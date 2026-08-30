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Φωτιά ξέσπασε την Κυριακή (30.08.2026) σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού.

Λίγο μετά τις 17:30 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχειρούν συνολικά 45 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μαρκόπουλο Ωρωπού. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης #ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. August 30, 2026

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μαρκόπουλο #Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής #Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 30, 2026