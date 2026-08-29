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Στη σύλληψη ενός 36χρονου προχώρησαν σήμερα, Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω. Ο 36χρονος πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης (θερμές εργασίες) κοντά σε βλάστηση, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας ενώ στην περιοχή ο κίνδυνος φωτιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε επίπεδο πολύ υψηλού κινδύνου.

Σε βάρος του εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

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Η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ήταν άμεση, καθώς οι εργασίες που προκαλούν σπινθήρες ή υψηλές θερμοκρασίες απαγορεύονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες κατά την αντιπυρική περίοδο και ιδιαίτερα σε ημέρες αυξημένου κινδύνου.