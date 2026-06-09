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Συνελήφθη ένας 30χρονος αλλοδαπός από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Κω, έπειτα από καταγγελία για σοβαρό περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε εν πλω, κατά τη διάρκεια δρομολογίου μεταξύ δύο νησιών.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, σε βάρος του έχει υποβληθεί έγκληση για ασελγείς πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος ανηλίκων, ενώ το πλοίο βρισκόταν σε εξέλιξη του δρομολογίου.

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Με τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι, οι λιμενικές Αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του.

Το πρωί της επόμενης ημέρας, κατά την άφιξη στο τελικό λιμάνι, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο όχημα που χρησιμοποιούσε ο 30χρονος, με τη συνδρομή σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών και στελεχών της αρμόδιας υπηρεσίας ασφαλείας. Από τον έλεγχο δεν εντοπίστηκαν παράνομες ουσίες.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από τον αρμόδιο Λιμενικό Σταθμό, ο οποίος συλλέγει και αξιολογεί όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να σχηματιστεί ολοκληρωμένη δικογραφία.