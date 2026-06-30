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Συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές στην Κω ένας άνδρας ξένης καταγωγής, μετά από καταγγελία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, σε περιστατικό που έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας, 29 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας μπήκε σε πολυκατοικία του νησιού και, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι η πόρτα ενός διαμερίσματος ήταν ανοιχτή, εισήλθε στο εσωτερικό του. Εκεί, προχώρησε σε επίδειξη των γεννητικών του οργάνων κατεβάζοντας το παντελόνι του, μπροστά στα μάτια μιας ανήλικης κοπέλας που βρισκόταν μέσα στον χώρο.

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Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον κατηγορούμενο.

Σε βάρος του έχει ήδη σχηματιστεί η σχετική δικογραφία με την οποία παραπέμπεται στη δικαιοσύνη, ενώ η επίσημη προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.