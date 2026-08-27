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Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές λόγω της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται, με την Ανατολική Αττική να καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών.

Σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΥ, μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό από την αρχή του 2026 στα 232.

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Ειδικότερα, έως τις 26 Αυγούστου 2026 και ώρα 11:00, έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Από αυτά, τα 165 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση, ενώ 67 είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν εμφάνισαν συμπτώματα από το ΚΝΣ.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι ασθενών που είχαν προσβληθεί από τον ιό. Όλοι οι θανόντες ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών, με τη διάμεση ηλικία να ανέρχεται στα 85 έτη και το ηλικιακό εύρος να κυμαίνεται από 66 έως 92 χρόνια.

«Θα έχουμε αρκετά κρούσματα μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου»

Την ανησυχία για την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, επισημαίνοντας ότι η δραστηριότητα του ιού αναμένεται να συνεχιστεί για αρκετές ακόμη εβδομάδες.

«Σίγουρα μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου θα έχουμε αρκετά κρούσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση νέων περιστατικών εξακολουθεί να εντοπίζεται στους δήμους της Ανατολικής Αττικής. Ωστόσο, ο ιός έχει πλέον κάνει την εμφάνισή του, έστω και σποραδικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία των κρουσμάτων, καθώς η περίοδος δραστηριότητας των κουνουπιών συνεχίζεται και μαζί της ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού.