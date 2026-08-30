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Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, αποδίδει την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στο αυξημένο ποσοστό των μολυσμένων κουνουπιών και όχι στον συνολικό πληθυσμό τους.

Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται σε περιοχές με στάσιμα νερά όπου συγκεντρώνονται πτηνά που λειτουργούν ως ξενιστές του ιού.

Η αποτελεσματικότητα των ψεκασμών εξαρτάται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες, καθώς η άπνοια κρίνεται απαραίτητη για τη διεξαγωγή τους.

Η δραστηριότητα του ιού αναμένεται να υποχωρήσει προς τα μέσα ή το τέλος Οκτωβρίου, ανάλογα με τη διακύμανση της θερμοκρασίας.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αντιμετώπισης του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ανατολική Αττική από την Περιφέρεια Αττικής, με ειδικά οχήματα να πραγματοποιούν νυχτερινούς ψεκασμούς σε σημεία όπου ευνοείται η αναπαραγωγή κουνουπιών.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, εξηγεί γιατί η φετινή έξαρση δεν συνδέεται τόσο με την αύξηση του αριθμού των κουνουπιών, όσο με το γεγονός ότι περισσότερα από αυτά είναι μολυσμένα με τον ιό.

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Στους νυχτερινούς ψεκασμούς σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής χρησιμοποιούνται ειδικά οχήματα με «τουρμπίνες». Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται σε σημεία με στάσιμα νερά, τα οποία αποτελούν εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών.

Στις συγκεκριμένες περιοχές συγκεντρώνονται και πτηνά, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως ξενιστές του ιού, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν τον κύκλο μετάδοσής του.

Βασιλακόπουλος: «Πολύ περισσότερα κουνούπια έχουν τον ιό»

Μιλώντας στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» του ΕΡΤnews, ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος τόνισε ότι το φετινό πρόβλημα δεν οφείλεται σε κάποια θεαματική αύξηση του συνολικού πληθυσμού των κουνουπιών.

Όπως εξήγησε, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι μέσω ειδικών παγίδων δείχνουν ότι ο αριθμός των κουνουπιών είναι μόνο ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με πέρυσι. Η σημαντική διαφορά εντοπίζεται στο ποσοστό των κουνουπιών που είναι φορείς του ιού.

«Πολύ περισσότερα κουνούπια έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου απ’ ό,τι πέρυσι», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι αυτή είναι πιθανότατα η βασική αιτία για την αύξηση των κρουσμάτων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ψεκασμοί έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% σε σχέση με πέρυσι, υπογραμμίζοντας πως η επιδημιολογική εικόνα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών.

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Πότε αναμένεται να υποχωρήσει η έξαρση

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλακόπουλο, η δραστηριότητα του ιού και των κουνουπιών συνήθως περιορίζεται προς τα μέσα ή το τέλος Οκτωβρίου. Ωστόσο, η ακριβής χρονική στιγμή δεν μπορεί να προβλεφθεί, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες.

Όσο οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές, ευνοείται η ανάπτυξη και η δραστηριότητα των κουνουπιών. Παράλληλα, οι ψεκασμοί δεν μπορούν να πραγματοποιούνται οποιαδήποτε στιγμή.

Ο καθηγητής εξήγησε ότι διαφορετική είναι η καταπολέμηση των προνυμφών και διαφορετική οι ψεκασμοί που στοχεύουν τα ενήλικα κουνούπια. Για τους τελευταίους απαιτούνται συγκεκριμένες συνθήκες, κυρίως άπνοια, καθώς οι ισχυροί άνεμοι περιορίζουν την αποτελεσματικότητά τους.

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Έτσι, οι καιρικές συνθήκες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τον σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των νυχτερινών ψεκασμών.