνονται πληθυσμοί κουνουπιών.

Η απόφαση για την ενίσχυση των σχετικών μέτρων ελήφθη μετά την καταγραφή κρουσμάτων στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Παράλληλα, ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου έχει ενταχθεί από τον ΕΟΔΥ στις περιοχές υψηλού κινδύνου για τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Η τρέχουσα χρονική περίοδος, έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου, θεωρείται περίοδος αυξημένου κινδύνου για τη μετάδοση του ιού. Για τον λόγο αυτό, οι παρεμβάσεις στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου αναμένεται να συνεχιστούν έως ότου οι επιστήμονες διαπιστώσουν ότι έχει περιοριστεί η κυκλοφορία του ιού.

Ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης, αναφερόμενος στην απόφαση για την εντατικοποίηση των μέτρων, τόνισε: «Από την στιγμή που εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε γειτονικό μας δήμο, με συνέπεια ο ΕΟΔΥ να μας κατατάξει στις περιοχές υψηλού κινδύνου, είναι υποχρέωσή μας να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας των συνδημοτών μας».