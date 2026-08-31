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Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) βρίσκεται ένας άνδρας που διαγνώστηκε με ιό Δυτικού Νείλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, πρόκειται για έναν 69χρονο άνδρα από το Ηράκλειο, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, με την κατάσταση της υγείας του, ωστόσο, να χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη.

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Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία διερεύνησης, τόσο για τις επαφές που είχε κάνει ο ηλικιωμένος, όσο και των περιοχών που είχε επισκεφθεί, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι ψεκασμοί.

Την ίδια στιγμή, σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας της 63χρονης από το Ρέθυμνο, η οποία το απόγευμα της 28ης Αυγούστου διαγνώστηκε ότι νοσεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Σύμφωνα με τα «Ρεθεμνιώτικα Νέα», η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, χωρίς, όμως, να έχει καταστεί αναγκαία η διασωλήνωση της.

Ήδη έχουν ενεργοποιηθεί από την Αντιπεριφέρεια τα σχετικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ, ενώ, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη, Μαρία Λιονή πραγματοποιούνται ψεκασμοί, τόσο στον οικισμό όπου εντοπίστηκε το κρούσμα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει η περιφέρεια Κρήτης με το ΙΤΕ, γίνεται παρακολούθηση σε σημεία – περιοχές της Κρήτης τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα για συγκέντρωση κουνουπιών.